Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo para este jueves 4 de diciembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este jueves 4 de diciembre hay alerta amarilla por tormenta en el noroeste del país y por calor extremo en Córdoba. Según advirtió el organismo, puede tratarse de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

A través de Sistema de Alerta Temprana, el SMN indicó el miércoles por la tarde que las provincias donde rige la alerta por tormentas son Salta, Jujuy, el norte de Catamarca, San Juan y La Rioja, y el noroeste de Mendoza.

Las provincias bajo alerta amarilla

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en períodos cortos. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

En el caso de la provincia de Córdoba, se emitió una alerta amarilla por altas temperaturas que podrían ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas.

El tiempo para la ciudad de Buenos Aires

Algunas de las ciudades más afectadas serán Córdoba Capital, Cosquín, Alta Gracia, San Francisco, Río Primero, Jesús María, San Agustín y Oliva, entre otras. La máxima llegará hasta los 38°C en una jornada mayormente soleada.

En Santa Cruz rige una alerta amarilla. Se espera que el oeste sea afectado por vientos del sector cordillerano con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 kilómetros por hora.

El tiempo en el AMBA

Para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, no hay alertas emitidas por el SMN. Se pronostica un cielo despejado, con una máxima de 34°C y una mínima de 20°C. Durante la madrugada puede haber ráfagas de viento del sector norte de hasta 50 kilómetros por hora.