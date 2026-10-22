Alerta amarilla en el AMBA: hasta qué hora llueve hoy, jueves 22 de octubre, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó fuertes lluvias con posible actividad eléctrica y granizo para este jueves 22 de octubre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por estas condiciones, emitió una alerta amarilla en la zona e informó que las temperaturas oscilarán entre los 16°C de mínima y los 20°C de máxima.

El organismo advirtió por condiciones climáticas adversas en distintas regiones del país y especificó que la advertencia amarilla rige para la Ciudad y el territorio bonaerense que la rodea. La previsión vino acompañada de un pronóstico de cielo mayormente nublado, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

El pronóstico del SMN para los próximos días en la Ciudad

De acuerdo con las predicciones, las tormentas se concentrarán durante la tarde y la noche de este jueves, pero se extenderán en forma de chaparrones hasta la tarde del viernes 23, cuando las condiciones comenzarán a mejorar temporalmente hacia la noche.

En la región, la jornada registrará fuertes vientos que alcanzarían velocidades aproximadas de entre 23 y 31 kilómetros por hora y una humedad estimada del 59% en la provincia, mientras que no se descartan precipitaciones aisladas durante la tarde.

Ante este escenario, la institución recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El mapa de alertas del SMN para este jueves

El mapa de alertas también comprende una advertencia naranja por tormentas en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Neuquén y Río Negro, donde se esperan precipitaciones acumuladas de entre 60 y 100 milímetros y ráfagas intensas de hasta 90 kilómetros por hora.

El sitio especializado Meteored indicó en un reporte reciente que estas condiciones se deben a que las tormentas abundantes volvieran a posicionarse sobre la cuenca del Plata con un pronóstico vigente hasta el próximo martes con acumulados de más de 200 mm.

Condiciones extremas en el resto del país

Por otro lado, el Instituto Nacional del Agua detalló que se contemplan nuevos repuntes en el Alto Paraná y la posibilidad de otra onda de crecida en el Iguazú durante los próximos días, mientras que el río Paraguay presenta ascensos en Puerto Pilcomayo y Formosa.

Por otra parte, rige una alerta amarilla por vientos fuertes en Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán, además de una advertencia por viento Zonda en Catamarca, La Rioja y San Juan, fenómeno que provoca una reducción de la visibilidad y un aumento repentino de la temperatura.

Se recomienda seguir las precauciones del SMN ante condiciones adversas Gentileza diario La Capital

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 30°C y 23°C en Catamarca; 29°C y 19°C en Chaco; 12°C y 8°C en Chubut; 25°C y 15°C en Córdoba; 28°C y 20°C en Corrientes; 24°C y 15°C en Entre Ríos; 31°C y 21°C en Formosa; 31°C y 16°C en Jujuy; y 16°C y 11°C en La Pampa.

Por otro lado, en La Rioja las temperaturas se mantendrán entre 29°C y 18°C; 24°C y 13°C en Mendoza; 25°C y 19°C en Misiones; 16°C y 12°C en Neuquén; 18°C y 11°C en Río Negro; 31°C y 12°C en Salta; 27°C y 15°C en San Juan; 23°C y 13°C en San Luis; 15°C y 3°C en Santa Cruz; 25°C y 16°C en Santa Fe; 30°C y 18°C en Santiago del Estero; 12°C y 2°C en Tierra del Fuego; y 29°C y 17°C en Tucumán.