Alerta por las ondas Kelvin: la ola submarina que puede elevar el nivel del mar y amplificar los efectos dañinos del Súper Niño

Los niveles del mar a lo largo de las costas del Pacífico en el continente americano comenzarán a subir hasta 30 centímetros este mes, a medida que una serie de pulsos de agua cálida llamados ondas Kelvin golpeen la línea costera y se desplacen hacia el norte. Desde hace unas semanas, estas ondas despertaron preocupación por la erosión de playas y las inundaciones en zonas ya afectadas por el cambio climático y El Niño.

Las ondas Kelvin no son como los tsunamis y no se curvan ni rompen en la playa. Una imagen mejor es la del agua chapoteando en la bañera o en una pileta durante un terremoto. En el océano, son abultamientos de agua que elevan el nivel del mar a medida que avanzan por la costa. Son comunes durante episodios de El Niño, pero el super El Niño de este año podría intensificar los impactos, según expertos.

En América Latina, las ondas Kelvin oceánicas tienen sus efectos más directos en las costas del Pacífico de Colombia, Ecuador y Perú. Estas ondas se desplazan de oeste a este por el Pacífico ecuatorial y transportan grandes cantidades de agua cálida hacia Sudamérica. Al llegar a la costa, pueden elevar temporalmente el nivel del mar y profundizar la termoclina, haciendo que el agua cálida alcance las zonas costeras. Mediciones satelitales recientes registraron precisamente el avance de una onda Kelvin cálida hacia las costas de Colombia, Ecuador y Perú, con niveles del mar frente a Perú hasta 15 centímetros por encima del promedio.

En Perú y Ecuador, estos cambios pueden tener consecuencias especialmente importantes porque alteran el ecosistema marino y la dinámica de las aguas costeras, y forman parte de los procesos que acompañan el desarrollo de El Niño. En Perú, las ondas Kelvin de hundimiento pueden perturbar el ecosistema de afloramiento y la hidrología costera, mientras que el calentamiento del océano puede modificar la distribución de especies y las condiciones para la pesca. La señal también puede propagarse hacia el norte y el sur como ondas atrapadas a la costa, alcanzando otros sectores del Pacífico oriental. Por eso, aunque una onda Kelvin es un fenómeno oceánico que se desplaza principalmente bajo la superficie, su llegada a América puede traducirse en cambios en el nivel del mar, la temperatura, las corrientes y los ecosistemas costeros.

En Estados Unidos, el aumento, de entre 15 y 30 centímetros, se desplazará hacia el norte a lo largo de la costa de California durante la próxima semana a unos 10 kilómetros por hora, o 241 kilómetros por día, aumentando los niveles del mar en Oregon y el estado de Washington. Expertos pronostican que las ondas seguirán pasando desde octubre hasta febrero.

“No es que esta onda Kelvin vaya a llegar e inundar algo por sí sola”, explicó Michael Jacox, oceanógrafo investigador de la División de Ciencia de Ecosistemas de Pesquerías de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). En cambio, eleva la línea de base.

Si se parte de niveles del mar 15 centímetros por encima de lo normal, cuando hay mareas realmente altas, grandes tormentas o marejadas ciclónicas, los niveles del agua ahora están 15 centímetros más altos, indicó. “Los efectos pueden amplificarse”, añadió.

Las ondas también aumentan las temperaturas del océano y empujan aguas frías y ricas en nutrientes a mayor profundidad bajo la superficie, lo que afecta a la vida marina.

Lo que hay que saber sobre las ondas Kelvin

Las ondas Kelvin son una realidad durante El Niño, un patrón climático convencional que implica el calentamiento de las aguas oceánicas, señaló Dillon Amaya, profesor asistente del Departamento de Ciencias Marinas, de la Tierra y Atmosféricas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Se forman cuando los vientos alisios a lo largo del ecuador cambian de dirección.

Jacox explicó que los vientos que soplan de este a oeste a lo largo del ecuador empujan el agua del océano Pacífico hacia el oeste, en dirección a Asia. Cuando esos vientos se debilitan o invierten su dirección, ese abultamiento de agua es empujado de regreso hacia el este a lo largo del ecuador hasta que llega a Sudamérica.

Cuando el aumento de agua golpea la costa en el ecuador, se desplaza hacia el norte y hacia el sur a lo largo de las costas de Norteamérica y Sudamérica.

La onda no es visible a simple vista y no hará que los barcos suban y bajen, dijo Amaya. Se parece más a un gran panqueque. Es más ancha que profunda: el abultamiento se extiende entre 19 y 32 kilómetros mar adentro desde la costa y tiene unos 200 metros de profundidad, precisó Amaya.

Muchas comunidades costeras ya lidian con los impactos del aumento del nivel del mar, como la erosión costera que va devorando la playa en San Clemente, California. Además, las olas también se están haciendo más grandes, según expertos.

El aumento en el nivel del mar podría agravar esos problemas

“La gente está en vilo”, señaló Amaya. “Piensa en que ocurran más inundaciones, más erosión de playas, así que cuando se oye hablar de estados del mar elevados y riesgo de inundaciones costeras, creo que eso genera mucha ansiedad”, agregó.

El aumento en el nivel del mar, combinado con olas mayores que el promedio por el oleaje del Pacífico Norte —que se prevén durante El Niño—, además de grandes mareas vivas de octubre a febrero, puede causar una erosión excepcional en la Costa Oeste, afirmó Sean Vitousek, oceanógrafo investigador del Servicio Geológico de Estados Unidos.

En general, los mayores episodios de El Niño de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016 hicieron que las playas de la Costa Oeste sufrieran su peor erosión registrada, indicó Vitousek.

“La pérdida de playas protectoras también incrementa el impacto de las olas y las inundaciones costeras sobre propiedades e infraestructura”, sostuvo. Las cosas podrían intensificarse con el tiempo a medida que lleguen más ondas durante el invierno.

Por lo general, los fenómenos de El Niño se asocian con cinco o seis de estas ondas, dijo Amaya. Durante el último gran El Niño, en 2015-2016, se produjeron cinco ondas Kelvin.

Una ya pasó en mayo o junio y hay indicios de que se está formando una tercera, señaló. Los expertos prevén que continúe avanzando por la costa durante el próximo mes aproximadamente.

Los daños reales por las ondas Kelvin dependerán de las tormentas y las mareas amplificadas por El Niño, y si son más fuertes, el daño podría ser de gran magnitud, dijo Amaya.

“Es demasiado, demasiado pronto para estar seguros de si esta temporada invernal en particular batirá récords en términos de este El Niño, pero este El Niño en sí ciertamente va en camino de ser uno de los más grandes, si no el más grande, El Niño que hayamos visto”, afirmó.

Con información de AP