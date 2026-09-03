Alerta por un nuevo caso de transmisión humana de hantavirus en Neuquén: más aislados

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó un nuevo caso positivo de hantavirus en la zona rural de Aluminé, en Neuquén. Se trata de una persona que fue identificada como contacto estrecho del joven de 26 años que falleció a mediados de agosto por la misma enfermedad.

Tras el análisis de las muestras de sangre por parte del Laboratorio Central de la provincia, las autoridades sanitarias ratificaron el diagnóstico y determinaron que se trata de un caso de transmisión interhumana. Si bien la infección se contrae principalmente a través del ratón colilargo, en el país circula la única variante que se contagia persona a persona, la Andes Sur.

El paciente se encontraba bajo seguimiento epidemiológico preventivo debido a su vínculo cercano con la víctima mortal. Fue precisamente durante este período de monitoreo que comenzó a manifestar síntomas tempranos, lo que permitió a los equipos de salud activar de forma inmediata los protocolos de toma de muestras e internación bajo estrictas medidas de bioseguridad.

La persona afectada estuvo internada inicialmente en el hospital de Aluminé y, tras confirmarse el resultado positivo, fue derivada al Hospital Zonal de Zapala. Según informaron las autoridades sanitarias, el paciente se encuentra actualmente en condición clínica estable, recibiendo asistencia médica permanente y bajo un monitoreo constante de su evolución.

El hantavirus es transmitido principalmente por un ratón colilargo y también se puede contagiar de persona a persona

Este nuevo diagnóstico está directamente relacionado con el primer caso de hantavirus registrado este año en la provincia: un joven de 26 años, residente de la Región del Pehuén en la zona rural de Aluminé, que falleció el pasado 18 de agosto.

Aquel primer paciente había ingresado al Hospital de Aluminé el sábado 15 de agosto con fiebre superior a 38°, mialgias (dolores musculares), disnea (dificultad para respirar) y fuertes dolores abdominales. Debido al rápido desmejoramiento de su salud, fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal de Zapala, donde requirió asistencia respiratoria mecánica. A pesar de los cuidados médicos, sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció a las 48 horas de su internación.

La investigación epidemiológica preliminar de ese caso determinó que el joven realizaba labores de campo, y que en su entorno existían factores de riesgo como el avistamiento de roedores y el contacto directo con aves de corral.

Alarma epidemiológica

La confirmación de la transmisión interhumana en este segundo caso enciende las alarmas de la vigilancia epidemiológica debido a las particularidades de la región. En el sur de la Argentina (que integra a Neuquén, Río Negro y Chubut), como se dijo, circula la variante conocida como genotipo Andes Sur. Este genotipo específico es el único a nivel mundial en el que se ha documentado científicamente la transmisión de persona a persona en contactos estrechos durante las etapas iniciales de la enfermedad.

Si bien el promedio histórico en la provincia de Neuquén es de dos casos confirmados al año, el hantavirus se caracteriza por tener una alta tasa de letalidad, cercana al 40%.

La Dirección Provincial de Epidemiología intensificó el operativo de rastreo, identificación y seguimiento activo de los contactos Getty Images

Tras la confirmación de este segundo caso, la Dirección Provincial de Epidemiología intensificó el operativo de rastreo, identificación y seguimiento activo de los contactos. El Ministerio de Salud de Neuquén mantiene bajo aislamiento domiciliario estricto al resto de los contactos estrechos identificados para cortar la cadena de transmisión y evitar nuevos contagios.

Desde la cartera sanitaria recordaron que el hantavirus se presenta de manera endémica durante todo el año en la región cordillerana. Por ello, se exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención e higiene en viviendas y entornos rurales. En ese sentido, es preciso ventilar espacios cerrados (como galpones, viviendas o depósitos) durante al menos 30 minutos antes de ingresar, utilizando barbijo o pañuelo húmedo para cubrir nariz y boca, y evitar barrer para no suspender en el aire polvo potencialmente contaminado.

También recomiendan desinfectar pisos, mesas, cajones y alacenas utilizando una solución de una parte de lavandina por cada diez de agua, dejando actuar el producto por 30 minutos antes de enjuagar. A la vez, lavar la vajilla inmediatamente después de usarla, almacenar la comida en recipientes cerrados y mantener la basura en tachos con tapa hermética para evitar atraer roedores.

Asimismo, resulta clave tapar orificios en puertas, paredes y cañerías, mantener leñeros y huertas alejados del hogar, y mantener el pasto corto en un radio de hasta 30 metros de la vivienda, así como no tocar ni manipular roedores muertos bajo ninguna circunstancia.