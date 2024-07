Alerta por nevadas. Cortes de ruta, hielo en la calzada y muchas familias caminando a la vera del camino

Escuchar

MENDOZA.- La nieve es el gran atractivo de las vacaciones de invierno en esta provincia, que se convirtió en uno de los destinos más demandados del país. En el medio, hay una realidad que sorprende, inquieta y preocupa: cortes de ruta por las nevadas, hielo en la calzada, poco de uso de cadenas en las ruedas de los vehículos, estacionamientos colapsados y gran cantidad de familias caminando a la vera del camino.

Parte de este escenario se vive por estas horas en los principales parques de nieve mendocinos, sobre todo en el sur provincial, en la comuna de Malargüe, donde se encuentra Las Leñas, uno de los complejos de esquí más importantes de América Latina, que vive una histórica temporada, pintada de blanco. Por tal motivo, esta semana, las autoridades se vieron obligadas a interrumpir en dos oportunidades la ruta 222, que lleva al tradicional centro invernal, y no se descarta que en los próximos días vuelva a producirse la misma situación. En este sentido, hacen un llamado a la ciudadanía a tomar mayor conciencia de los riesgos de circular por la zona.

“Las Leñas viene teniendo saturación de estacionamiento, por eso se producen más cortes en la ruta. Gendarmería controla desde la zona de Los Molles, pero es necesario que el Ministerio de Seguridad, tenga mayor presencia. Se debe hacer prevención desde la ciudad de San Rafael, controlando que los conductores porten las cadenas. Hay gran irresponsabilidad en el manejo”, expresó a LA NACION una importante fuente del sector vinculada con la supervisión de la seguridad de las rutas y la montaña. “Observamos con preocupación todo, tanto en el sur provincial como en la alta montaña, camino a Chile: faltan controles y mayor conciencia de la gente, que no cumple con las indicaciones; además en la zona se camina por el costado de la ruta, mientras circulan los camiones, como si fuera la peatonal céntrica”, graficaron.

Antes del mediodía, en un comunicado oficial se alertó sobre la situación en el sur mendocino. “Urgente ruta a Valle de Las Leñas. Uso obligatorio de cadena desde zona El Infiernillo hasta Valle de las Leñas. La ruta prácticamente está colapsada a raíz de los irresponsables que transitan sin cadenas o no respetando baja velocidad. Se recomienda no viajar a la zona de Los Molles o Las Leñas si no es de extrema necesidad”, indicaron las autoridades de Gendarmería Nacional, Vialidad Provincial y Coordinación de Frontera.

Desde Los Molles hasta Las Leñas es obligatorio el uso de cadenas en los vehículos y las autoridades mendocinas recomiendan extremar las precauciones al circular por las intensas nevadas Coordinación de frontera

“A las 11.30 se produjo un corte temporal de la ruta al Valle de Las Leñas, desde Los Molles en adelante, para posibilitar un despeje con máquinas viales de manera más ágil”, agregaron en otro comunicado. Finalmente, por la tarde, se logró despejar el camino por lo que los turistas lograron llegar al complejo, que reciben cada vez a más visitantes. “Se rehabilitó de forma intermitente entre Los Molles y Las Leñas”, aclararon las fuentes consultadas. “La Dirección Provincial de Vialidad recomienda no viajar a la ruta provincial 222 con el temporal en curso, el que según los pronósticos meteorológicos, se habrá retirado mañana. No obstante, en caso de hacerlo, la ruta provincial 222 continúa transitable con precaución, portación obligatoria de cadenas y uso obligatorio de cadenas en los tramos donde la situación lo requiera”, advirtieron desde el organismo provincial.

Desde el Ente Mendoza Turismo señalaron en los últimos días que Las Leñas alcanzaría un “pico de ocupación” durante esta semana, ya que en la primera quincena de julio superó el 90% de su capacidad de alojamiento. Está claro que buena parte de los visitantes no pernocta en el lugar por lo que la presencia de esquiadores por el día también hace que el sitio esté a pleno.

Por caso, este miércoles se produjo un hecho inédito por la alta demanda: colapsó el estacionamiento de Las Leñas y cortaron el tránsito en la ruta 222. La medida fue ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad ya que se “se completó la capacidad de recibir y albergar vehículos de parte del centro invernal”. Así, el tránsito solo estuvo habilitado hasta el puesto de control de Gendarmería, con la indicación de portación obligatoria de cadenas desde la localidad de Los Molles. Por eso, hoy esta condición incumplida volvió a ser uno de los puntos más reclamados por las autoridades, atentas al movimiento que se seguirá produciendo en las próximas jornadas.

“Las Leñas está a full de nieve, por lo que seguirán llegando turistas, sobre todo se observa un aluvión de visitantes de Buenos Aires. Es fundamental que se circule con total precaución por la zona”, recalcaron las fuentes consultadas.

La ruta7, en la zona de Penitentes, también reporta demoras de tránsito Coordinación de frontera

En tanto, en la ruta 7, camino a Chile, donde se encuentran los otros sitios de entretenimiento en la nieve, como Penitentes Park y Los Puquios, las autoridades solicitaron extremar la precaución al conducir y descender de los vehículos, más allá de que por estas horas no hay nieve ni hielo en la calzada. Son cada vez más los locales y visitantes que se acercan a estos sitios para disfrutar de una jornada en contacto con la montaña blanca. “Atención en la zona de Las Cuevas. Precaución: hay niebla en la ruta. Conducir con baja velocidad”, indicaron desde el Sistema Integrado Cristo Redentor, a través de la Coordinación Argentina de Fronteras. “El domingo podrían producirse más nevadas en la alta montaña, en el corredor internacional, por lo que es fundamental tomar todos los recaudos”, indicaron a este diario desde las diferentes reparticiones oficiales.

Temas MendozaEsquí