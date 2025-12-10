Alerta en Las Grutas. Se produjo un derrumbe en una zona de acantilados

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un importante derrumbe se produjo esta semana en los acantilados del balneario Las Grutas, a menos de 200 metros de una de las escaleras que dan acceso a la playa.

Si bien desde el municipio de San Antonio venían ejecutando en los últimos días tareas de derrumbe programado en distintos sectores de los acantilados (se trata de una acción preventiva fundamental para reducir riesgos en una zona con movimientos naturales del terreno), se cree que los últimos desprendimientos se debieron a mareas extraordinarias.

Los derrumbes programados “permiten anticiparse a posibles desprendimientos y actuar antes de que representen un peligro”, según explicaron desde la municipalidad. Esas tareas se realizan en sitios considerados críticos, que son al mismo tiempo muy elegidos por los turistas.

El municipio de San Antonio realiza derrumbes controlados

Esta vez, el derrumbe inesperado –ocurrido entre la bajada de Los Acantilados y La Rinconada– se produjo en un área que no es muy elegida por los veraneantes. De todos modos, el incidente generó preocupación de cara a la temporada de verano y las autoridades recordaron a visitantes y locales la importancia de mantener distancia en la zona de los acantilados.

En el lugar hay carteles de advertencia y cada verano, ante la llegada de miles de turistas, se refuerzan las recomendaciones respecto de no acampar cerca de los acantilados, para prevenir posibles incidentes.

Derrumbes controlados de acantilados realizados por el municipio de San Antonio

“Se recuerda a los turistas y residentes que al estar dentro del Área Natural Protegida Bahía de San Antonio, se encuentra prohibida la circulación de vehículos por médanos y playas. Todos los años se registran decenas de derrumbes de acantilados en distintas playas rionegrinas, como consecuencia de un proceso natural motivado por la erosión del mar y los vientos”, advirtieron desde el gobierno provincial.

Y añadieron: “Resulta fundamental tener en cuenta las medidas necesarias para evitar accidentes en caso de vacacionar en zonas balnearias en donde puedan provocarse este tipo de derrumbes. A la hora de decidir el lugar de la playa para pasar el día, es importante consultar y tener en cuenta la tabla de mareas en las oficinas de Turismo o en la página web oficial. También hay que estar atento a las recomendaciones de los guardavidas y a la información que tengan sobre las cuestiones que sucede en la playa”.

Otro derrumbe ocurrido en verano en Las Grutas

En la zona de Las Grutas, los desmoronamientos en los acantilados son frecuentes. Tal como explicaron expertos del Conicet, la localidad “está bordeada por acantilados compuestos de rocas sedimentarias blandas y fácilmente erosionables que evidencian signos de erosión actual tales como grandes cavernas o grutas y bloques que se hallan frecuentemente caídos en su base”.

Sumaron que las olas constituyen el principal factor en la erosión de los acantilados. El impacto marino varía a lo largo de la costa del balneario: en el sector central, la altura de la marea cubre diariamente gran parte del frente del acantilado. Además de los factores naturales, muchas veces también intervienen factores antrópicos, como edificaciones próximas o incrustadas en la cima de un acantilado.