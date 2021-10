A Maria Cristina

Desde casi mis 80 años quiero expresar lo que significás en mi vida.

No solo me diste la vida, el amor, el cariño, alimento (material, moral y espiritual) y saberme comprender como un sabio en los momentos más difíciles que me tocó, tal vez a causa de mis errores o circunstancias fortuitas de la vida.

Sos el faro que guía con bondad y humildad, al cual no siempre sigo, tal vez por no querer parecerme a vos.