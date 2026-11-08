A qué hora es la caravana del papa León XIV desde CABA a Claypole, que pasa por la General Paz, Puente La Noria y Lomas
Este lunes, el Pontífice se trasladará desde la Nunciatura Apostólica hasta el Pequeño Cottolengo Don Orione; habrá cortes totales y un tramo final a velocidad reducida en papamóvil
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En el marco de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, todo se encuentra listo para el traslado que el Pontífice realizará el lunes 9 de noviembre hacia la localidad bonaerense de Claypole, en el partido de Almirante Brown. El foco del operativo estará puesto en el trayecto y los estrictos controles dispuestos para su llegada al Pequeño Cottolengo Don Orione.
El recorrido y el tramo final en papamóvil
La caravana partirá el lunes 9 de noviembre a las 9:15 horas desde la Nunciatura Apostólica. El trayecto vehicular atravesará los partidos de Lomas de Zamora, el límite de Esteban Echeverría y Almirante Brown hasta llegar al destino final, ubicado en Av. Lacaze 3963.
El momento culminante del traslado por tierra se vivirá en las últimas 7 cuadras del recorrido, tramo en el cual el Papa utilizará el papamóvil sobre la Avenida Lacaze. Para permitir el contacto directo del Santo Padre con los fieles que se acerquen a saludarlo, el vehículo circulará a una velocidad controlada de 20 km/h.
Cortes totales, restricciones y filtros de acceso
Ante la magnitud de la convocatoria, la zona adyacente al predio operará bajo un esquema de seguridad estricto que incluirá el bloqueo de arterias clave:
- Corte total en Av. Lacaze (Ruta Provincial 4): La interrupción vehicular afectará de manera directa al tramo lindero al predio del Cottolengo y se extenderá a lo largo de las últimas 7 cuadras que recorrerá el papamóvil.
- Filtros de acceso: Las calles que rodean el perímetro del Cottolengo estarán blindadas. El ingreso, tanto peatonal como vehicular, se encontrará restringido exclusivamente a quienes posean acreditación de la Diócesis de Lomas de Zamora o cuenten con pases web oficiales. El acceso al predio también requerirá obligatoriamente de esta credencial.
Sectores delimitados
Para ordenar la presencia de la comunidad, se dispuso la instalación de sectores delimitados por vallas (conocidos como corralitos o patios) en diferentes puntos de la Avenida Monteverde y en las inmediaciones del instituto. Estos espacios fueron asignados a representantes de comunidades religiosas de la diócesis, movimientos e instituciones de servicio que completaron previamente su inscripción correspondiente.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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