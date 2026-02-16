En el verano, muchas personas deciden irse a la playa a disfrutar del sol y del período de descanso de trabajos, clases y otras obligaciones. Es por eso que, muchos, recurren a la inteligencia artificial (IA) para definir cuál es la mejor playa de la Argentina.

La inteligencia artificial es una tecnología que, lejos de tener la verdad, posee una capacidad de análisis mucho más ágil de lo que las personas pueden desarrollar. Es por ello que hay quienes disfrutan de preguntarles cuestiones para intentar una respuesta objetiva.

Inteligencia Artificial: qué piensa al respecto de la mejor playa argentina

La mejor playa de la Argentina es esta: la IA dio su veredicto

Definir cuál es la playa más linda de la Argentina implica una valoración subjetiva, pero “numerosos viajeros y especialistas en turismo coinciden en destacar a Las Grutas, en la provincia de Río Negro, como una de las más bellas del país", explica la IA.

Ubicada sobre el Golfo San Matías, esta playa patagónica se distingue por una combinación poco habitual en el litoral argentino: aguas relativamente cálidas, acantilados imponentes y extensas franjas de arena dorada.

“Uno de los principales motivos por los que Las Grutas suele encabezar los rankings es la temperatura del agua. A diferencia de otras playas del Atlántico argentino, donde el mar puede resultar frío incluso en verano, aquí las corrientes y la geografía del golfo permiten disfrutar de temperaturas más agradables para el baño. Esto la convierte en un destino ideal tanto para quienes buscan relajarse como para familias con niños”, argumenta.

El paisaje es otro de sus “grandes atractivos”. Los acantilados que rodean la costa no solo ofrecen “vistas panorámicas impactantes”, sino que también “forman cuevas y formaciones rocosas que le dan identidad al lugar”. Durante la marea baja, se generan amplias superficies de arena firme, perfectas para caminar largas distancias o practicar deportes playeros. Al atardecer, el contraste entre el cielo patagónico y el mar crea postales memorables.

Las Grutas, Río Negro Diego Lima - LA NACION

Además, Las Grutas “combina belleza natural con infraestructura turística desarrollada: cuenta con alojamientos, gastronomía variada y actividades náuticas”, según la IA. Esta mezcla entre entorno escénico, mar amable y servicios consolidados explica por qué, para muchos, se trata de la playa más linda de la Argentina, según la tecnología.

Praia do Sancho: el paraíso elegido por la IA

Aunque Brasil cuenta con íconos urbanos como Copacabana o Ipanema, ante la pregunta sobre la mejor playa en esta nación, la inteligencia artificial respondió con una decisión certera: la tecnología señaló a Praia do Sancho, ubicada en el archipiélago de Fernando de Noronha, como la joya indiscutida del litoral brasileño.

Fernando de Noronha, Brasil Andre Maceira - Shutterstock

Según el análisis de la IA, lo que posiciona a Sancho por encima del resto es su equilibrio perfecto entre: