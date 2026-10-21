A qué hora llegan las tormentas fuertes a Buenos Aires hoy, según el SMN

El mal tiempo vuelve a instalarse en la ciudad de Buenos Aires este miércoles 21 de octubre, con un pronóstico que anticipa lluvias y tormentas durante buena parte de la jornada. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante las próximas horas, con precipitaciones de variada intensidad y un incremento en la velocidad del viento hacia la noche.

El organismo prevé una temperatura máxima de 21°C y una mínima de 14°C, en un contexto de abundante nubosidad y posibilidades de precipitaciones tanto durante la mañana como por la tarde y la noche. Sin embargo, el período de mayor atención se concentra en la tarde, cuando se esperan tormentas eléctricas que podrían afectar distintos sectores de Capital Federal.

El panorama meteorológico continuará inestable durante el jueves, con nuevas probabilidades de lluvias y tormentas hacia el cierre de la jornada. Además, el pronóstico extendido anticipa precipitaciones para el viernes, sábado y domingo, antes de una mejora más sostenida de las condiciones del tiempo a partir del lunes.

Pronostico del tiempo

A qué hora llegan las tormentas a Buenos Aires hoy, miércoles 21 de octubre

De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las tormentas están previstas para la tarde de este miércoles, es decir, entre las 12 y las 18 horas, cuando la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.

Durante la mañana, el organismo también contempla lluvias aisladas, con probabilidades de entre el 10% y el 40%. Las condiciones de inestabilidad se extenderán hacia la noche, cuando se esperan nuevas precipitaciones y un aumento en la intensidad del viento.

Para el último tramo del día, el SMN anticipa ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, mientras que los vientos sostenidos podrían alcanzar velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

En cuanto a la temperatura, se espera una máxima de 21°C, con valores cercanos a los 16°C durante la noche. De esta manera, la jornada estará marcada por la combinación de nubosidad, lluvias intermitentes y posibles tormentas eléctricas.

21 OCT |⚠️#Alertas para hoy:



⛈️Tormenta

🟨40-80mm (el Litoral y La Pampa)

🌬️Ráfagas ≥ 90km/h

🧊Granizo

🟨15-35mm (norte de Patagonia)



🌧️Lluvia

🟨10-30mm



🌬️ Viento

50-70km/h con ráfagas ≥ 100 km/h



🌬️Zonda

🟨30-40km/h con ráfagas ≥ 70 km/h



+Info en https://t.co/PrwYSvrdS2 pic.twitter.com/mHu8GVdy3o — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 21, 2026

El pronóstico extendido del SMN: hasta cuándo seguirán las lluvias

El mal tiempo no se limitará a las próximas 48 horas. El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional anticipa varios días consecutivos con posibilidades de precipitaciones, acompañados por un descenso progresivo de las temperaturas hacia el fin de semana.

Para el viernes 23 de octubre, se esperan lloviznas durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de entre el 10% y el 40%. Durante la tarde y la noche podrían registrarse chaparrones, con valores similares. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 20°C.

Pronóstico del tiempo extendido

El sábado 24 continuará la inestabilidad, con lloviznas previstas durante toda la jornada y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y los 19°C.

En tanto, el domingo 25 se anticipa un descenso térmico más marcado. La mínima será de 13°C y la máxima apenas llegará a los 17°C. Durante la madrugada y la mañana persistirá la posibilidad de lloviznas, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo estará mayormente nublado, con probabilidades de lluvia de entre el 0% y el 10%.

La mejora más sostenida llegaría a partir del lunes 26 de octubre, cuando el organismo prevé cielo parcialmente nublado y ausencia de precipitaciones durante toda la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 10°C y los 19°C.

Para el martes 27, el pronóstico anticipa condiciones similares, con una mínima de 13°C, una máxima de 21°C y probabilidades de lluvia del 0%.