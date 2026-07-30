Alerta por “La Picasso”: detectaron un cóctel inédito de drogas sintéticas en un operativo en la Ciudad

Podría confundirse con una diminuta reproducción de una obra de Picasso. Sin embargo, detrás de los trazos de colores impresos sobre un pequeño troquel hallado en Boedo, los peritos encontraron una combinación inédita de nueve sustancias distintas, entre estimulantes, alucinógenos, anestésicos y otros compuestos con efectos impredecibles.

El hallazgo motivó la emisión de una alerta por parte de los especialistas del Laboratorio de Toxicología y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) debido a la elevada peligrosidad que representa esa mezcla.

Según explicaron los expertos, la combinación de sustancias con acciones toxicológicas diferentes incrementa considerablemente el riesgo para quien la consume y, además, dificulta la atención médica frente a una intoxicación, ya que vuelve mucho más impredecibles sus efectos.

La alerta fue emitida por el CIJ, cuya Secretaría de Investigaciones y Relaciones con las Fuerzas de Seguridad está a cargo de Bárbara Moramarco, luego de que los peritos concluyeran que la muestra presentaba una diversidad de drogas poco frecuente en un único troquel.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (Ufeide), a cargo de la fiscal Cecilia Amil Martin.

Según la investigación, el principal sospechoso utilizaba un pet shop situado en el barrio de Boedo como pantalla para comercializar estupefacientes. Las ventas se concretaban tanto dentro del comercio como mediante la modalidad conocida como “pasamanos”, en la que los compradores se detenían brevemente frente al local para retirar la droga y continuar su recorrido.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la fiscal solicitó los allanamientos del comercio y de la vivienda del sospechoso.

Durante los procedimientos se secuestraron 15 troqueles que contenían la mezcla posteriormente analizada por el laboratorio, además de 57,9 gramos de ketamina, pastillas de MDA, comprimidos conocidos como “micropunto”, troqueles de LSD y 3.600 dólares en efectivo.

Tras los operativos, Amil Martin ordenó la inmediata detención del imputado, acusado del delito de comercialización agravada de estupefacientes.

Aunque el operativo permitió secuestrar distintas drogas sintéticas, el dato que más preocupó a los investigadores apareció después, cuando comenzaron los estudios periciales y detectaron la nueva combinación.

La mezcla reúne estimulantes, alucinógenos, ketamina y otras sustancias, y fue reportada a organismos nacionales e internacionales

Los análisis realizados por el Laboratorio de Toxicología y Química Forense determinaron que los troqueles contenían una combinación de brolanfetamina, dimetoxianfetamina, metanfetamina, metilendioxianfetamina (MDA) y metilendioximetanfetamina (MDMA), todas sustancias sintéticas con efecto estimulante sobre el sistema nervioso central. A esa mezcla se sumaban 25-E-NBOH, un potente alucinógeno sintético que no posee comercialización legal; ketamina, un anestésico disociativo que sí tiene uso médico y veterinario bajo formulaciones autorizadas; aminopirina, un analgésico y antiinflamatorio cuyo uso está prohibido en la Argentina; y cafeína, un estimulante natural de comercialización legal para distintos usos alimenticios.

Por qué preocupa la mezcla

Según explicaron desde el CIJ, el principal problema no radica únicamente en cada sustancia por separado, sino en la interacción entre todas ellas.

Los especialistas advirtieron que esa combinación incrementa la imprevisibilidad de los efectos clínicos, dificulta establecer qué dosis consumió realmente una persona y aumenta significativamente el riesgo de intoxicación aguda.

Entre las complicaciones que puede provocar mencionaron eventos cardiovasculares, alteraciones del estado de conciencia, hipertermia, convulsiones y otras manifestaciones potencialmente graves.

Además, señalaron que la coexistencia de estimulantes, psicodélicos y sustancias disociativas en un mismo blotter también complica el trabajo de los equipos médicos, ya que dificulta identificar qué droga está generando los síntomas predominantes y cuál es el tratamiento más adecuado para cada paciente.

Tras confirmar el hallazgo, el Laboratorio de Toxicología y Química Forense notificó el caso al Sistema de Alerta Temprana del Ministerio de Seguridad Nacional y también al sistema equivalente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

El objetivo es incorporar la información a los sistemas de vigilancia sobre nuevas sustancias psicoactivas, actualizar las bases de datos sobre drogas emergentes y advertir a las autoridades sanitarias y de seguridad sobre la circulación de este tipo de mezclas.