“Es el mejor del año”: los destinos de playa están a tope en este inesperado fin de semana largo por la visita de León XIV

MAR DEL PLATA.- El chiste fácil que corre entre operadores dice que alguien en quien creer escuchó las súplicas de un sector que ha transcurrido gran parte el año en pena por un turismo corto en volumen y pobre en rendimiento económico. Y que este fin de semana largo, el menos esperado, el que no estaba en el calendario de feriados en el arranque de este 2026 y se coló cuando parecía que no habría mucho bueno que esperar hasta las fiestas de fin de año, sabe a bendición con reservas anticipadas que ya permiten imaginarlo como uno de los mejores en arribos desde que se terminó el verano.

Asustados por las dudas que se plantearon cuando hace algunas semanas el papa León XIV pasó por el quirófano y su viaje a la Argentina estaba en duda, hoy son los hoteleros y responsables de inmobiliarias los que respiran aliviados y dan por hecho que Mar del Plata y el resto de los destinos de playas de la costa bonaerense vivirán tres o quizás cuatro días entre aires de temporada estival.

En Mar del Plata hay reservas confirmadas sobre casi el 70% en las principales propuestas de alojamiento hotelero y se ha destacado también una intensa demanda por la vía menos formal, que son los contratos a través de plataformas digitales, cada vez con mayor protagonismo en el mercado.

En la zona de Pinamar y Cariló, según consultas realizadas por LA NACION, el panorama es tan o más alentador. Confirman grandes complejos hoteleros con capacidad completa este fin de semana. Y a los pedidos de habitaciones o viviendas se sumarán gran cantidad de propietarios, dispuestos a disfrutar de sus unidades durante estos días. En particular los residentes en Capital Federal, que pueden encadenar el feriado nacional del lunes y otro más el martes, en este caso con alcance para los porteños y en la provincia de Córdoba.

Como buenas señales se toma, además, que ya no hay pasajes disponibles para llegar por vía aérea o en tren a Mar del Plata desde Capital Federal. Y las empresas de ómnibus comenzaban a disponer servicios adicionales a su grilla habitual de frecuencias, siempre al ritmo de la demanda.

Con temperaturas más templadas, en Pinamar y Cariló el clima permite disfrutar del aire libre Flor Daniel

Dirigentes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata confirmaron a LA NACION que las expectativas “son muy buenas” e incluso ya anticipan que el rendimiento de esta fecha estará por encima de otros fines de semana que históricamente han sido muy rendidores en lo que se considera para esta ciudad como temporada baja, entre ellos el del 17 de agosto o el que se establece en torno al 12 de octubre. “Después del fin de semana largo de carnaval y Pascuas, por reservas previas, es ya de lo mejor de este año”, aseguran.

Lo reconocen como un aporte importantísimo para la industria turística que se acopla a otras propuestas que estaban en agenda para esta misma fecha y que también ya generaban buen movimiento. Por ejemplo, hasta este sábado hay buena parte de la hotelería ocupada por participantes de las finales de los Juegos Nacionales Evita, que estuvieron aquí durante toda la semana.

Otros miles de visitantes que vendrán o ya están por aquí para competir el domingo en la tradicional media maraton (21 kilómetros), en un circuito por la costa marplatense y con 13.000 inscriptos. Y además lo que genera el Festival Internacional de Cine, que comenzó el jueves 5 de noviembre y se extenderá por diez días.

Recitales

También ajenos a la agenda del Sumo Pontífice, hace varios meses que se venían sumando a la programación varios espectáculos para este fin de semana, sin contemplar estos feriados que se perciben caídos del cielo. Entre los recitales se destacan presentaciones de Abel Pintos con dos fechas, la dupla Baglietto-Vitale, Sergio Dalma, Alex Ubago y la banda Los Cafres. También el espectáculo para público infantil de Topa. Y otra edición de MardelBurguer, un festival de hamburguesas que esta vez se muda a los parques de Villa Mitre, en el barrio Los Troncos.

La mayor expectativa, y así lo confirman las reservas, se concentra entre este sábado y el lunes 9 de noviembre. La mayoría de los pedidos de alojamiento son por dos noches y excepcionalmente por tres, siempre con posibilidad de extender el fin de semana largo por lo menos hasta el martes. El miércoles 11 de noviembre, reservado a los bonaerenses y con una jornada previa laborable, no aporta demasiado y solo ilusiona con lo que se conoce con el “turismo de cercanía”, con escapadas desde localidades vecinas y con arribo y regreso en la misma jornada, sin necesidad de alojamiento.

Durante el fin de semana largo, en Mar del Plata se desarrolla el 41° Festival Internacional de Cine; habrá recitales y se correrá la tradicional media maratón Mauro V. Rizzi

El chubasco del viernes 6 de noviembre, que se extendió desde media madrugada y casi hasta mediodía con fuertes chaparrones, parece que fue la última señal del mal tiempo que ha caracterizado lo transcurrido de esta primavera.

Si se cumple el pronóstico de buen tiempo, tal como se advierte en las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional para la costa atlántica, quizás no solo se pueda disfrutar de la playa sino también del mar. Las temperaturas rondarán los 20°C, que sin ser gran cosa superan y es de lo mejor que se ha vivido por aquí desde el arranque de la primavera, y la mayoría de los balnearios ya disponen de sus espacios de sombra y servicios de gastronomía, así como toda la costa marplatense ya cuenta con presencia de guardavidas, de punta a punta.