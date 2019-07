Accidente en Tucumán: la foto que tranquilizó a toda una familia

La imagen de Raúl Méndez López difundida por los medios que tranquilizó a sus familiares

En medio de la conmoción que provocó el accidente en Tucumán, el cual dejó al menos 15 muertos y más de 40 heridos, se dio a conocer la historia de Raúl Méndez López. El hombre de 73 años fue parte del contigente de jubilados que se trasladaba de la provincia cuyana a las Termas de Río Hondo, pero logró sobrevivir al trágico accidente y fue localizado por sus familiares y amigos por medio de una foto difundida por lo medios.

Ensangrentado, conmovido y sentado al costado del asfalto. Eso sí, fuera de peligro. De esa forma lo vieron sus familiares a Méndez López y aunque su cara da cuenta del escenario desolador- tras la muerte de al menos 15 personas y 40 heridos- sus seres queridos pudieron respirar tranquilos.

Fueron sus familiares quienes lo vieron sano y salvo, a través de las imágenes que publicaban los medios. "Viajó con amigos jubilados. Siempre se juntan y hacen viajes grupales. Esperamos que esté bien porque no hemos podido comunicarnos", dijo Gustavo López, uno de sus allegados, que buscaba explicaciones en la puerta de la agencia de turismo mendocina, pero con el alivio y la esperanza de saber que vieron a Raúl con vida.

La historia de Raúl no es la única. "Muchos nos enteramos que nuestros padres están bien por notas en los medios. Pero, desde las empresas y el Gobierno no nos han dado un listado de quiénes están vivos y quiénes no, ni dónde están", explicó una mendocina, que esperaba en la Terminal de ómnibus subirse al colectivo para ir al reencuentro con su papá.

