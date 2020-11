Abigail: La niña santiagueña ya está en su casa con cuidados paliativos

Abigail Jiménez llegó hoy, desde Buenos Aires, junto a sus padres, al Aeropuerto Internacional de Termas de Río Hondo, a 70 kilómetros de la capital santiagueña

SANTIAGO DEL ESTERO.- Abigail Jiménez, la adolescente santiagueña de 12 años que padece un tipo raro de cáncer y que fue cargada en brazos por su padre para cruzar un retén policial en el límite entre esta provincia y Tucumán, ya está en su casa del barrio San Martín, en Termas de Río Hondo, "descansando y jugando con los juguetes que le regalaron en estos días", confirmaron desde su entorno familiar.

Abigail, junto a sus padres, llegó en la madrugada de hoy al Aeropuerto Internacional de Termas de Río Hondo, a 70 kilómetros de la capital santiagueña y allí, en ambulancia, fue trasladada hasta su casa, donde permanecerá con cuidados paliativos, según confirmaron las autoridades del Hospital Austral de Pilar, donde permaneció ayer desde el mediodía y hasta la noche.

Abigail había volado anteayer a Buenos Aires cerca de las 10 y llego al aeropuerto de San Fernando al mediodía, para luego ser llevada al centro privado. Hoy ya descansa en su casa, donde recibirá los cuidados y atenciones paliativas. Sus padres agradecieron a todos por las muestras de cariño y pidieron: "Recen por Abi".

Al arribar esta madrugada a Termas de Río Hondo fue recibida por familiares y amigos que portaban carteles de apoyo. La casa, donde Abigail vive con sus padres y su hermana, es una edificación humilde de menos de 10 metros de frente y de un poco más de 50 metros de largo. Dos habitaciones, un baño, cocina, comedor y un enorme patio. La adolescente comparte habitación con su hermana mayor, Camila, de 17 años.

"Lamentablemente no fueron buenas las noticias que les dieron en Buenos Aires, y que en realidad fue una confirmación que ya tenían de los médicos de Tucumán y de Santiago", comentó una persona del entorno familiar. Y agregó: "Abigail no quiere que la internen de nuevo, no quiere suero, que le pongan inyecciones, solo quiere estar en su casa".

Visita de Zamora

Cerca de las 10 de hoy arribó al domicilio de la familia Jiménez el gobernador Gerardo Zamora, que fue muy cuestionado por la oposición local y nacional en estos últimos días por el manejo de la cuarentena y por las indignantes imágenes del padre de Abigail cruzando el retén policial con ella en brazos. LA NACIÓN pudo saber que la adolescentes, en su encuentro con el mandatario en el CEPSI, le había pedido "un unicornio gigante y mantecol". Ambas cosas le llegaron a los pocos minutos y hoy se concretó la visita prometida en su casa de Termas de Río Hondo.

"Desde un principio nosotros dijimos que esto era culpa de un policía insensible que no tuvo nada de humanidad. Le agradecemos al gobernador por esta visita de hoy y en el CEPSI el otro día, y al intendente también por el acompañamiento en estos años. A veces uno, con esta tensión, dijo cosas en caliente", afirmó Diego Jiménez, el padre de Abigail.

Figuras de la política, el deporte y el arte mostraron su indignación y solidaridad con la adolescente y su familia, y compartieron una ilustración capturada del video viral del momento en el que Diego cruzaba el límite entre Tucumán y esta provincia, luego de retornar a Santiago por una consulta de urgencia.

