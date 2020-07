Las autoridades ven con preocupación el aumento de casos de Covid-19. De igual forma no hay una incremento sustancial en la cantidad de testeos PCR; en la última semana se mantuvieron en un promedio de 200 por día. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Pablo Mannino 24 de julio de 2020 • 12:06

MENDOZA.- El avance del coronavirus no se detiene en Mendoza. Así, mientras las flexibilizaciones siguen en pie, crece la preocupación por el aumento de los enfermos, lo que ha llevado a la Nación a cambiar el estatus sanitario de la provincia: ya hay transmisión comunitaria. De hecho, ya son casi 100 los casos donde no se ha podido determinar el nexo epidemiológico. En total, desde que llegó la enfermedad a la provincia del oeste argentino contrajeron el patógeno 721 personas, de las cuales 20 perdieron la vida.

En las últimas horas la ministra de Salud, Ana María Nadal, luego de semanas de incertidumbre y de cuestionamientos de los sectores políticos opositores acerca de la situación del Covid-19 en tierra cuyana, admitió que la circulación del virus entre los mendocinos es un hecho. De esta manera, aunque la funcionaria asegura que todavía no se trata de contagios "sostenidos", sino por "conglomerado", grupos identificados donde se alcanza a establecer el nexo de la infección, rige una alerta sanitaria provincial con el objetivo de que la población extreme los cuidados y se evite el desborde de transmisiones.

"Existe el virus y hay transmisión. El nuevo estatus no implica, por el momento, que exista transmisión comunitaria sostenida", indicó la titular de la cartera sanitaria.

Ana María Nadal, ministra de Salud de Mendoza. Luego de algunas dilaciones, cierta incertidumbre y cuestionamientos opositores, la funcionaria finalmente reconoció que en tierra cuyana existe circulación viral.

Por tal motivo, desde Salud insisten en que los casos positivos siguen asociados a conglomerados vinculados a espacios de trabajo, lugares comunitarios y grupos familiares, principalmente en el Gran Mendoza. "Cuando aparecen pacientes en los que decimos que el nexo está en investigación no significa que no lo vayamos a conocer luego del interrogatorio epidemiológico", aclararon las autoridades locales.

Otra de las discusiones que se dieron puertas adentro del Ejecutivo local, que significaron algunos movimientos internos de funcionarios, tiene que ver con la negativa y la "presión" que siente parte del personal de la cartera para salir a buscar los casos, además de las demoras en reconocer la transmisión comunitaria. En este sentido, la ministra expresó su posición: "Nosotros no vamos a dejar de lado la contención. Siempre que aparezca un caso vamos a ir al territorio para identificar cadenas de contagios y detener la circulación".

Por su parte, el gobernador Rodolfo Suarez insiste en la necesidad del "autocontrol" y el aislamiento voluntario", para que sólo circulen por las calles quienes, en caracter excepcional, principalmente por razones laborales, no puedan quedarse en casa. Así, lo que se pide además desde el Ejecutivo local es cumplir a rajatablas con los protocolos en todos los sectores, desde el sanitario hasta el turístico.

"Hay que ser responsables. No salgamos si no es estrictamente necesario", insitió Nadal luego de recordar el mensaje de Suarez: "Cada uno tiene que hacer su parte, pero hay un lugar en el que el Estado, a pesar de todas las acciones sanitarias, económicas, sociales, culturales o financieras, no puede intervenir: la esfera de la responsabilidad individual, que hoy, como nunca, también es colectiva". De hecho, en las últimas horas, el mandatario volvió a referirse a la compleja situación mendocina con otro posteo en las redes sociales, amparándose en las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que hacen hincapié en lo determinante que son los cuidados personales para salvar vidas.

De acuerdo con el último reporte de la Red de Laboratorios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia, se registraron 61 nuevos casos positivos, por lo que el total de contagios ascienden a 721 desde mediados de marzo, cuando la pandemia llegó a Mendoza, de los cuales 569 (79%) son contactos estrechos, 98 (13%) están en investigación epidemiológica y 54 (8%) son pacientes que contrajeron el patógeno en el exterior. También, la provincia tiene 154 personas recuperadas y 20 fallecimientos por Covid-19.