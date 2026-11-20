El periodista y conductor Nelson Castro emitió este viernes un descargo luego de haber recibido críticas en las redes sociales y por parte de autoridades y periodistas peruanos a raíz de su cobertura de la visita del papa León XIV a Perú, específicamente a Chiclayo, la ciudad donde el líder de la Iglesia, Robert Prevost, fue obispo entre 2015 y 2023.

Castro fue uno de los corresponsales argentinos en abordar el avión papal que fue desde Roma, Italia, hacia Uruguay, luego a la Argentina y a Perú, la última parada de su gira por América Latina. Cuando León XIV llegó a Chiclayo, las cámaras de TN mostraron imágenes del pueblo.

Tras comentarios descriptivos sobre el lugar, el periodista fue blanco de críticas por parte de autoridades y de periodistas peruanos, además de sufrir agravios en redes sociales, sobre todo porque durante el recorrido de la zona de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo describió el lugar con expresiones como “calles de tierra”, “mugre” y “casas a medio terminar”. Sin embargo, también había hecho énfasis en la hospitalidad de los peruanos.

Chiclayo durante la visita del Papa Rodrigo Abd - AP

Días después de finalizada la gira papal, Castro volvió a los estudios de Radio Rivadavia, donde también trabaja, y emitió un descargo. Habló de los problemas de Chiclayo y ratificó lo que dijo en las transmisiones pasadas. “¿Alguien piensa que en Perú están hablando todo el tiempo de mí? Sería de una pedantería. En Perú están hablando de sus problemas todos los días", marcó.

Y agregó: “Cuando uno describe esa situación... yo utilicé la palabra mugre, que a muchos les molestó. Lamentablemente, no hay palabras lindas para describir realidades feas. Nuestro trabajo es mostrar esta realidad”.

“Es más fácil enojarse conmigo que arreglar la calle”, dijo en referencia al alcalde de Chiclayo, Elber Requejo, quien lo criticó en duros términos.

Luego de agradecer a su equipo por el respaldo, el periodista expresó: “Para los que me critican esto o aquello, mi saludo, tienen todo el derecho de hacerlo. Yo soy un sujeto de crítica así que estoy acostumbrado a esto”.

En ese marco, continuó: “Nunca me enojo y menos cuando no tengo nada que rectificar, aclarar y demás. Si hubiera sido así, si alguien se hubiera ofendido, molestado y demás, ustedes se imaginan que hubiera sido el primero en hacerlo como lo he hecho en mi carrera. Seguramente va a ocurrir que alguna vez cometa algún error, pero este no es el caso”.

🔴 "NO TENGO NADA QUE RECTIFICAR NI ACLARAR"



👉 Nelson Castro (@nelsonalcastro ) salió al cruce de los cuestionamientos recibidos y defendió su postura. El conductor de Vamos Rivadavia, que realizó la cobertura en Perú sobre Chiclayo, la pobreza y la figura del papa León XIV,… pic.twitter.com/EA94SzuDYB — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) November 20, 2026

En paralelo, insistió en que la gente “tiene derecho a criticar” y que eso no lo va a “enojar”. “Sigan haciéndolo, que soy un profundo defensor de la libertad de expresión de todos. Yo defiendo a los que me critican. Soy una figura pública, así que estoy expuesto a estas cosas, son las reglas del juego y sería una contradicción que yo, que critico a otros, me molestara cuando me critiquen”, marcó también.

Se centró, en particular, en el lenguaje de las redes sociales. “La crítica hoy en las redes incluye la calumnia, la ofensa, es todo un submundo. Y como yo siempre digo, ni ofensas, ni calumnias, ni nada por el estilo, porque ese barro no me interesa, pero defiendo que todos digan lo que quieran y lo defenderé siempre”, completó el periodista.