Abren las inscripciones. La Ciudad inaugurará un nuevo centro TUMO: dónde estará y qué disciplinas enseñará

La ciudad de Buenos Aires habilitó la inscripción para la segunda sede de TUMO, el programa educativo de origen armenio dirigido a adolescentes y centrado en formación tecnológica y creativa. El nuevo espacio funcionará en el Parque de la Innovación, en Núñez, donde las obras están avanzadas y se prevé su apertura para marzo del año próximo. Tres meses después del lanzamiento de la primera sede en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), la iniciativa continúa ampliando su presencia en la ciudad: además del centro de Núñez, avanza la construcción de otro establecimiento en un predio de la calle Rodney, en Chacarita, que también abrirá en 2026.

Uno de los espacios proyectados para la sede de TUMO en el Parque de la Innovación GCBA

Actualmente, más de 1200 adolescentes participan de la propuesta en el CMD, que fue el primer centro TUMO del continente. Allí se dictan clases de lunes a viernes, de 8 a 20, en ocho disciplinas: animación, videojuegos, producción cinematográfica, música, diseño gráfico, modelado 3D, programación y robótica. Cada mes se habilitan nuevas vacantes y las inscripciones se realizan a través de www.tumo.ar, donde también pueden consultarse las modalidades de cursada y los requisitos.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrió las obras de la nueva sede de Núñez, en el Parque de la Innovación, donde visitó los espacios en construcción. El predio forma parte de un polo educativo donde ya conviven universidades, empresas y emprendimientos tecnológicos. Esta segunda sede tendrá capacidad para 5000 estudiantes, contará con ocho disciplinas y un equipo compuesto por 38 workshop leaders y 44 self-learning coaches. La apertura está fijada para marzo de 2026.

TUMO en Núñez: empieza la inscripción y continúa la expansión en la Ciudad GCBA

En paralelo, avanza el acondicionamiento del predio de Rodney, en Chacarita, que funcionará como tercer centro TUMO a partir de la segunda mitad de 2026. Ese espacio incluirá diez laboratorios de talleres, un estudio de grabación, un área de autoaprendizaje, un laboratorio de aprendizaje y un cine auditorio. Su capacidad será de 7500 estudiantes y ofrecerá ocho disciplinas: modelado 3D, dibujo, producción audiovisual, videojuegos, inteligencia artificial, producción musical, fotografía y programación.

La expansión territorial permitirá cubrir el sur, el centro y el norte de la ciudad cuando los tres centros estén operativos. Todas las sedes funcionarán entre las 8 y las 20 y serán no aranceladas. En conjunto, la capacidad total prevista es de 18.500 estudiantes.

TUMO forma parte de una red internacional de centros que enseñan disciplinas tecnológicas y creativas a adolescentes

TUMO es un modelo nacido en Erevan, Armenia, en 2011, y actualmente cuenta con 14 centros activos en ciudades como París, Berlín, Zúrich, Lisboa, Kiev o Beirut. En 2026, además de Buenos Aires, abrirán sedes en Los Ángeles y Montevideo. Según datos del programa, más de 28.000 jóvenes participan en los distintos países, con 600 talleres mensuales y más de 80.000 egresados.

El primer centro de Buenos Aires abrió el 7 de julio pasado en el CMD, donde LA NACION recorrió las instalaciones en su inauguración. El edificio fue reacondicionado con equipamiento tecnológico: 150 computadoras Apple, instrumentos musicales, consolas, 19 cámaras para producción audiovisual, televisores de 50 pulgadas, estaciones adaptadas para personas con movilidad reducida, salas de robótica y de música, un estudio de producción y áreas específicas para videojuegos. El espacio central cuenta con sillones, gradas, mesas móviles y sectores de trabajo colaborativo.

El centro TUMO de Barracas, por dentro

El funcionamiento del programa combina tres etapas: autoaprendizaje mediante una plataforma digital accesible solo desde los equipos del centro; talleres presenciales organizados en niveles básico, intermedio y avanzado; y laboratorios de proyectos dirigidos por especialistas internacionales. Cada curso incluye instancias de self-learning y de workshops, con ocho sesiones de dos horas por nivel. Los estudiantes eligen cuatro áreas temáticas y deciden el orden en que las cursan.

El modelo no utiliza calificaciones tradicionales. Cada participante construye un portafolio de trabajos reales y su progreso se registra en un perfil digital. El sistema prevé seguimiento individual: si un joven falta sin aviso, los entrenadores se comunican con la familia para verificar la situación, y en caso de inasistencias reiteradas sin justificación, la vacante se reasigna a otro estudiante en lista de espera.

Jóvenes durante una de las clases en la sede de TUMO Barracas, donde se dictan ocho disciplinas tecnológicas y creativas Tadeo Bourbon

El equipo docente no requiere título habilitante, pero sí experiencia profesional en cada área. Para el acompañamiento se buscan perfiles con afinidad con adolescentes y habilidades de apoyo pedagógico. La convocatoria continúa activa en plataformas laborales.

Según datos de los centros internacionales, el 83% de los estudiantes mejora su rendimiento académico, el 97% domina herramientas de software y más del 80% afirma que la experiencia los ayudó a ingresar al mundo laboral. En Buenos Aires, un 33% de los jóvenes que asisten cuenta con algún tipo de discapacidad. Además, 40 escuelas ya realizaron visitas de “experiencia TUMO”, lo que representa a más de 1000 estudiantes.

Las sedes de Núñez y Chacarita replicarán la metodología aplicada en Barracas y ampliarán la oferta en un contexto donde la Ciudad apuesta por fortalecer la formación tecnológica entre adolescentes. Con la inscripción ya habilitada, el segundo centro comenzará a recibir alumnos en los próximos meses, mientras continúa la construcción de los espacios que completarán la red local a partir de 2026.