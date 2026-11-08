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Así es el recorrido del papa León XIV desde CABA hasta Claypole: los detalles de la caravana
El Pontífice irá desde la Nunciatura Apostólica hasta el Pequeño Cottolengo Don Orione; cómo se distribuirá el público que quiera acercarse a saludarlo en los 700 metros que recorrerá con el papamóvil
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LA NACION
Este lunes 9 de noviembre se desplegará un operativo especial por el traslado vehicular del papa León XIV desde la Nunciatura Apostólica hasta el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole (Av. Lacaze 3963). La caravana recorrerá Lomas de Zamora, el límite de Esteban Echeverría y Almirante Brown.
Recorrido en papamóvil
- Horario de salida: La comitiva partirá a las 9:15 horas desde la Nunciatura Apostólica.
- Trayecto a baja velocidad: Durante las últimas 7 cuadras del recorrido sobre la Avenida Lacaze, el Pontífice continuará la marcha a bordo del papamóvil a una velocidad reducida de 20 km/h para tomar contacto con los fieles.
Restricciones de tránsito y cortes de calles
- Corte total sobre Av. Lacaze (Ruta Provincial 4): La restricción vehicular abarcará el tramo lindero al predio del Cottolengo y se mantendrá a lo largo de las 7 cuadras que recorrerá el papamóvil.
- Blindaje perimetral: Las arterias adyacentes al complejo contarán con filtros de acceso estrictos. Solo se permitirá el ingreso peatonal o vehicular a quienes cuenten con pases web oficiales o estén acreditados por la Diócesis de Lomas de Zamora.
- Acceso al predio: El ingreso al Cottolengo estará restringido de manera exclusiva a personas acreditadas.
Ubicación de los “corralitos”
Para ordenar la presencia de las delegaciones, se dispondrán áreas delimitadas por vallas (denominadas corralitos o patios) en distintos puntos de la Avenida Monteverde y en los alrededores del Cottolengo. Estos espacios estarán reservados únicamente para representantes de movimientos, instituciones de servicio y comunidades religiosas de la diócesis que hayan completado su inscripción previa.
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