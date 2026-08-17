El emotivo abrazo entre una nena con cáncer y el Hombre Araña que llegó en moto al Hospital Garrahan para celebrar el Día del Niño

Miles de motociclistas vestidos como superhéroes y personajes infantiles llegaron este domingo al Hospital Garrahan para celebrar el Día del Niño junto a los chicos que atraviesan distintos tratamientos. La jornada incluyó juguetes, actividades y una multitudinaria caravana que recorrió la ciudad.

Entre quienes aguardaban la llegada de las motos estaba Emily, una nena con cáncer que tenía una ilusión particular: encontrarse con el Hombre Araña.

Apenas estacionó su moto, uno de los participantes caracterizado como el personaje de Marvel se acercó hasta ella. Emily lo recibió con un abrazo y luego posó junto a él para las fotos.

El emotivo abrazo en el Hospital Garrahan

“Le encanta Spiderman”, contó su mamá. La familia viaja cada 15 días desde Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, hasta el Garrahan para que la nena pueda continuar con su tratamiento.

“Es un Día del Niño diferente”, describió la mujer mientras observaba a su hija disfrutar del encuentro. Después de la foto, el Hombre Araña la invitó a subir a su moto, también decorada con motivos del personaje.

Otra de las chicas que esperaba conocerlo era Catalina, que este año pasó por primera vez el Día del Niño internada. Su familia lleva varios meses vinculada al hospital por su tratamiento. “A mí me emociona un montón. Ya es nuestra segunda casa. Estamos desde febrero y tenemos hasta octubre, falta poquito”, relató su mamá.

Sofía, voluntaria de Casa Garrahan, explicó que parte de su tarea consiste en acompañar a los chicos y generar espacios de recreación durante las internaciones. “Hacemos actividades recreativas para los niños; venimos para alegrarles el día. Llegás, conocés uno por uno y vas entrando en confianza con ellos, es impagable. Verlos sonreír y jugar es hermoso”, señaló.

Una caravana que lleva 20 años

La actividad de este domingo correspondió a la vigésima edición de un festejo que comenzó en 2006 y que busca acercar un momento de entretenimiento a chicos que se encuentran atravesando problemas de salud.

La convocatoria está organizada por Kawaclub. Este año, los motociclistas comenzaron a concentrarse desde las 9 en el Campo Argentino de Polo. Poco después de las 10, el contingente inició el trayecto hacia el Hospital Garrahan, uno de los principales centros pediátricos del país, que recibe pacientes provenientes de distintas provincias.

La columna de motos circuló por Avenida del Libertador, Cerrito y la avenida 9 de Julio. Tras pasar por el Obelisco, siguió por Carlos Pellegrini, Santa Fe, Eduardo Madero, Avenida de Mayo, Rivadavia, Jujuy, Brasil, Entre Ríos, Garay y Pichincha. El recorrido concluyó frente a Casa Garrahan. Allí, los participantes realizaron un abrazo simbólico al lugar y entregaron los juguetes que habían reunido para los chicos.

La iniciativa no termina en el Garrahan. En los próximos días está previsto que parte de las donaciones sean distribuidas en otros establecimientos de salud del Área Metropolitana de Buenos Aires, entre estos los hospitales Gutiérrez, Noel Sbarra, Elizalde, de Niños de La Plata y de Niños de San Justo, además de la Maternidad Sardá.