Al menos 90 muertes: procesaron a dos exfuncionarias de la Anmat como partícipes necesarias en el caso del fentanilo

La Justicia federal dictó hace instantes el procesamiento de las dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) que tenían a cargo el control de los laboratorios que comercializaron fentanilo contaminado. Además, se les trabó un embargo a cada una por $500.000 millones.

Nélida Agustina Bisio, exadministradora nacional de la Anmat, como Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), fueron para la investigación penal “partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales” asociada con la muerte de por lo menos 90 personas, lesiones gravísimas en al menos otras dos, lesiones graves en otras 41 y lesiones leves en por lo menos una persona, según consigna la decisión que lleva la firma del juez Ernesto Kreplak.

El magistrado también dispuso la inhibición general de bienes sobre ambas y mantuvo la prohibición de salida del país que ya había resuelto cuando ambas exfuncionarias investigadas habían recuperado la libertad tras su detención y declaración indagatoria el mes pasado. Sostuvo, a la vez, la excarcelación solicitada por sus defensas, por lo que el procesamiento fue dictado sin prisión preventiva.

Ampollas secuestradas durante un allanamiento en la investigación del fentanilo contaminado Gentileza

“El apartamiento de los criterios técnicos y pautas procedimentales administrativas contaron con el consentimiento y participación de Bisio en su calidad de administradora nacional de la Anmat”, calificó Kreplak en el documento de casi 300 páginas.

A criterio del magistrado, eso sucedió en dos casos. El primero, con un “acuerdo infrareglamentario consumado” durante un encuentro del 14 de enero del año pasado con representantes de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo en la sede central de la Anmat. De esa reunión con dos empresas que estaban siendo controladas por irregularidades en la producción de medicamentos no quedó registro oficial alguno y, además, ambas exfuncionarias omitieron mencionarlo inicialmente.

El segundo caso fue al no suscribir una carta de advertencia a HLB Pharma. “Era este último acto el que contenía una prohibición expresa de no comercialización [de fármacos]”, amplió el juez. “En ambos casos se verifica, efectivamente, un insuficiente ejercicio del poder de policía sanitario al cual se encontraba obligada como titular de la Anmat”, agregó sobre las omisiones de Bisio.

En cuando a su subordinada, Mantecón Fumadó, el juez repasó en el escrito que la propia exdirectora del Iname había declarado sobre una directiva del ministro de Salud, Mario Lugones, recibida a través de Bisio de avanzar “con cautela” ante las deficiencias detectadas en la planta de producción de Ramallo durante una inspección a finales de 2024 y justo antes de que comenzara la elaboración de fentanilo en diciembre de ese año. Ambas ahora procesadas en sus declaraciones mencionaron que, justamente, la línea de producción de ese fármaco para el circuito hospitalario había quedado al margen de aquella inspección.

“Su interpretación al respecto [por la directiva de Lugones] implicaba avanzar contra los laboratorios pero de manera rigurosa, para evitar pasos en falso. Puso como ejemplo eventuales intervenciones de la justicia que pudieran dejar sin efecto decisiones de la administración en el sentido indicado. Sin embargo, la conducta de la imputada se aleja considerablemente de lo que se puede entender como riguroso”, enfatizó el magistrado.

Entre las omisiones de Mantecón Fumadó, enumeró un desentendimiento “por completo” de los plazos que definen las normas vigentes para dictar una medida extrema como es una carta de advertencia -en este caso, para Ramallo- o la inclusión de “actos no reglados” en los procedimientos a seguir como exdirectora del Iname como fueron las entrevistas -tanto formales como informales- con los dueños de las empresas a sancionar.

“Inclusive, selló un pacto con aquéllos -que, como vimos, no fue el primero- para eludir la emisión de la carta [de advertencia]”, sumó el juez. “A la par, “cajoneó” el proyecto de carta de advertencia de HLB por más de cuatro meses, sin darle al expediente respectivo ningún tipo de trámite durante ese lapso." Durante su indagatoria el mes pasado, Mantecón Fumadó había atribuido ese retraso a que la Anmat ya había emitido las alertas de mayo del año pasado, con las prohibiciones de producción, comercialización y uso de los productos de la firma.

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