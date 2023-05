Alejandro Fantino fue a la Facultad de Periodismo de La Plata a pesar del comunicado y criticó a los “revolucionarios de pelotero”

escuchar

A pesar del comunicado que se difundió a nombre de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en el que se rechazaba la presencia de Alejandro Fantino en la institución, el periodista finalmente asistió esta tarde a la charla previamente pactada con la casa de estudios. “Todo repudio es un rechazo a crecer y a aprender”, expresó el conductor.

“Se armó un lindo revuelo con todo lo que pasó, pero también es entendible que haya pasado. Es aceptable que haya pasado”, comenzó Fantino, ante 300 alumnos de la facultad pertenecientes a la agrupación estudiantil Nueva Generación.

“Una de las frases que tengo para decirles a ustedes es que el periodismo en el mundo se ha llenado de respuestas y se ha vaciado de preguntas, entonces la persona que te repudia tiene respuestas, todo resuelto”, continuó Fantino.

El descargo de Fantino

“Es muy fácil repudiar porque ‘yo te repudio y no hablo, o no te escucho’. Pero nosotros como periodistas, como comunicadores, nos basamos justamente en el no repudio, en la discusión, en el interambio de opiniones, en el crecimiento”, destacó el periodista.

Finalizada la charla en la universidad, Fantino retomó la cuestión durante su programa en Neura Media. “No creo que esto represente el pensamiento de la facultad, porque si no, no lo hubieran bajado [por el comunicado]. Si representara el pensamiento de la facultad hubiera quedado colgado... Si lo bajaron es que no los representa”, señaló Fantino.

“Ya está, alguien lo subió, y no se quién fue el revolucionario de pelotero, pero duró 18 horas el comunicado. Yo tampoco podía dejar de ir porque había 300 chicos esperando”, explicó el conductor sobre su visita a la universidad.

“Fui a conversar, a contarles lo que pienso, estaban los chicos de Nueva Generación, yo no puedo ir a caga... la tarde, otro hubiera dicho: ‘No vayas’”, contó Fantino.

Estuve hablando una hora y media y les dije por dónde creo que va. Les tiré buenas noticias, porque creo que el periodismo deportivo está en su mejor momento. Porque las nuevas formas de comunicar les dan la mejor posibilidad para crear contenidos y no depender de nadie. Ahora, son bol... a veces, porque no piensan”, apuntó el periodista, quien luego destacó la buena atención de los organizadores de la charla, al igual que el buen estado de la universidad.

“El aula estaba llena, había un montón de pibes, conversamos, me atendieron bárbaro, la universiad esta buena, ediliciamente está bien, está linda. Es maravilloso el ambiente, inclusivo”, cerró Fantino.

El comunicado

El origen de la polémica surgió a raíz de un comunicado que la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) había emitido en rechazo a la presencia del periodista Alejandro Fantino en la institución. El texto fue borrado esta mañana.

“Al enterarnos que el día miércoles 17 de mayo a las 14 horas, la agrupación estudiantil ‘Nueva Generación’ organizó una charla con el Sr. Alejandro Fantino en nuestra Facultad, queremos señalar que su presencia no es bienvenida. Más allá de gozar de total libertad para concurrir a nuestra casa de estudios –derecho que la Universidad Pública garantiza a todo ciudadano/a/e– y para ejercer su derecho a comunicarse, creemos que nuestra Facultad también tiene el derecho a dejar en clara su propia opinión”, comenzaba el comunicado publicado en el sitio web de la facultad.

A continuación, el texto acusaba a Fantino de llevar adelante prácticas periodísticas que la facultad “repudia profundamente” y detallaba: “Desde su rol en la conducción de programas con evidente sentido patriarcal y machista hasta su protagónica participación en operaciones de prensa en la modalidad lawfare contra líderes y liderezas populares y con discurso de odio contra minorías y diversidades”.

