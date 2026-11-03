Cronograma del papa León en la Argentina: días y horarios de todas sus actividades en el país

El papa León XIV realizará una visita oficial a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El itinerario, que marca el primer viaje papal desde la llegada de Juan Pablo II en 1987, contempla escalas en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján. Ante la relevancia del acontecimiento, el Poder Ejecutivo nacional oficializó la logística necesaria para el desarrollo de las actividades programadas.

El presidente Javier Milei firmó un decreto que declaró “de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el Papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”. Bajo esta premisa, el Gobierno estableció un esquema de feriados nacionales y provinciales. El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el territorio nacional. Por otra parte, el martes 10 la medida regirá para la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 el asueto corresponderá a la provincia de Buenos Aires.

Luján palpita la llegada del Papa León XIV Ricardo Pristupluk

La agenda del líder religioso presenta un ritmo intenso debido a la cantidad de obligaciones pautadas para este viaje de tres días. Los fieles locales ya cuentan con el cronograma oficial que detalló los destinos y los tiempos de permanencia en cada jurisdicción. El arribo del sumo pontífice genera una fuerte expectativa en la población, motivo por el cual las autoridades coordinaron los alcances de la visita junto con las esferas institucionales competentes para garantizar el cumplimiento de las metas del recorrido oficial.

Domingo 8 de noviembre

El próximo domingo 8 de noviembre, el Sumo Pontífice aterrizará en el país a las 16:30. En su primer movimiento oficial en suelo argentino, encabezará un homenaje al general José de San Martín en la plaza homónima.

Inmediatamente después de esta ceremonia, la agenda institucional prevé su traslado a la Casa Rosada, donde mantendrá su primer cara a cara formal con el presidente Javier Milei.

Horario Actividad 16.30 Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery) 17.00 Visita al Monumento General San Martín 17.20 Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17.50 Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación 18.30 Visita al Palacio Libertad

Lunes 9 de noviembre

A las 9:15, el Sumo Pontífice mantendrá un emotivo encuentro con el personal de servicio y los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. La cita contará con un momento musical central encabezado por el bahiense Abel Pintos, quien se presentará junto al coro de la emblemática institución.

La agenda continuará a las 11:30 con la misa central en el Monumento a los Españoles. La previa y el desarrollo del servicio religioso estarán acompañados por las actuaciones de Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.

Por la tarde, a las 16:30, la actividad se trasladará a la Universidad Católica Argentina, que tendrá la participación del salteño Agustín Day, fundador del exgrupo folclórico Los del Portezuelo. Tras esta presentación, el Santo Padre cerrará la jornada con una serie de actividades junto a miembros del clero.

Horario Actividad 09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales 17.30 Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

El Papa viajará a Córdoba, provincia a la que arribará a las 9. Allí lo espera una misa que se realizará en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones). A las 10, se presentarán Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

De vuelta en Buenos Aires, Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez musicalizarán el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, a las 20.15, acompañados por un ensamble de bailarines. Allí, además, estarán Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre

La primera actividad del día es la visita del Papa al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Y a las 10 está pactada una de las actividades que más fieles se espera en la convocatoria: la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Allí Luciano Pereyra será el artista principal, al que se sumarán los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

A las 13.30 habrá una ceremonia de despedida en el aeropuerto y, finalmente, el Papa partirá con rumbo a Perú.