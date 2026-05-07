Sin papel. Definieron cómo será el nuevo examen de ingreso a las residencias en los hospitales nacionales

El examen para acceder a las residencias en medicina, enfermería y bioquímica en los hospitales nacionales ya no será en papel, como hasta el año pasado. Cada postulante deberá responder las 100 preguntas en una tableta que recibirá en el lugar de la evaluación, de acuerdo con los nuevos criterios que definió el Ministerio de Salud tras el escándalo durante la evaluación nacional del año pasado.

El nuevo formato de examen digital se aplica a las vacantes que se abrirán en los hospitales que dependen de la Nación -Garrahan, Posadas, El Cruce y Sommer-, además de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis Malbrán) y la Dirección de Epidemiología de la cartera sanitaria.

También optaron por sumarse el Hospital Naval Puerto Belgrano y el Hospital Militar Central, ambos de las Fuerzas Armadas, como así también la Fundación Favaloro, el Hospital Alemán, Fleni, el Policlínico Bancario y el Sanatorio Otamendi, entre otros del sector privado que se pueden consultar acá.

También, esto rige para el examen de ingreso a las residencias postbásicas, a las que se presentan profesionales que ya hayan realizado la residencia básica y quieran seguir una subespecialidad.

“Uno de los principales cambios consiste en la implementación de tablets para reemplazar el uso del papel en el examen. La evaluación consistirá en 100 preguntas de selección múltiple y un sistema de puntuación donde cada respuesta correcta tiene un valor de un punto”, detallaron desde el Ministerio de Salud.

Un Comité de Adhesión al Examen Integrado (CAEI), a cargo de la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, es el que define “los contenidos técnicos, las pautas y los criterios de evaluación”, según dio a conocer la cartera sanitaria. El comité lo integran “representantes de todas las instituciones formadoras”, se informó.

Se mantien los 5 puntos adicionales implementados el año pasado para los candidatos que hayan cursado la carrera en universidades en el país. “No computará para definir la aprobación del examen, sino que se suma en el orden de mérito”, aclararon.

Para los profesionales que se presenten al examen de residencias postbásicas, el puntaje mínimo para aprobar será 60 puntos.

Otro cambio es el desdoblamiento de fechas. El examen para medicina será el 7 de julio, mientras que para enfermería, bioquímica y las postbásicas se fijó para el 30 de junio. Solo deberán presentar el DNI al ingresar al lugar de la evaluación.

“Los ingresantes que quieran adjudicar su cargo posterior a rendir el examen, desde este año deberán asistir a una entrevista ante la institución en la que aspiren realizar su residencia”, disponen las nuevas pautas.

Los candidatos conocerán los resultados de la prueba en la semana del 27 al 31 de julio. Luego segurá la adjudicación de las vacantes y, el ingreso a los lugares asignados, será el 1 de septiembre, como hasta ahora.