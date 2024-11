All inclusive, el sistema de viaje que vuelve a ganar adeptos entre los argentinos

Se acerca el verano, y a las ganas de desconectarse y descansar se le suma la lucha para hacer rendir la plata y, a la vez, aprovechar las vacaciones. Mientras que en la búsqueda de precios hoy se destacan destinos de Brasil y Uruguay para el turismo argentino, otra tendencia pisa fuerte, según confirmaron especialistas del sector, sobre todo para quienes tienen un poco más de margen monetario: la vuelta de los all inclusive.

Como su nombre lo indica (“todo incluido”), es un tipo de viaje que en su valor engloba estadía, comida, bebidas y actividades recreativas.

Los destinos más buscados para este tipo de viajes son Punta Cana, Bayahíbe y Samaná, en República Dominicana y la Riviera Maya, en México. En este último caso, el Aeropuerto Internacional de Cancún habilita el traslado fácil hacia ciudades como Playa del Carmen, Akumal o Tulum, explicó Tomás Novick, fundador de TravelConnect. Según él, a veces la elección se basa también sobre la conectividad entre un lugar y otro. Aruba, Cuba y Curazao son otros destinos all inclusive que siguen despertando el interés de los argentinos.

“El all inclusive es algo que siempre se vende muy bien. Este año subió la demanda en línea con el aumento de las compras de viajes internacionales. Cabe destacar que destinos como Río de Janeiro y Florianópolis aumentaron hasta un 600% la demanda de vuelos desde la Argentina”, destacó Julián Gurfinkiel, cofundador de Turismocity.

Alejandro Festa, gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar, dijo que, junto con el Nordeste de Brasil, son localidades que “destacan por su amplia oferta de servicios, por la variedad de opciones para todo tipo de viajeros, y por tener una excelente conectividad aérea, lo que facilita la llegada a estos paraísos tropicales”. Entre quienes visitan esos lugares, el 30% opta por este tipo de alojamientos, comentó, aunque en el caso de esta empresa el interés se mantiene estable respecto del verano pasado.

Cancún es uno de los destinos preferidos para ir de vacaciones a un hotel all inclusive, una tendencia que está en alza entre los argentinos Matteo Colombo - Moment RF

Varios agentes turísticos remarcaron el beneficio, en estos casos, de conocer de antemano lo que se va a abonar. “Saber el precio casi total del viaje deja una tranquilidad extra, además de acceder a distintos servicios, actividades y, obviamente, comidas sin estar preocupándose por cuánto cuestan, lo que simplifica la logística, por eso suelen ser muy elegidos por familias con chicos”, sostuvo Gurfinkiel.

Daniel Puddu, gerente general de Nilo Viajes, coincidió y remarcó la conveniencia para familias grandes y grupos de amigos: “Uno va y se despreocupa: todo está pago, entonces no hay problema de sentarse a comer y qué pide cada uno. Uno se sienta y se relaja”.

Muchas veces, según los operadores turísticos, esta opción significa un ahorro importante frente al gasto de comidas, servicios y actividades por separado. “Su atractivo depende del perfil del viajero, ya que quienes prefieren diseñar itinerarios a medida o explorar con mayor flexibilidad también cuentan con otras alternativas. Así, cada uno puede encontrar la forma de vacacionar que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias”, compartió Festa.

Las familias grandes y los grupos de amigos que busquen vacaciones relajadas pueden beneficiarse de los paquetes que incluyen estadía, comidas, bebidas y actividades Archivo

En este sentido, algunas agencias brindan, incluso, mayores beneficios. Como detalló Matías Mute, cofundador de Promos Aéreas: “Muchas veces, además del hotel y el pasaje, el paquete incluye la asistencia al viajero, y traslados desde y hacia el aeropuerto, lo que hace que sea mucho más resolutivo. El all inclusive te permite realmente vivir un viaje de descanso. Nosotros siempre decimos que hay distintos tipos de viaje, unos que son para recorrer y moverte de un lugar a otro, y otros que tienen que ver con relajar”.

Para Novick, hay otro factor de relevancia que podría, potencialmente, influir de forma positiva en que este tipo de destinos continúe al alza: las nuevas facilidades burocráticas de la política libertaria hacen que resulte más sencillo incorporar frecuencias y rutas.

Por ejemplo, en octubre, Franco Mogetta, Secretario de Transporte, anunció que van a ingresar al país aviones chárter, con la intención de aumentar los vuelos regionales bajo esta modalidad a partir de 2025, en consonancia con los “cielos abiertos”.

Pero Novick planteó la incorporación de estos también para viajar al exterior, que repercutiría en una baja de los preciosde pasajes en general, ya que con mayor oferta, mayor competencia. “No es que estaban prohibidos antes, pero había mucha traba burocrática que llevó a las empresas de chárters a salirse del negocio”, agregó.

Brasil y Argentina versus all inclusive

Gurfinkiel volvió a remarcar que Brasil lidera las opciones del verano de los argentinos, en parte a raíz de la devaluación del real, que llevó a que los precios sean más convenientes que los de la Costa Atlántica. Aunque los destinos preferidos, generalmente al sur, no destacan por la variedad de all inclusive, por lo que hay que descartar esa opción si se eligen estos lugares. De hecho, Puddu comentó que en Florianópolis hay uno solo, que es muy atractivo, pero muy caro.

La política de cielos abiertos y la facilidad burocrática para incorporar vuelos chárters regionales podría impulsar su implementación también hacia el exterior y bajar los precios en general de los pasajes

También Mute aclaró que, como los precios de los all inclusive en el país vecino —los pocos que hay— son muy similares a los de México, la gente termina eligiendo el país del norte. Es decir, el Caribe “gana” incluso frente al norte brasileño, donde, si se quiere gastar un poco más, se pueden considerar las playas de Santa Catarina, Japaratinga o Porto Seguro, por ejemplo.

Quien esté en plan más gasolero tiene que tener en cuenta un punto clave: las localidades económicamente más accesibles se encuentran en el sur. “Las más baratas son esas a las que se puede llegar en auto [desde la Argentina]. Ahí sí es realmente más económico. Pero cuando se empiezan a sumar los pasajes de avión, los números ya son otros. No hay tanta diferencia con años anteriores. Por eso las opciones son Camboriú y Florianópolis”, añadió Puddu.

Novick nombró a Ferrugem, Praia do Rosa o Bombinhas, aunque hay muchísimas más.

Para pagar los viajes al exterior los especialistas siguen recomendando el dólar billete zenstock

Por otro lado, en la Argentina hay algunos all inclusive en el interior, pero los precios son parecidos a los de las playas en otros países, por eso no suele ser un lugar elegido por el turismo local. De todos modos, Gurfinkiel contó que, como en el último tiempo la demanda hacia esos hospedajes estuvo creciendo significativamente, no le extrañaría que también crezcan los planes de construir nuevos hoteles de ese estilo. Es que así sucedió en el norte de Brasil.

Festa explicó que el segmento creció tanto allá, impulsado por “el interés de los turistas en buscar experiencias cómodas y completas”, que se invirtió mucho para la apertura de nuevos resorts, así como la renovación de los ya existentes.

Por último, es necesario hacer una referencia a la metodología de pago: todavía conviene usar dólar billete, al tipo de cambio paralelo o MEP, para ahorrarse el costo extra del impuesto PAIS, que le agrega un 30% a la tarifa, y otro porcentaje igual a cuenta de Ganancias. Puddu concluyó respecto de la quita de este gravamen, que varios esperan: “Va a seguir conviniendo la compra en dólares, como todo este año, porque si al oficial se descuenta ese 30%, va a quedar en $1300 y pico, mientras que el blue o el MEP están en torno a los $1100″.

También se pueden hacer transferencias o depósitos. En caso de usar la tarjeta de crédito, es preferible hacer un stop debit antes del vencimiento y pagar en dólares en el banco apenas cierre la tarjeta. En estos casos, no se computarán los impuestos y, de hacerse, se descontarán en el próximo resumen.

Respecto de los pagos, cabe destacar que hoy en Despegar los viajes internacionales se pueden abonar en tres cuotas. Ahora queda esperar que otras empresasadhieran a esta metodología, ya que hoy esta opción solo es válida para los vuelos locales.

