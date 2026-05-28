Ciudad: habilitan la primera etapa del nuevo Puente Labruna y reorganizan el tránsito en esa zona de Núñez

A partir de este viernes 29, se habilitará al tránsito la primera etapa de la obra de ampliación del Puente Labruna, que permitirá duplicar su capacidad. La histórica estructura pasará de tener un carril doble en cada sentido.

Esta mejora, que impulsó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la ciudad a través de AUSA, se logra mediante la construcción de un nuevo puente paralelo al existente, que será mano hacia el río.

De esta manera, informó el ministerio, se prevé una mejor conectividad entre el Parque de Innovación, el estadio de River Plate, la Ciudad Universitaria de la UBA y el corredor de las avenidas Lugones y Cantilo.

Para eso, habrá cambios en los sentidos de circulación de dos arterias claves de la zona de Núñez y Belgrano: la avenida Udaondo pasará a ser mano única hacia Libertador, desde la autopista Lugones mientras que Campos Salles será la salida a Lugones, desde Libertador, donde se habilitará un semáforo con giro a la izquierda en la mano hacia el centro.

Así serán los nuevos sentidos del tránsito Gentileza GCBA

Ambas vías funcionarán como un par vial, ordenando los flujos y reduciendo conflictos en los cruces, informó la Ciudad. Este nuevo esquema –continuó– permitirá generar una conexión más directa con la autopista Lugones en sentido al centro, simplificar recorridos y hacer más fluido el entorno del Parque de Innovación.

“Con este cambio de sentido, no solo se ordena el tránsito, también se simplifican los accesos y egresos del Puente Labruna y se aumenta la capacidad vehicular. Esto va a agilizar los viajes en una zona de altísima concurrencia”, afirmó Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura.

Cambios en los giros y obras complementarias

Como parte de este nuevo ordenamiento, se modificarán los giros desde Avenida del Libertador:

Se trasladará el giro a la izquierda hacia Udaondo en sentido al centro que hoy está entre Iberá y Quesada a la intersección con Campos Salles con semaforización

Se suprimirá el giro a la izquierda hacia Campos Salles en sentido al centro.

Para acompañar esta reconfiguración, se anunció que se realizarán obras que incluyen el ensanche de Campos Salles para ampliar su capacidad, la adecuación de veredas y bulevares, y la reorganización de isletas en Udaondo para ordenar la circulación, además de reubicar las paradas de los colectivos.

Las modificaciones forman parte de una estrategia integral de movilidad en toda la ciudad que busca mejorar la fluidez, reducir tiempos de viaje y garantizar una circulación más ordenada y segura, según recordó la Ciudad.

Desde el viernes habrá un operativo especial con alrededor de 15 agentes de tránsito para organizar los nuevos recorridos.

Cómo quedan las paradas de colectivo

Las líneas de colectivo 28 y 42 cambiarán su recorrido, ya que para dirigirse a Libertador seguirán usando Udaondo, pero para circular ir en sentido contrario –hacia Lugones, Cantilo y Ciudad Universitaria– usarán Campos Salles, donde tendrán sus paradas a partir de este jueves 28.

Las nuevas paradas de colectivos Gentileza GCBA

Con el nuevo puente, las principales conexiones viales serán las siguientes:

Quienes circulen por Lugones podrán tomar el nuevo puente para acceder a Ciudad Universitaria.

Desde Lugones, los usuarios podrán subir al nuevo puente para tomar Cantilo.

Quienes transiten por Avenida del Libertador no podrán doblar más en Udaondo porque será contramano. Deberán tomar Campos Salles para acceder a Lugones o al nuevo puente para ir a Cantilo/Ciudad Universitaria.

Para llegar a River o tomar Figueroa Alcorta, desde Libertador se deberá tomar Campos Salles hasta el final y retomar por Udaondo.

Las próximas etapas del proyecto

Según adelantó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, la ampliación del Puente Labruna continuará avanzando con las obras planificadas:

Una amplia pasarela peatonal entre ambos puentes, con 4 metros de ancho y una bicisenda de 2,40 m.

Dos nuevas conexiones vehiculares para posibilitar el ingreso a Lugones desde arriba del puente Labruna y una nueva subida adicional desde Cantilo.

Explanadas de inclinación en el ingreso al puente, que servirán de espacio para el descanso y recreación; una zona lindera al Parque de la Innovación con un aterrazado verde que funcionará como espacio de permanencia o anfiteatro.

Áreas de descanso y de juegos para niños, sectores deportivos y una zona para actividades gastronómicas.

Parquización integral, tanto sobre el puente como en todo el entorno.

Este proyecto permitirá vincular de manera más segura y fluida los distintos espacios de esta zona de Núñez, que incorporó el Parque de la Innovación y que, a medida que continúa su desarrollo, genera un flujo cada vez mayor de personas.

Se trata de un sector de la ciudad donde ya funcionan importantes polos de actividad como el estadio de River, la Ciudad Universitaria, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte, el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Centro de Graduados del Liceo Naval, el club CUBA y el Parque de la Memoria, entre otros.