Cómo funcionará el transporte durante la visita del papa León XIV a la Argentina: trenes nocturnos, colectivos reforzados y restricciones

La visita del papa León XIV a la Argentina, que comienza hoy y se extiende hasta el miércoles 11 de noviembre, estará acompañada por un operativo especial de transporte público para facilitar los traslados de los miles de fieles que participarán de las actividades programadas en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Durante esas jornadas habrá refuerzos de colectivos y trenes, así como servicios ferroviarios nocturnos, pero también modificaciones en algunos recorridos por razones de seguridad.

El Gobierno –junto con la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Luján, la Conferencia Episcopal Argentina y las empresas operadoras– implementa un operativo especial, que incluye viajes gratuitos para 24.000 voluntarios.

La visita del papa León XIV a la Argentina estará acompañada por un operativo especial de transporte público ap - AP

Según se informó, 103 líneas de colectivos de jurisdicción nacional circularán con cronograma de día hábil desde este domingo a las 18 hasta la noche del miércoles, incluso durante los feriados. Otras 13 líneas dependientes del gobierno porteño también reforzarán la frecuencia durante los días de la visita papal.

Asimismo, los servicios ferroviarios funcionarán con cronograma de día hábil. Según el comunicado oficial de la Secretaría de Transporte de la Nación, el objetivo es disponer de la mayor cantidad de unidades para facilitar la llegada de los asistentes a los eventos y su posterior desconcentración.

El esquema apunta especialmente a facilitar los desplazamientos hacia los principales puntos de encuentro de la visita: el Monumento de los Españoles, en Palermo, y la plaza frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, donde tendrán lugar una de las celebraciones centrales.

Trenes

Se incorporarán trenes nocturnos, adicionales y extendidos en horarios en los que habitualmente no circulan servicios para poder llegar a la ciudad y Luján. Comprenden las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza:

Madrugada del lunes 9: servicios especiales desde las 00 y durante toda la madrugada.

Noche del martes 10 y madrugada del miércoles 11: extensiones horarias y refuerzos especiales.

El operativo también contempla restricciones ferroviarias por razones de seguridad. Las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre de la línea Mitre permanecen sin ascenso ni descenso de pasajeros hasta el inicio de los servicios del jueves 12.

Se incorporarán trenes nocturnos, adicionales y extendidos en horarios en los que habitualmente no circulan servicios Nicolás Suárez

Además, durante determinadas franjas horarias del lunes 9 y el martes 10, los trenes de las líneas Mitre y San Martín circularán con recorridos reducidos. En esos períodos, los servicios tendrán como cabeceras temporales Belgrano C y Belgrano R, en el primer caso, y Caseros y Villa del Parque, en el segundo.

En la línea Sarmiento, el ramal Once-Moreno funcionará con cronograma de día hábil, mientras que los ramales Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos tendrán frecuencias de feriado. Por su parte, las líneas Roca, Belgrano Sur y Tren de la Costa circularán con cronograma de día hábil.

Por este motivo, se recomienda a los pasajeros consultar los cronogramas específicos antes de viajar, ya que las modificaciones no se aplicarán necesariamente durante toda la jornada. La información sobre los servicios especiales y los cambios en los recorridos estará disponible en los canales oficiales de Trenes Argentinos, Ferrovías y Metrovías.

Subte y premetro

Este domingo, todas las líneas de subte funcionarán con el cronograma habitual, pero a partir de las 12 habrá cierre de estaciones y recorridos limitados por razones de seguridad.

En la línea A permanecerán cerradas Plaza de Mayo, Perú, Piedras y Lima, por lo que el servicio circulará entre San Pedrito y Sáenz Peña. En la línea B estarán cerradas Medrano (por obras), Leandro N. Alem, Florida y Carlos Pellegrini; el recorrido será entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay.

La línea C tendrá cerradas las estaciones Lavalle e Independencia, ambas por obras, además de Retiro, San Martín y Avenida de Mayo desde las 12. El recorrido estará limitado entre Constitución y Diagonal Norte; esta última será exclusiva para egreso. En la línea D no funcionarán las estaciones Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón; los subtes circularán entre Congreso de Tucumán y Tribunales.

En tanto, la línea E tendrá cerradas Urquiza y Entre Ríos, por obras, además de Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano e Independencia por la presencia del Papa. El servicio funcionará entre Plaza de los Virreyes y San José desde las 12. Por último, en la línea H permanecerá cerrada Santa Fe; en este caso, los trenes circularán de cabecera a cabecera (Hospitales-Facultad de Derecho). El Premetro, en cambio, funcionará sin cierres.

El lunes 9 de noviembre, las seis líneas de subte tendrán cronograma de día hábil, aunque se mantendrán desde el inicio del servicio los mismos cierres de estaciones y las limitaciones de recorridos dispuestos para el domingo. El Premetro también estará alcanzado por el esquema general del operativo.

El domingo 8 de noviembre, todas las líneas de subte funcionarán con cronograma de domingo, pero a partir de las 12 habrá cierre de estaciones y recorridos limitados

Para el martes 10, en principio, todas las estaciones estarán abiertas, con excepción de aquellas que permanecen cerradas por obras. Sin embargo, si se presentan situaciones de riesgo, saturación o falta de operatividad, se aplicará el mismo protocolo de seguridad de las jornadas anteriores.

Ese día también habrá una extensión horaria en la línea D, que continuará funcionando hasta la 1.30 de la madrugada para facilitar la desconcentración de los asistentes a la Misa de Jóvenes.

El operativo contemplará dos servicios especiales: quienes necesiten viajar hacia Catedral podrán abordar en Plaza Italia, con paradas en Pueyrredón y 9 de Julio, habilitadas únicamente para el descenso de pasajeros. En sentido contrario, quienes se dirijan hacia Congreso de Tucumán podrán subir en Palermo y descender en Juramento y Olleros, también habilitadas exclusivamente para el egreso.

Además, la línea H tendrá un servicio especial para garantizar la conexión con la línea D. Se dispondrá de un recorrido directo desde Santa Fe, con ingreso únicamente para quienes realicen combinación, hasta Once, donde solo estará habilitado el descenso de pasajeros.

Vuelos

El operativo también tendrá impacto en el transporte aéreo. Por razones de protocolo vinculadas con los traslados del Sumo Pontífice, se establecerán restricciones temporales en las operaciones de Aeroparque Internacional Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeropuerto Internacional de Córdoba, que podrían provocar modificaciones en los horarios de algunos vuelos.

En el Aeroparque Jorge Newbery, las restricciones regirán en tres jornadas: el domingo 8 de noviembre, entre las 15.50 y las 17.50; el lunes 9, de 11.15 a 13.15; y el martes 10, en dos franjas, de 6.30 a 8.30 y de 17.10 a 19.10.

Se establecerán restricciones temporales en las operaciones de Aeroparque Internacional Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeropuerto Internacional de Córdoba Valeria Rotman

En el Aeropuerto Internacional de Córdoba, las limitaciones estarán vigentes el martes 10, de 7.30 a 9.30 y de 15.55 a 17.55. En tanto, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se aplicarán el miércoles 11, entre las 13 y las 15.

Las aerolíneas ya fueron notificadas para que puedan realizar las reprogramaciones correspondientes. De todos modos, se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con las compañías antes de dirigirse a los aeropuertos.

SUBE para voluntarios

Como parte de la organización de la visita, el Gobierno entregó a la Conferencia Episcopal Argentina 24.000 tarjetas SUBE especiales para los voluntarios que colaborarán con las actividades. El beneficio permitirá viajar gratuitamente en colectivos, trenes y subtes desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre, inclusive.

Las tarjetas, identificadas con la leyenda “Voluntario-Visita papa León XIV”, serán distribuidas entre las personas designadas para realizar tareas de asistencia, logística y organización en las actividades previstas en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

A la vez, se trabaja en un operativo especial de colectivos para trasladar a alrededor de 4000 voluntarios desde la ciudad de Buenos Aires hacia Luján. Los viajes están previstos para el lunes 9 y martes 10, en la previa de la celebración programada para el miércoles 11. Las cámaras empresarias del transporte automotor colaborarán con la logística de estos desplazamientos.