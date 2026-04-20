Quién era el joven brasileño que murió en un hospital de Buenos Aires tras una descompensación

Danilo Neves Pereira (35) murió el miércoles tras ingresar al Hospital Ramos Mejía por descompensación producto del consumo de cocaína. El joven oriundo de Brasil era buscado desde el 14 de abril por las autoridades luego de que allegados reportaran su desaparición. Se trataba de un profesor universitario con amplia trayectoria.

Según fuentes consultadas por LA NACION, Neves Pereira vivía en Buenos Aires desde septiembre de 2025. Enseñó inglés durante 12 años en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás y, antes de mudarse a la Argentina, vivió en Río de Janeiro, donde estaba cursando un doctorado en lingüística aplicada. Anteriormente, dio clases de portugués en la Universidad de Emory en Estados Unidos, a través del programa Fulbright.

Danilo Neves Pereira vivía en Buenos Aires desde fines de septiembre de 2025. captura de redes

En diálogo con este diario, uno de sus amigos contó que el joven vino a vivir un tiempo al centro porteño porque quería conocer y “estar tranquilo porque en un par de meses debía presentar una tesis doctoral”. Residía solo en un departamento en el barrio de San Nicolás.

Las últimas horas de Neves Pereira

Nada se sabía sobre la víctima desde la madrugada de martes. Fue ese día que sus seres queridos tuvieron una última noticia sobre su paradero. Poco antes de las 4, Neves Pereira le envió un mensaje a un allegado para avisarle -incluso con su ubicación- que estaba en un inmueble situado en la avenida de Mayo. Había pactado allí una cita con un joven, de nacionalidad chilena, al que había conocido por una aplicación de citas.

Neves Pereira enseñó inglés durante 12 años en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás

Como ya no contestó los llamados posteriores, otro amigo suyo -identificado como Anderson Zanni- radicó la correspondiente denuncia por averiguación de paradero ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 17. Previamente había hecho un posteo en su cuenta de Instagram, que decía: “Estoy haciendo este post para reforzar la búsqueda. Temprano en la mañana del 14 salió a una cita. Estoy desesperado”.

El mismo amigo, que también vivía en la Argentina, dijo a este diario que pudo localizar al “joven chileno” con quien había estado el profesor desaparecido. Según su testimonio, aseguró que el brasileño se fue del lugar luego de “una pequeña discusión, aproximadamente en la misma hora que me mandó el mensaje”.

El posteo de uno de los allegados del joven brasileño de 35 años, que murió tras ingresar al Hospital Ramos Mejía @zannibr

Finalmente, la Dirección de Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad dio con el cuerpo ya sin vida del joven brasileño en el Hospital Ramos Mejía. Se supo que ingresó al centro de salud por una descompensación psicotrópica por consumo de cocaína, informaron las fuentes de seguridad. Consultado sobre esta lamentable noticia, uno de sus allegados indicó que aún no habían sido notificados del hallazgo.