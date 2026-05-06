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Incorporan al cáncer y la insuficiencia renal crónica al listado de enfermedades de notificación obligatoria

Con la medida publicada en el Boletín Oficial, ambas patologías quedan bajo vigilancia epidemiológica en el país

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Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación
Mario Lugones, ministro de Salud de la NaciónRodrigo Nespolo

Los diagnósticos de cáncer y de insuficiencia renal crónica serán, a partir de ahora, de notificación obligatoria en el país. Así lo establece una resolución oficial que actualiza el listado de más de 100 enfermedades bajo vigilancia epidemiológica.

“La medida busca fortalecer la identificación de patrones de incidencia y mortalidad, mejorar la planificación sanitaria y optimizar la organización de la red asistencial oncológica en todo el país”, señaló el Ministerio de Salud al justificar la incorporación de los tumores al conjunto de problemas de salud que deben ser informados tanto por el sector público como por el privado.

En cuanto a la enfermedad renal crónica (ERC), desde la cartera sanitaria explicaron que su inclusión, independientemente del estadio, “permitirá mejorar la detección y el seguimiento de los pacientes, especialmente de aquellos con cuadros avanzados, y fortalecer las estrategias de abordaje poblacional y la planificación de los recursos sanitarios”.

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