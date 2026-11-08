A qué hora es la caravana del papa León XIV desde CABA a Claypole, que pasa por la General Paz, Puente La Noria y Lomas

En el marco de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, todo se encuentra listo para el traslado que el Pontífice realizará el lunes 9 de noviembre hacia la localidad bonaerense de Claypole, en el partido de Almirante Brown. El foco del operativo estará puesto en el trayecto y los estrictos controles dispuestos para su llegada al Pequeño Cottolengo Don Orione.

El Papa León XIV recorrerá 700 metros en el papamóvil Prensa Vaticano

El recorrido y el tramo final en papamóvil

La caravana partirá el lunes 9 de noviembre a las 9:15 horas desde la Nunciatura Apostólica. El trayecto vehicular atravesará los partidos de Lomas de Zamora, el límite de Esteban Echeverría y Almirante Brown hasta llegar al destino final, ubicado en Av. Lacaze 3963.

Habrá cortes de calles y desvíos en cada punto visitado por el Papa León XIV Ricardo Pristupluk

El momento culminante del traslado por tierra se vivirá en las últimas 7 cuadras del recorrido, tramo en el cual el Papa utilizará el papamóvil sobre la Avenida Lacaze. Para permitir el contacto directo del Santo Padre con los fieles que se acerquen a saludarlo, el vehículo circulará a una velocidad controlada de 20 km/h.

Cortes totales, restricciones y filtros de acceso

Ante la magnitud de la convocatoria, la zona adyacente al predio operará bajo un esquema de seguridad estricto que incluirá el bloqueo de arterias clave:

Corte total en Av. Lacaze (Ruta Provincial 4): La interrupción vehicular afectará de manera directa al tramo lindero al predio del Cottolengo y se extenderá a lo largo de las últimas 7 cuadras que recorrerá el papamóvil.

La interrupción vehicular afectará de manera directa al tramo lindero al predio del Cottolengo y se extenderá a lo largo de las últimas 7 cuadras que recorrerá el papamóvil. Filtros de acceso: Las calles que rodean el perímetro del Cottolengo estarán blindadas. El ingreso, tanto peatonal como vehicular, se encontrará restringido exclusivamente a quienes posean acreditación de la Diócesis de Lomas de Zamora o cuenten con pases web oficiales. El acceso al predio también requerirá obligatoriamente de esta credencial.

El mapa con los accesos ante la llegada del Papa a Claypole

Sectores delimitados

Para ordenar la presencia de la comunidad, se dispuso la instalación de sectores delimitados por vallas (conocidos como corralitos o patios) en diferentes puntos de la Avenida Monteverde y en las inmediaciones del instituto. Estos espacios fueron asignados a representantes de comunidades religiosas de la diócesis, movimientos e instituciones de servicio que completaron previamente su inscripción correspondiente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.