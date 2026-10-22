Se aproxima un cambio de tiempo en Buenos Aires con tormentas localmente fuertes, caída de granizo y un nuevo “bajón térmico”: las zonas afectadas

El mal tiempo vuelve a instalarse en la ciudad de Buenos Aires esta semana, con un pronóstico que anticipa lluvias y tormentas durante los próximos días. Según el sitio especializado Meteored, las condiciones de inestabilidad que caracterizaron el mes de octubre se mantendrán hasta el fin de semana, con precipitaciones de variada intensidad y “bajon térmico”.

El panorama meteorológico será inestable durante este jueves, con nuevas probabilidades de lluvias y tormentas hacia el cierre de la jornada. Además, el pronóstico extendido anticipa precipitaciones para el viernes, sábado y domingo, antes de una mejora más sostenida de las condiciones del tiempo a partir del lunes.

Pronóstico del tiempo

A que hora llueve hoy, jueves 22 de octubre

El pico de inestabilidad de la semana se registrara este jueves 22 de octubre, durante la tarde y la noche de la jornada, especialmente en el este del país y en el AMBA. En cuanto a la temperatura, la mínima será de 15°C y la máxima de 22°C en la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas: “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, según describió el ente.

Las provincias que rigen bajo esta alerta son: Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis Mendoza, La Pampa, el oeste de la provincia de Buenos Aires y el norte de Neuquén.

21 OCT |⚠️#Alertas para hoy:



⛈️Tormenta

🟨40-80mm (el Litoral y La Pampa)

🌬️Ráfagas ≥ 90km/h

🧊Granizo

🟨15-35mm (norte de Patagonia)



🌧️Lluvia

🟨10-30mm



🌬️ Viento

50-70km/h con ráfagas ≥ 100 km/h



🌬️Zonda

🟨30-40km/h con ráfagas ≥ 70 km/h



+Info en https://t.co/PrwYSvrdS2 pic.twitter.com/mHu8GVdy3o — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 21, 2026

El pronóstico extendido del SMN: hasta cuándo seguirán las lluvias

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional anticipa varios días consecutivos con posibilidades de precipitaciones, acompañados por un descenso progresivo de las temperaturas hacia el fin de semana.

Para el viernes 23 de octubre, se esperan lloviznas durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de entre el 10% y el 40%. Durante la tarde y la noche podrían registrarse chaparrones, con valores similares. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 20°C.

Pronóstico del tiempo extendido

El sábado 24 continuará la inestabilidad, con lloviznas previstas durante toda la jornada y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y los 19°C.

En tanto, el domingo 25 se anticipa un descenso térmico más marcado. La mínima será de 13°C y la máxima apenas llegará a los 17°C. Durante la madrugada y la mañana persistirá la posibilidad de lloviznas, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo estará mayormente nublado, con probabilidades de lluvia de entre el 0% y el 10%.

La mejora más sostenida llegaría a partir del lunes 26 de octubre, cuando el organismo prevé cielo parcialmente nublado y ausencia de precipitaciones durante toda la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 10°C y los 19°C.

Para el martes 27, el pronóstico anticipa condiciones similares, con una mínima de 13°C, una máxima de 21°C y probabilidades de lluvia del 0%.