Advertencia de una experta: nadie monitorea los experimentos con virus riesgosos que podrían iniciar la próxima pandemia

NUEVA YORK.– En febrero del año pasado, la revista Cell publicó un estudio en el que virólogos en China analizaron casi 1000 muestras de murciélagos, recolectadas de cinco provincias y almacenadas en el Instituto de Virología de Wuhan, en busca de nuevos coronavirus. El propósito previsto de un trabajo como este es dar una alerta temprana: aprender qué virus animales están cerca de ser capaces de infectar a las personas, para que los virólogos sepan qué observar y tengan la oportunidad de prepararse.

Descubrieron que un puñado de muestras portaba parientes del MERS, un coronavirus mortal. Los investigadores demostraron entonces que uno de esos virus podía entrar en las células humanas a través de la misma puerta celular que los virus que causan el SARS y el Covid-19.

Los científicos cultivaron el virus en versiones creadas en laboratorio de células humanas de las vías respiratorias, la nariz y el intestino, donde se multiplicó. Propusieron probarlo a continuación en ratones modificados con la misma puerta celular humana. También identificaron características que limitaban la eficiencia con la que el virus podía infectar las células humanas. Más trabajo de laboratorio podría crear un virus sin esas limitaciones, y miembros de este grupo habían realizado ese tipo de experimentos anteriormente.

El Instituto de Virología de Wuhan

Todo esto se hizo fuera de un alto nivel de contención, dos peldaños por debajo del tipo de precauciones reservadas para los patógenos más mortales. Destacados virólogos hicieron sonar la alarma, diciendo que el nivel de seguridad era inadecuado para un nuevo virus potencialmente capaz de infectar a las personas a través del aire.

Cuando Cell recibió críticas por publicar el estudio, un vocero de la revista dijo que las decisiones de bioseguridad como estas recaen en el científico principal de un estudio y su institución, y que los investigadores “no infringieron ninguna regla o política de la revista”. Cell tenía razón. En China y en los Estados Unidos hay sorprendentemente pocas restricciones sobre este tipo de investigación. Los científicos todavía pueden recolectar nuevos coronavirus, mejorarlos en el laboratorio bajo condiciones de bioseguridad relativamente bajas e incluso causar accidentalmente un brote, sin infringir ninguna regla.

Las reglas no habrían evitado lo que sucedió un mes después, cuando un trabajador en un laboratorio de Fort Detrick en Frederick, Maryland, encontró un agujero grande en un traje hermético. A aproximadamente una hora en auto de Washington, Fort Detrick contiene algunos de los laboratorios de máxima contención del país, donde los científicos manejan patógenos mortales, incluidos el ébola y el hantavirus. Se llamó al FBI y se entrevistó a decenas de miembros del personal.

Los investigadores concluyeron que el daño fue deliberado, pero no pudieron determinar quién fue el responsable. La investigación también reveló evidencia de otras violaciones graves de los protocolos de seguridad, fallas que no tenían nada que ver con el aparente sabotaje y que probablemente no habrían salido a la luz sin él. El laboratorio fue cerrado durante casi seis meses.

En julio pasado, la administración Trump emitió nuevas reglas para la investigación de patógenos riesgosos que financia Manuel Balce Ceneta - AP

He trabajado en un laboratorio que diseña virus (del tipo que no causa enfermedades), y lo que me llama la atención sobre ambos episodios es cuánto depende del juicio y el buen comportamiento de los individuos. Los científicos son personas. Los errores, las malas decisiones y los momentos de ira ocurren, y los patógenos escapan de los laboratorios más a menudo de lo que se podría pensar.

Lo que falta es un estándar vinculante y con un alcance suficiente para regular la investigación de patógenos con potencial catastrófico, establecido y aplicado por alguien que no sean los investigadores que realizan el trabajo y las agencias que lo pagan. Ningún país tiene uno. Ningún organismo internacional tiene el poder de establecer uno.

La acción debería comenzar con los Estados Unidos, el mayor financiador público de investigación de enfermedades infecciosas del planeta, que también suministra a gran parte del mundo el dinero, los materiales y las revistas científicas que impulsan el campo. En julio pasado, la administración Trump emitió nuevas reglas para la investigación de patógenos riesgosos que financia. Son una mejora potencial, pero no son suficientes.

Tal regulación se ha retrasado mucho. La capacidad de trabajar con patógenos peligrosos fue aumentando en todo el mundo.

Durante décadas, solo un puñado de países operó instalaciones BSL-4, laboratorios construidos para manejar los patógenos más mortales. Hoy en día, al menos 53 laboratorios BSL-4 operan en 22 países, muchos de ellos en ciudades densas. La investigación con patógenos peligrosos también ocurre en laboratorios de menor bioseguridad, que son mucho más numerosos y difíciles de rastrear.

Las fugas de laboratorio no son inusuales. Una revisión de 2024 contó unos 300 casos de trabajadores de laboratorio que se infectaron con los patógenos que estaban estudiando entre 2000 y 2021, muchos de ellos en laboratorios un paso o dos por debajo de las instalaciones de máxima contención. Debido a que la revisión se basa en informes voluntarios, los autores llamaron a ese conteo “la punta del iceberg”.

Si las evaluaciones que apuntan a un origen de laboratorio son correctas, el Covid-19 sería el accidente más destructivo en la historia de la ciencia Shutterstock

Las infecciones pueden ocurrir incluso en instalaciones de alta contención. El SARS y los virus similares al SARS han escapado de laboratorios BSL-3 y BSL-4 repetidamente.

Fuera de las infecciones de laboratorio documentadas, queda la que puede ser más importante: el probable escape del virus que causa el Covid-19 de un laboratorio en Wuhan, China, en 2019. Los científicos en esa ciudad habían pasado años recolectando nuevos coronavirus, y en el año anterior al brote se unieron a una propuesta liderada por estadounidenses –rechazada por el Departamento de Defensa– para crear virus con la característica definitoria del SARS-CoV-2.

Seis años después, el panorama oficial sigue siendo confuso. Los servicios de inteligencia y las academias científicas que analizaron la cuestión no están de acuerdo entre sí. Varios todavía consideran que el contagio natural de un animal es la mejor explicación, mientras que otros revisaron sus posiciones hacia un origen de laboratorio.

Si las evaluaciones que apuntan a un origen de laboratorio son correctas, el Covid-19 sería el accidente más destructivo en la historia de la ciencia. Según algunas mediciones, el virus mató a más de 15 millones de personas en todo el mundo y drenó un estimado de 14 billones de dólares de la economía estadounidense.

Valdría la pena tener, si tal cosa fuera posible, una contabilidad de la totalidad de la pandemia: el número de muertos, para lo cual tenemos estimaciones aproximadas, y todo lo que hay debajo... Los abuelos que murieron entre extraños, los tumores encontrados tarde porque los escáneres permanecieron inactivos, los años universitarios pasados en dormitorios de la infancia, las pequeñas empresas cerradas, las amistades que se desmoronaron, los jóvenes que comenzaron sus carreras en videollamadas, las decenas de millones de personas en Asia, África y América Latina empujadas de nuevo a la pobreza, el tono bajo de temor que se instaló sobre la vida cotidiana y que aún no se disipó por completo.

La mayoría de nosotros soportamos todo eso de la forma en que las personas soportan un desastre natural. Pero esa actitud es incorrecta si la evidencia apunta a otra parte. Un error humano con consecuencias horribles no es un acto de Dios, e incluso la posibilidad debería centrar nuestra atención en evitar que algo así vuelva a suceder.

Un virus no necesita ser especialmente mortal para poner nuestras vidas patas arriba; solo necesita propagarse fácilmente, como lo hizo el SARS-CoV-2 EDGAR SU - X90125

Un virus no necesita ser especialmente mortal para poner nuestras vidas patas arriba. Solo necesita propagarse fácilmente, como lo hizo el SARS-CoV-2.

La mayor parte de la investigación es beneficiosa

La mayor parte de la investigación de patógenos es beneficiosa para la sociedad. La pequeña parte de ella que es capaz de causar una pandemia ha sido objeto de un largo debate en la comunidad científica. El término “ganancia de función” se utilizó para referirse a una amplia gama de investigaciones. Puede describir hacer que una bacteria brille para que los científicos puedan seguirla bajo un microscopio o construir un virus que se propague más fácilmente en una multitud. Son los experimentos que pueden hacer que un patógeno sea más letal o contagioso los que requieren nuestra atención.

Algunos científicos argumentan que dicha investigación de ganancia de función podría ayudarnos a crear contramedidas médicas para los virus preparados para infectar a los humanos. Otros dicen que probar lo que un virus necesitaría para propagarse puede decirnos qué mutaciones observar en la naturaleza. Otros argumentan que el trabajo es necesario para mantener el ritmo de los adversarios que realizan los mismos tipos de experimentos. Los experimentos de mejora de patógenos en el centro de este debate produjeron artículos científicos, pero no tengo conocimiento de que sean necesarios para el desarrollo de una sola vacuna o tratamiento en uso hoy en día.

Los incentivos para la investigación de virus riesgosos empujan en la dirección equivocada. En un artículo del Washington Post de 2011 titulado “Un riesgo de virus de gripe que vale la pena correr”, los doctores Francis Collins y Anthony Fauci –entonces directores de los Institutos Nacionales de Salud y su instituto de enfermedades infecciosas– defendieron los experimentos de ganancia de función que hicieron que una gripe aviar mortal fuera más contagiosa en mamíferos. Cuando los financiadores que controlan cientos de millones de dólares en subvenciones de investigación respaldan tales experimentos, los científicos tienen una razón poderosa para perseguirlos. Los investigadores que buscan publicaciones, subvenciones y ascensos a menudo son recompensados por la velocidad y la novedad en lugar de la precaución. Algunos toman atajos y trabajan bajo una bioseguridad menos estricta para ahorrar costos y tiempo. Un virólogo creó lo que llamó “probablemente uno de los virus más peligrosos que puedes hacer” para probar un punto a sus colegas que dudaban de que pudiera hacerse.

Las conversaciones sobre la investigación de ganancia de función se politizaron tanto que los llamados a una mayor supervisión se pintan como ataques a la ciencia misma. Pero nada le costaría más a la ciencia que otra pandemia rastreada hasta un laboratorio o simplemente sospechosa de provenir de uno. Un público convencido de que los científicos causaron el desastre sería más lento en aceptar la próxima vacuna y menos dispuesto a apoyar la investigación de patógenos. Después de las lecciones ganadas con esfuerzo de crisis y situaciones cercanas, el trabajo con materiales nucleares es una de las actividades más fuertemente reguladas de la tierra. Nadie considera eso un insulto a los físicos.

Todas las administraciones desde la de Barack Obama intentaron establecer contenciones para la investigación de patógenos de alto riesgo, deshaciendo o reescribiendo políticas anteriores. Las reglas de julio de 2026 reemplazaron una política de la era Biden que el presidente Trump eliminó el día antes de que entrara en vigor.

Las decisiones de bioseguridad recaen en el científico principal de un estudio y su institución CONICET

De varias maneras importantes, la política de julio de 2026 es más rigurosa en papel que la que reemplazó. Mientras que la política de la administración Biden habría enviado los experimentos más peligrosos para su revisión, esta los prohíbe directamente. Establece un organismo independiente para sopesar los casos ambiguos y amenaza a las instituciones que no informan sobre dicho trabajo con hasta cinco años de inelegibilidad para fondos federales.

Tres brechas importantes

Quedan tres brechas importantes.

La primera es la investigación privada. Hubo cuatro intentos importantes de restringir la investigación de ganancia de función desde 2014, y todos ellos se aplicaron solo a la investigación que paga el gobierno. Incluso bajo las nuevas reglas, las instituciones que no reciben dinero federal solo están, en palabras de la política, “fuertemente alentadas” a adoptar procedimientos equivalentes y advertidas de que negarse podría costarles futuros fondos federales. Ese enfoque puede funcionar en universidades con carteras de subvenciones federales, pero no vincula a los grupos financiados con fondos privados, como reconoce la propia política. La orden ejecutiva de 2025 de Trump solicitó una propuesta legislativa para abordar esta brecha dentro de los 180 días, pero ese plazo se ha superado y la política ahora delega esta tarea a un futuro grupo de trabajo.

La segunda es la autoridad. Gran parte de la maquinaria regulatoria aún no se estableció y la política deja en manos de las agencias de financiación la creación de una guía de implementación, así como el nuevo organismo de revisión independiente. Las recomendaciones del organismo de revisión están destinadas a “informar las decisiones de la agencia de financiación”, ya que la política no puede exigir que una agencia las siga. Los científicos y sus instituciones seguirán decidiendo por sí mismos si su trabajo necesita revisión, y las agencias deben detectar lo que se escapa y decidir si seguir el consejo del organismo. Es como pedirle a los grandes bancos que creen la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y luego dejar que la anulen.

Una discreción como esa ya permitió que propuestas riesgosas se salten la revisión que se suponía debían obtener, a veces porque los científicos y los miembros del personal de la agencia asignados para marcar el trabajo riesgoso simplemente no están de acuerdo sobre qué experimentos son peligrosos y qué riesgos vale la pena correr, y a veces porque un investigador podría no haber sido comunicativo. Un mejor diseño evaluaría cada propuesta contra un estándar cuando se presente y enviaría cualquier cosa marcada al organismo de revisión, independientemente de si el científico o el financiador están de acuerdo.

La tercera es el alcance. La búsqueda de nuevos virus en la naturaleza –donde comenzó el estudio de Cell y la investigación de coronavirus de murciélagos de Wuhan– es omitida por la política de la categoría de investigación peligrosa sujeta a revisión independiente. El dinero estadounidense ayudó a financiar esa búsqueda en el extranjero durante más de una década, bajo la teoría razonable de que los patógenos emergentes no respetan las fronteras. Pero los financiadores estadounidenses tienen poco acceso y ningún control sobre lo que los científicos extranjeros hacen con los virus que encuentran, incluidos los peligrosos experimentos de ganancia de función en niveles bajos de bioseguridad.

Incluso bajo la nueva política, nada requiere que una agencia mire sistemáticamente hacia atrás a través de las subvenciones que ya otorgó, y al organismo de revisión se le permite auditar solo una pequeña fracción de las propuestas que no fueron marcadas como trabajo peligroso de ganancia de función. Los Institutos Nacionales de Salud gastan casi 8000 millones de dólares al año en investigación de enfermedades infecciosas y no tienen recursos dedicados para identificar sistemáticamente todos los riesgos en su propia cartera. En 2024, un inspector general descubrió que el Departamento de Defensa no rastreaba la financiación con suficiente detalle para determinar cuánto había dado a los laboratorios chinos para la investigación de mejora de patógenos.

Cada una de estas brechas existe porque no se hizo responsable de cerrarla a ninguna entidad gubernamental y porque ninguna de estas políticas es duradera. La política de julio de 2026 se basa en una orden ejecutiva, lo que significa que una nueva administración podría revocarla fácilmente, como sucedió con las reglas que la precedieron.

Solo el Congreso puede dar esa autoridad a un organismo independiente. La opción más prometedora sobre la mesa es un proyecto de ley llamado Ley de Revisión de Investigación Riesgosa, que establecería una agencia independiente con 30 millones de dólares al año en financiación. El proyecto de ley fue aprobado por el Comité de Seguridad Nacional del Senado en una votación de 11 a 2 hace más de un año, pero no se programó una votación completa en el Senado. El principal patrocinador del proyecto de ley, Rand Paul, pasó años en conflicto con Fauci y la legislación se enredó en esa lucha.

El proyecto de ley sería un comienzo. Pero al igual que la política de julio de 2026, su autoridad se detendría donde lo hace el dinero federal. Lo que la investigación de alto riesgo necesita es un regulador, y el Congreso debería crear uno, como los expertos han instado durante años. Siguiendo el modelo de la Comisión Reguladora Nuclear, tendría la seguridad como su mandato principal. Sabría en qué está trabajando cada laboratorio, quién lo paga, cuál es su historial de seguridad y cuántas personas viven cerca. Recopilaría datos necesarios para una formulación de políticas efectiva y proporcionaría capacitación y recursos a los laboratorios que supervisa.

El Congreso ha creado docenas de agencias reguladoras, abordando los riesgos para el público en general de alimentos y medicamentos, productos de consumo, lugares de trabajo, instituciones financieras y energía nuclear. No hay razón por la que no se pueda crear una agencia similar para regular la investigación capaz de dañar a miles de millones de personas.

Mientras se establece dicha entidad, se podrían dar varios pasos ahora. El Congreso debería financiar un barrido sistemático de la investigación en cualquier parte del mundo que pueda encender una pandemia. Un riesgo es que las reglas estadounidenses más estrictas puedan empujar el trabajo peligroso a países con una supervisión más débil. Los Institutos Nacionales de Salud y otras ramas del gobierno federal pueden usar su considerable influencia sobre las instituciones de las que depende la investigación internacional de patógenos –las revistas que la publican, los proveedores comerciales que venden materiales y equipos esenciales, y los financiadores privados que la pagan– para endurecer la detección de la investigación riesgosa dondequiera que ocurra el trabajo.

Ninguno de estos argumentos depende de dónde vino el Covid-19. Si el virus surgió de un mercado de animales, todos los peligros descritos aquí siguen en juego en los laboratorios de investigación de patógenos, en más países que nunca. Si salió de un laboratorio, ya conocemos el precio. De cualquier manera, a menos que esta investigación sea puesta bajo una supervisión real, no espero que el resto del siglo XXI pase sin una fuga de laboratorio catastrófica.

Lo que nadie podrá decir la próxima vez es que no tuvimos advertencia. Sabemos que la peligrosa investigación de patógenos de ganancia de función continúa, y sabemos lo que puede suceder cuando sale mal. Si hacemos algo al respecto es una decisión que podemos tomar. Por ahora, estamos dejando esa decisión en manos de las personas que quieren realizar los experimentos.

*Alina Chan fundó una organización sin fines de lucro que rastrea la investigación de patógenos y es autora de “Viral: The Search for the Origin of Covid-19”.