Abrió un taller mecánico y a los pocos días lo desvalijaron: El Dipy impulsó una campaña para ayudarlo

Un joven cordobés, de 29 años, protagonizó este martes una gran campaña solidaria, en la que participaron algunas personalidades del medio, luego de que le desvalijaran su taller mecánico, en el que había invertido al rededor de 400 mil pesos y abierto hace apenas 20 días. En pocas horas, a través de la ayuda de miles de contribuyentes, pudo recuperar el dinero perdido.

El local, ubicado en el barrio Mirizzi de la ciudad de Córdoba, pertenece a Damián Omar Charugi, el joven que compartió su historia con diversos medios de comunicación y contó, entre lágrimas, el esfuerzo que significó juntar la plata para poder equipar el taller.

En la madrugada del martes, ladrones rompieron una reja del local y tomaron herramientas, valuadas en más de 400 mil pesos. La noticia se volvió viral en las redes sociales como consecuencia de una entrevista que le brindó sin poder contener el llanto al canal de la provincia de Córdoba, El Doce.

“Todo el esfuerzo es lo que más me duele. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio... Me cansé de trabajar para tener lo que tengo y cumplir un sueño- ¡Y me llevaron todo! Pago impuestos, pago el monotributo, rentas, municipalidad, pago todo, nunca me atrasé en nada ni le debo nada a nadie”, dijo Chaguri quebrado frente a la cámara.

Y relató: “Desde los quince años que trabajo con los fierros. Sacrificio nomás. Todo lo que hice lo hice con sacrificio, todo. Todo para tener lo que tengo, para cumplirle el sueño a mi papá, que tenga su taller modelo. Me rompí el alma para cumplir el sueño de él también. Tengo que empezar de nuevo ahora”.

Sus palabras llegaron hasta los lugares menos pensados: una campaña solidaria ayudó al joven a recurar en pocas horas todo el material perdido. Charugi contó que recibió llamados de todas partes de la Argentina, hasta famosos se comunicaron con él para ayudarlo, entre ellos, El Dipy. “Me llamó como diez veces. Me dijo de todo. Fue muy solidario y puso a disposición todo para ayudarme”, contó.

“Nunca me hubiera imaginado que hicieran algo por alguien que no conocen. Es algo increíble lo que hizo la gente por mi”, expresó el joven a Telenoche. Y sumó: “Mucha gente me donó su dinero. A mi me da mucha vergüenza, porque lo que yo quería era recuperar mis herramientas que compré con tanto sacrificio y algunas aún no empecé a pagar”.

El cantante de cumbia se expresó a través de Twitter -ante el asombro y la indignación por la noticia- e inició una colecta solidaria para ayudar al joven a salir adelante. “Esto no lo puedo permitir. No sé quién es el chico, pero avísenle, si saben quién es, que me voy encargar de conseguirle todo. Sé que los que me siguen, gente de bien, me van ayudar para que este chico vuelva a trabajar. No tengo un mango, pero le voy a conseguir todo”, escribió.

Esto no lo puedo permitir...

No se quien es el chico, pero avisenle, si saben quien es, que me voy encargar de consiguirle todo.

se que los que me siguen, gente de bien, me van ayudar para que este chico vuelva a trabajar.

No tengo un mango, pero le voy a conseguir todo. pic.twitter.com/nJgzX5tvzo — Eldipypapaok (@eldipypapaok) June 29, 2021

Minutos más tarde, El Dipy contó que se había podido comunicar con el joven, y que una empresa ya le había donado cien mil pesos. “Ayudémoslo. Quiere trabajar. ¡Yo ya doné, dale!”, arengó el músico.

Acabo de hablar con el.

La gente de @LusqtoffOK y dona 100 mil pesos en productos para su taller.



Ayudemoslo,. Quiere trabajar.

Yo ya done!!! DALEEEEEEE

Nombre y Apellido: DAMIAN OMAR CHAGURI

CUIT/CUIL: 20361405227

Nro CBU: 0200931911000003080980

Alias: NIEBLA.ANGULO.TAREA https://t.co/tawmsw1hrf pic.twitter.com/uPURJ8SZ2X — Eldipypapaok (@eldipypapaok) June 29, 2021

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project