Qué significa “dormir bien”, según la ciencia

El cardiólogo Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+, donde dio detalles acerca de las estadísticas de sueño en la Argentina y explicó qué dice la ciencia sobre “dormir bien”. Además, brindó cinco claves para lograr un sueño reparador.

El profesional alertó sobre el aumento de la venta de medicamentos para dormir durante los últimos meses. En tanto, indicó que la cifra alcanzó más del millón y medio de unidades en el país.

Remarcó, al mismo tiempo, que los medicamentos para dormir están muy mal indicados porque suelen recomendarse entre conocidos: “Te generan una situación de tolerancia y cada vez tenés que consumir más, esa es la realidad -advirtió-”.

Dormir no deberia depender de una pastilla

Qué significa “dormir bien”

Luego de las advertencias respecto a los medicamentos que se utilizan para lograr dormir, Tartaglione fue consultado sobre el significado de “dormir bien”.

Al respecto, el especialista respondió lo que la ciencia dice en cuanto al sueño reparador: “Dormir bien es levantarte descansado, tranquilo, no tener somnolencia, tener buen estado físico, que no te duelan los músculos, que puedas resistir”.

Cómo hacer para dormir bien

Tartaglione recomendó que los pacientes que están frente a este problema consulten a su médico antes de dejar la medicación por completo. “No se puede dejar de un día para el otro, una semana bajás a tres cuartos, luego a un medio, luego un cuarto, y lo vas disminuyendo”, sugirió.

En ese marco, dio cinco claves para lograr un buen descanso: