Aeroparque: en el inicio de Semana Santa, hay cancelaciones y reprogramaciones en vuelos de Flybondi

Escuchar

En las pantallas que anuncian las llegadas y las partidas de los vuelos en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, la mayoría de los servicios de la compañía Flybondi están en rojo. Las cancelaciones y reprogramaciones generan malestar y preocupación entre los pasajeros.

“Me preocupa porque mañana a las 9 tengo una cirugía odontológica en Córdoba”, dijo Dora Lugo, que es de Colombia, pero hace algunos años vive en Médanos, Buenos Aires. Su vuelo debía salir a 16, pero a su casilla de correo electrónico llegó un mail con una actualización en el que se le advertía que el nuevo horario sería a las 20.15. “Acá no sabe por qué cambiaron el horario. Me preocupa qué va a pasar. Le pregunté a una empleada si ese horario se iba a mantener y me dijo que ‘hasta ahora sí’, pero me aclaró que no sabía que podía pasarle al avión de acá a la noche”, dijo la pasajera, con confusión.

Lo mismo le sucede a Alejandra Scaran que llegó a la mañana del Tierra del Fuego y viaja a Córdoba para visitar a sus hijos.

Los empleados de la empresa que están en Aeroparque intentan contener a los pasajeros, pero, tal como manifiestan quienes tienen cambios, no les proveen mucha información.

“Me cambiaron de vuelo ya dos veces”, dijo Laura Piastrellini, que intenta volver a Mendoza, luego de un viaje que hizo a Brasil. “Originalmente salía a las 11. Luego me cambiaron para las 14.15 y ahora parece que salgo a las 16″. Para ella el viaje ya se había extendido ya que el vuelo que debía salir pasada las 3 de la madrugada salió una hora más tarde de lo planeado.

“Hoy salían cuatro vuelos a Mendoza, pero están derivando a todo los pasajeros a un solo vuelo”, dijo Andrea Godino, de la Capital. Y suma: “Íbamos a salir a la mañana, ahora llego a la noche y pierdo una actividad que estaba programada para las 19″, expresó.

Lucas Martínez es de Paraguay llegó esta mañana con su madre de Puerto Iguazú para visitar a familiares que viven en Ezeiza. “Es un desastre: cuando estábamos arriba del avión las azafatas no sabían si llegábamos a Aeroparque o Ezeiza. Antes de eso nos cancelaron dos vuelos”.

LA NACIÓN intentó comunicarse con la empresa, pero hasta el cierre de esta nota aún no había una respuesta.