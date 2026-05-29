Ciudad: tres de cada diez ingresantes a institutos de formación docente no aprobaron la evaluación de comprensión lectora

“La variable de mejora de la educación empieza por el docente”. Con esa consigna, la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, presentó Ser Docente, un plan que entre otros puntos introducirá cambios en el ingreso a la formación, el acceso al primer cargo y la evaluación de los profesionales. La implementación será gradual y avanzará en el ciclo lectivo 2027. Buscarán también lograr una modificación del estatuto docente.

En busca de preparar a maestros y profesores para enseñar en escenarios educativos dinámicos y en constante transformación, instrumentarán cambios que alcanzarán a los 29 institutos de formación docente de la Ciudad, al personal docente de todos los establecimientos educativos de los niveles obligatorios –que ronda las 53.000 personas– y a los futuros ingresantes de la profesión.

Las principales novedades incluyen una evaluación diagnóstica de comprensión lectora obligatoria y presencial a quienes ingresen a la carrera docente sobre la base de un texto académico y uno periodístico para conocer su punto de partida. Quienes no la aprueben, deberán hacer un curso y otra evaluación, además de otras medidas de acompañamiento que defina cada instituto.

“Como saben, hoy la ley indica que el ingreso es irrestricto por lo que, aunque quisiéramos, que quisiéramos, no podríamos restringirlo. Cualquier persona que quiera ser docente en la Argentina, puede. En otros países es restrictivo, pero acá no podemos. Lo que sí podemos hacer es tratar de mejorar la calidad de formación y la calidad del ingreso en el sistema”, describió la ministra.

La modificación del estatuto docente es otro objetivo del gobierno porteño Ministerio de Educación de la Ciudad

Esta evaluación ya la implementaron a principios de este año. Se presentaron a rendir el 77% de los ingresantes. De esos 3396 estudiantes, 2403 (71%) logró superarlo, mientras que el 29% restante, es decir 993, no alcanzó el puntaje mínimo requerido.

“El objetivo de esta evaluación fue generar evidencia que nos permita acompañar mejor esas trayectorias. Estos resultados son nominales. Cada uno de los estudiantes obtuvo su resultado y, a partir de ese resultado, se diseñó un dispositivo de acompañamiento a aquellos que no aprobaron”, describió Samanta Bonelli, directora ejecutiva de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa.

Esta etapa de relevamiento de información para conocer el perfil de los ingresantes a los profesorados también incluye una encuesta socioambiental. Los resultados de 2026 mostraron que el promedio de edad de los aspirantes es 26 años, el 54% trabaja mientras estudia, el 67% vive en la ciudad de Buenos Aires y un 33% llega desde otros distritos, principalmente del Gran Buenos Aires. Hay una marcada mayoría femenina, con un 74% de mujeres.

En cuanto a qué y cómo estudian en los profesorados, la Ciudad actualizará los diseños curriculares de los niveles inicial y primario para que estén alineados con los cambios ya implementados.

Suman también un estímulo económico al programa de residencias para aquellos estudiantes del profesorado del nivel primario que por mérito resulten seleccionados a través de una evaluación, en un sistema similar al de residencias en salud. Para aquellos que estén cursando el último año, esta beca será del 85% de un sueldo sin antigüedad mientras que para los egresados será un salario jornada completa sin antigüedad, según precisó Inés Cruzalegui, subsecretaria de Gestión del Aprendizaje.

Buscan un instrumento que permita medir el desempeño docente de manera más objetiva y precisa, así como valorar el presentismo Ministerio de Educación de la Ciudad

De esta forma se busca promover el egreso de los mejores perfiles y acompañarlos en su inserción laboral como maestros de jornada completa. Estos docentes, que se categorizarán como “noveles”, se desempeñarán en roles de coenseñanza o pareja pedagógica, y contarán con el apoyo de tutores. “Hoy el sistema es mucho más lento para el ingreso, van tomando horas”, diferenció Miguel.

Cuando asuman por primera vez un cargo titular estos docentes noveles, tendrán también una evaluación formativa a cargo de un equipo externo a la escuela, además del diagnóstico del director.

Docentes en ejercicio

También avanzarán sobre la evaluación docente estatutaria que realizan los directivos de todo su plantel docente cada año. El objetivo es optimizar el instrumento para que permita medir el desempeño docente de manera más objetiva y precisa, así como valorar el presentismo.

“No puede ser que el 95% de 56.000 docentes tengan sobresaliente estatutario. Hoy un docente que falta puede llegar a tener sobresaliente. No se va a poder evaluar así a un docente que no tiene buen presentismo”, dijo Miguel. Intentarán que no continúen enseñando aquellos que reciban malas calificaciones, aunque dependen de un cambio en el estatuto para poder lograrlo.

Según la reglamentación actual, incluso aquellos que obtienen “deficiente” –la peor escala– deben continuar durante dos años en la escuela conviviendo con quienes los calificaron mal. “Con la calificación de ‘deficiente’ el ministerio debe poner un dispositivo para acompañarte. Queremos cambiar el proceso para que un docente con esa calificación no pueda continuar, el término formal sería cesar”, describió Oscar Ghillione, subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa.

Además, se está avanzando hacia un rediseño en las instancias vinculadas con el ascenso en la carrera docente y el acceso a cargos directivos con foco en ponderar más la formación.

“Nuestro objetivo es claro: mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Para eso, está demostrado que es necesario acompañar mejor a quienes enseñan. Queremos dejar instalada una cultura de evaluación que sea propositiva para la mejora”, remarcó Miguel.