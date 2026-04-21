Exhibición de Colapinto: estas son las avenidas y calles que estarán cortadas del miércoles 22 al 29 de abril en CABA

Este domingo 26 de abril Franco Colapinto dará una exhibición arriba de un auto de Fórmula 1 en Palermo. El piloto recorrerá un trazado entre varias calles y avenidas y, por ello, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires comunicó los cortes y las restricciones en la zona desde este miércoles 22 hasta el miércoles 29 de abril.

Exhibición de Colapinto: estas son las avenidas y calles que estarán cortadas del miércoles 22 al miércoles 29 de abril en CABA

El mapa de los cortes en Palermo que irán desde el miércoles y hasta el domingo GCBA

Día Horario Ubicación / Detalle del Corte Miércoles 22 al Domingo 26 Desde las 09:00 Av. Iraola (entre Av. Sarmiento y Av. Infanta Isabel). Corte total por montaje de escenario. Miércoles 22 al Miércoles 29 Permanente Av. Infanta Isabel (entre Av. del Libertador y Av. Pres. Pedro Montt). Módulos de oficina y backstage. Jueves 23 Desde las 22:00 Av. del Libertador (entre Bullrich y Casares): contracarril, bicisenda norte y carril sur.

Av. del Libertador (entre Sarmiento y Casares): 1° y 2° carril sur.

Av. Sarmiento (entre Figueroa Alcorta y Libertador): 1° carril lado norte.

Av. Colombia y Av. Adolfo Berro: Estacionamiento de producción. Viernes 24 Desde las 20:00 Monumento a los Españoles: Ocupación del carril lindero para pantallas LED. Sábado 25 Desde las 08:00 Av. Sarmiento: Corte total entre Av. Santa Fe y Av. Figueroa Alcorta. Sábado 25 Desde las 16:00 Av. del Libertador: Corte total (entre Bullrich y Casares).

Av. Sarmiento: Corte total (entre Figueroa Alcorta y Colombia).

Calles laterales: Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray J.S.M. de Oro, Rep. de la India, Lafinur, Rep. Árabe Siria y Ugarteche (entre Seguí y Libertador).

Cuadrante: Infanta Isabel, Iraola y Pres. Pedro Montt. Domingo 26 (Día del evento) 07:00 a 18:00 Av. Sarmiento: Corte total (entre Santa Fe y Figueroa Alcorta).

Av. del Libertador: Corte total (entre Ugarteche y J. Salguero).

Av. Adolfo Berro: Corte total (entre Casares y Sarmiento).

Av. Cerviño: Entre Bullrich/Colombia y Salguero/Rep. de la India.

Scalabrini Ortiz y Salguero: Entre Libertador y Cerviño.

El circuito de la exhibición de Franco Colapinto GCBA

Cortes hasta el miércoles 29

Algunos cortes continuarán no solo esta semana y el sábado y domingo, sino también los primeros días de la semana próxima. En este sentido, comunicaron:

Corte total en la avenida Infanta Isabel , entre la avenida del Libertador y la avenida Presidente Pedro Montt , por la instalación de módulos de oficina y áreas de backstage.

, entre la y la , por la instalación de módulos de oficina y áreas de backstage. El operativo incluye un vallado perimetral progresivo que abarca la Plaza Seeber, el Parque Almirante González Fernández, la Plaza Holanda, el Parque Tres de Febrero y la Plaza Sicilia.

Información clave para vecinos, peatones y ciclistas

Qué calles y avenidas estarán cortadas hasta el miércoles que viene Ricardo Pristupluk

No se permitirá el acampe en las plazas Sicilia y Seeber , ni la venta ambulante en la zona.

en las plazas y , ni la en la zona. Desde la noche del jueves 23 se habilitará un corredor seguro para peatones y ciclistas sobre las veredas, con control de seguridad.

se habilitará un sobre las veredas, con control de seguridad. El acceso peatonal a las calles incluidas en el trazado de la pista quedará restringido desde la noche del sábado 25 .

a las calles incluidas en el trazado de la pista quedará restringido desde la noche del . Habrá corte peatonal total , con excepción de vecinos, en Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro y Kennedy , entre la avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí ; y en República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche , entre la avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí .

, con excepción de vecinos, en , entre la y ; y en , entre la y . Los residentes podrán acceder a sectores preferenciales para vecinos presentando DNI con domicilio en la zona, en la avenida del Libertador, entre Sinclair y Kennedy, y entre República de la India y República Árabe Siria.

El Alpine para la exhibición de Colapinto en Buenos Aires ya está rumbo al país

Detalles de la exhibición de Colapinto

Las entradas al evento ya están agotadas, pero aquellos que busquen vivir la experiencia, habrá un sector abierto y gratuito, permitiendo que una multitud acompañe al piloto en su ciudad natal.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida”, dijo Colapinto, quien se convertirá en el primer argentino en pilotar un F1 en las calles porteñas. “Es mi forma de devolver un poco de todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico”, añadió el piloto de Alpine.