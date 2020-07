En los últimos días, cientos de mendocinos se escaparon a la montaña sin respetar los protocolos. Para este fin de semana se intensificaron los controles. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Pablo Mannino Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de julio de 2020 • 16:41

Mendoza está de blanco, pero hay alertas rojas, en medio de la pandemia. El furor por la nieve generó preocupación entre las autoridades y los dueños de restaurantes y hoteles de la montaña. Es que son cada vez más los mendocinos que incumplen las prohibiciones dispuestas para evitar contagios y deciden pasear sin permisos por la zona cordillerana, o bien lo hacen con las reservas pero dejando "plantados" a los negocios del sector.

De esta manera, se observó que cientos de personas infringen las normativas actuales del turismo interno, por lo que en las últimas horas se intensificaron los controles en la ruta. Así, ayer, durante la primera jornada del fin de semana largo, fueron "rebotados" unos 600 vehículos que intentaban acceder a las localidades de Cacheuta y Potrerillos sin una constancia del sector hotelero o gastronómico. En tanto, se espera un arduo trabajo de los agentes en los puestos de vigilancia, al menos hasta el domingo. Ni hablar lo que ocurrió el fin de semana pasado cuando miles de mendocinos se volcaron a jugar con la nieve, sin respetar los protocolos.

Se intensificaron los controles para evitar "avivadas" y perjuicios a los restaurantes y alojamientos de la zona. Hay mendocinos que sacan reservas y las usan para circular, dejando plantados a los comercios. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Desde hace un mes, el Gobierno habilitó los recorridos en la montaña sólo para mendocinos, pero bajo una condición clave: tener el comprobante online para ir al restaurante o para pernoctar al menos una noche en un alojamiento. Sin embargo, buena parte de la población utiliza esta medida para engañar a las autoridades y pasear por la zona sin cumplir las medidas sanitarias y de distanciamiento pertinentes, dejando con las manos vacías a varios negocios del rubro, según denunciaron desde la Asociación Empresaria Hotelera, Gastronómica y Afines de Mendoza (Aegha) y desde las cámaras turísticas de las localidades de montaña.

"La realidad es que permitimos que una familia que no tiene reserva pueda dar un paseo por la nieve, evitando bajarse del auto. Pero, vemos que muchos incumplen esto y se detienen a hacer rondas de mates, un picnic o prender el fuego para un asado. Por eso, se han reforzado los controles y se busca que accedan a ciertas zonas quienes realmente cuentan con la constancia. Es muy triste y poco solidario para el sector, ya alicaído, que no aparezca el cliente", expresó a LA NACION Mariana Juri, ministra de Cultura y Turismo de Mendoza, quien aseguró que en otras áreas de la provincia, como el Valle de Uco, no se registraron estos inconvenientes, al tiempo que se observa también una temporada exitosa en general en los alojamientos tradicionales y en los de lujo.

"Estamos súper estrictos con los protocolos y a full con las reservas, respetando y cumpliendo todos los procedimientos. A muchos les decimos que no tenemos lugar, y estamos posponiendo fechas, en algunos casos para agosto. En el restaurante, con la capacidad limitada, tenemos unas 30 personas por día. Acomodamos lo que sea, en la medida de lo posible, con menúes accesibles y propuestas interesantes para los mendocinos. En hotelería también se está moviendo mucho", contó a LA NACION Alejandra Gil Posleman, gerenta del Rosel Boher lodge, un exclusivo complejo de villas de alta gama, ubicado en la zona de Alto Agrelo, en Luján, en medio de viñedos y con vista a la Cordillera de los Andes, donde también funciona el mejor restaurante de bodega del mundo, elegido el año pasado por el jurado de las Great Wine Capitals.

Los restaurantes de bodega, como el reconocido Rosel Boher Lodge, están a pleno en las vacaciones. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Por su parte, los operadores de alojamientos en la zona de Cacheuta celebran la reapertura del sector y aseguran que tienen cada vez más movimiento. "La ocupación está a full, tanto las cabañas con jacuzzi como las familiares, al igual que las habitaciones de hotel, con los servicios básicos, están a pleno. Si hubiera tenido cinco cabañas más estarían ocupadas. He tenido una cantidad de consultas impresionantes. Los lugares de hostel que tenemos para grupos también están llenos, y nos sorprende que la mayoría de las consultas son de la zona este provincial", contó a LA NACION Guillermo Estelrich, propietario del reconocido complejo Kiamte, en el ingreso del tradicional puente colgante de Cacheuta.

De acuerdo con los registros de control de la comuna de Luján de Cuyo, durante el jueves feriado transitaron por la ruta 82 unos 6.000 autos, de los cuales el 10% tuvo que pegar la vuelta, sobre todo entrado el mediodía cuando las autoridades observaron que la situación comenzaba a descontrolarse y a colapsar. "Todo se resolvió bien porque se empezaron a registrar incumplimientos y a generarse un cuello de botella. Por eso, le decimos a la población que se puede disfrutar pero tomando mayor conciencia de la situación y que no se perjudique a nadie", indicó la ministra, quien puso en valor la reapertura del histórico hotel de Potrerillos, que ya encuentra al tope de ocupación, dentro de la habilitación general de sólo el 50% de capacidad para operar.

La montaña mendocina luce blanca y genera gran atracción, pero hay que cumplir ciertos requisitos para acceder a la zona, por lo que se intensificaron los controles para evitar "avivadas" y perjuicios a los restaurantes y alojamientos de la zona. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Las autoridades municipales dejaron en claro lo que se puede hacer en la zona cordillerana y lo que no está permitido. De esta manera, se deja circular con una constancia de reserva de un establecimiento gastronómico o alojamiento (habilitado por el Ente Mendoza Turismo) o de excursiones y actividades de turismo activo autorizadas. También, se puede pernoctar en destino al menos una noche en un alojamiento rentado. Además, se permite realizar paseos por zonas aledañas del establecimiento contratado, teniendo en cuenta que solo se podrá detener a sacar fotos o con fines recreativos durante unos minutos. Por el contrario, está vedado subir a zonas de alta montaña sin reserva previa; realizar picnics, campings, asados, reuniones o tomar mates al aire libre en espacios naturales. Asimismo, los establecimientos deben solicitar la declaración jurada de los visitantes.

Desde la Dirección de Fiscalización y Defensa del Consumidor insistieron en que las personas que vayan a visitar alta montaña u otra zona turística de la provincia, con excepción del departamento de San Rafael, deben contar con una reserva previa del alojamiento donde se pernoctará o del restaurante o bar donde se detendrán a consumir, junto con la constancia de dicha reserva, para el caso de que sea requerida por la autoridad policial. Asimismo, desde el organismo, indicaron que el consumidor debe conservar toda evidencia relacionada con la seña o cancelación de ese alojamiento temporario y de las características y servicios publicados o publicitados por el propietario, en caso de que luego surjan inconvenientes respecto del precio del alquiler, adelantos de dinero u otras circunstancias.

Aquellos consumidores que hayan tenido problemas por incumplimientos, y no reciben una respuesta y solución a su reclamo, deberán realizar la denuncia formal. Las vías para la denuncia son las siguientes: App: 148 Mendoza; 148@mendoza.gov.ar; www.servicios.mendoza.gov.ar/consulta/