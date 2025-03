La mejor ciudad para tomarse vacaciones de Spring Break, pero sin esperar broncearse

Un informe reciente destacó a Boston como la mejor ciudad para disfrutar de las vacaciones de Spring Break, a pesar de no contar con playa. La investigación, realizada por la aerolínea nacional de Islandia, Icelandair, evaluó 50 destinos en función de distintos factores clave y determinó que la capital de Massachusetts sobresale principalmente por su seguridad y su oferta cultural.

Por qué Boston es la mejor opción en primavera

El estudio evaluó factores como precios de hoteles, cantidad de días soleados, seguridad, calidad del aire y oferta cultural. Aunque la temperatura no fue un criterio determinante, Boston lideró la lista gracias a su amplia oferta de museos, monumentos históricos y actividades para todas las edades.

La primavera en Boston trae temperaturas agradables, ideales para recorrer la ciudad sin calor extremo boston.gov

Según The Boston Globe, la ciudad sobresale por su combinación de historia y entretenimiento. Lugares como el Freedom Trail, el Museum of Fine Arts y el New England Aquarium convierten a Boston en una alternativa ideal para quienes buscan un descanso y no optan por ir a zonas costeras.

Además, la seguridad fue otro de los aspectos que destacó en la evaluación, un factor clave para familias que desean evitar destinos con alta afluencia de turistas y posibles riesgos.

En comparación con otros destinos de Spring Break, donde predominan las playas y la vida nocturna, Boston ofrece una experiencia cultural y educativa. Museos como el Isabella Stewart Gardner Museum y la Boston Public Library, con su impresionante arquitectura y actividades para niños, son paradas recomendadas.

También hay opciones interactivas, como el Boston Children’s Museum, que cuenta con exhibiciones diseñadas para que los más pequeños aprendan mientras juegan.

Las 10 mejores ciudades del ranking de Icelandair

El último ranking elaborado por Icelandair revela cuáles son las mejores ciudades del mundo para disfrutar un fin de semana en familia. Boston es la ciudad elegida en primer lugar por ofrecer actividades accesibles, seguridad confiable y costos razonables, seguida por Nueva York, Ámsterdam y Los Ángeles.

Boston: ofrece 220 atracciones económicas para familias, con una alta seguridad (62,78 puntos sobre 100) y un presupuesto promedio de US$2410 para un fin de semana en familia.

ofrece 220 atracciones económicas para familias, con una alta seguridad (62,78 puntos sobre 100) y un presupuesto promedio de US$2410 para un fin de semana en familia. Nueva York: es la ciudad con más actividades familiares disponibles (818), aunque tiene seguridad moderada (52,79 puntos sobre 100). El costo promedio es de US$2330.

es la ciudad con más actividades familiares disponibles (818), aunque tiene seguridad moderada (52,79 puntos sobre 100). El costo promedio es de US$2330. Amsterdam (empatada con Los Ángeles): cuenta con 518 atracciones familiares, posee un nivel alto de seguridad (66,73 puntos sobre 100) y requiere un presupuesto promedio más elevado: US$2682.

Un estudio de Icelandair destacó a Boston por su seguridad y amplia oferta cultural boston.gov

Los Ángeles (empatada con Ámsterdam): tiene la mayor cantidad de atracciones familiares (1000), pero una seguridad moderada (49,78 puntos sobre 100). El presupuesto promedio para un viaje familiar es más accesible: US$2202.

tiene la mayor cantidad de atracciones familiares (1000), pero una seguridad moderada (49,78 puntos sobre 100). El presupuesto promedio para un viaje familiar es más accesible: US$2202. San Francisco: dispone de 362 actividades para hacer en familia, pero su puntaje en seguridad es bajo (40,45 puntos sobre 100). El gasto aproximado es de US$2528.

dispone de 362 actividades para hacer en familia, pero su puntaje en seguridad es bajo (40,45 puntos sobre 100). El gasto aproximado es de US$2528. Seattle: ofrece 224 atracciones familiares y una seguridad media (49,23 puntos sobre 100). El presupuesto estimado para un fin de semana familiar es de US$2327.

ofrece 224 atracciones familiares y una seguridad media (49,23 puntos sobre 100). El presupuesto estimado para un fin de semana familiar es de US$2327. Zurich: presenta pocas atracciones para familias (101), pero es la ciudad con mayor seguridad del ranking (83,03 puntos sobre 100). Sin embargo, es el destino más caro con un gasto promedio de US$3415.

presenta pocas atracciones para familias (101), pero es la ciudad con mayor seguridad del ranking (83,03 puntos sobre 100). Sin embargo, es el destino más caro con un gasto promedio de US$3415. Ginebra: tiene solo 91 atracciones familiares, pero cuenta con alta seguridad (73,7 puntos sobre 100). El costo promedio también es elevado: US$3218.

tiene solo 91 atracciones familiares, pero cuenta con alta seguridad (73,7 puntos sobre 100). El costo promedio también es elevado: US$3218. Oslo: cuenta con 135 propuestas económicas, buena seguridad (65,74 puntos sobre 100) y un presupuesto accesible de US$2232.

cuenta con 135 propuestas económicas, buena seguridad (65,74 puntos sobre 100) y un presupuesto accesible de US$2232. Washington D. C.: cuenta con 259 opciones familiares, pero su seguridad es baja (41,16 puntos sobre 100). Es la ciudad más económica del ranking, con un costo promedio de US$2028.

Los mejores sitios de interés en Boston

De acuerdo con la plataforma TripAdvisor, estos son algunos de los lugares más recomendados por los visitantes:

Fenway Park : este icónico estadio de béisbol es el hogar de los Boston Red Sox y una visita obligada para los amantes del deporte. Su historia y ambiente lo convierten en una de las experiencias más auténticas de la ciudad.

: este icónico estadio de béisbol es el hogar de los Boston Red Sox y una visita obligada para los amantes del deporte. Su historia y ambiente lo convierten en una de las experiencias más auténticas de la ciudad. Freedom Trail : un recorrido a pie que atraviesa algunos de los sitios históricos más relevantes de Boston. Este sendero de cuatro kilómetros conecta 16 lugares de interés relacionados con la Revolución Americana.

: un recorrido a pie que atraviesa algunos de los sitios históricos más relevantes de Boston. Este sendero de cuatro kilómetros conecta 16 lugares de interés relacionados con la Revolución Americana. Boston Tea Party Ships & Museum: un museo interactivo que recrea uno de los eventos clave en la historia de Estados Unidos: el Motín del Té de Boston. Ofrece experiencias inmersivas que permiten a los visitantes revivir este acontecimiento.

A diferencia de los destinos tradicionales de Spring Break, Boston ofrece una alternativa con historia y entretenimiento boston.gov

Boston Public Library : considerada una de las bibliotecas más bellas del mundo, su arquitectura y su historia la convierten en un punto de visita imprescindible.

: considerada una de las bibliotecas más bellas del mundo, su arquitectura y su historia la convierten en un punto de visita imprescindible. North End : este barrio, conocido como la “Pequeña Italia” de Boston, es famoso por su ambiente acogedor y su excelente oferta gastronómica.

: este barrio, conocido como la “Pequeña Italia” de Boston, es famoso por su ambiente acogedor y su excelente oferta gastronómica. Beacon Hill : un barrio histórico con calles adoquinadas y casas de ladrillo que transportan a otra época. Es uno de los lugares más fotografiados de la ciudad.

: un barrio histórico con calles adoquinadas y casas de ladrillo que transportan a otra época. Es uno de los lugares más fotografiados de la ciudad. Faneuil Hall Marketplace : un mercado histórico con tiendas, restaurantes y espectáculos callejeros. Es un gran lugar para disfrutar de la cultura loca

: un mercado histórico con tiendas, restaurantes y espectáculos callejeros. Es un gran lugar para disfrutar de la cultura loca Quincy Market : un mercado gastronómico donde se pueden probar platos típicos de la ciudad, como la famosa sopa clam chowder servida en un tazón de pan.

: un mercado gastronómico donde se pueden probar platos típicos de la ciudad, como la famosa sopa clam chowder servida en un tazón de pan. Newbury Street : conocida por sus tiendas exclusivas, cafés y galerías de arte, es una de las calles más elegantes de Boston.

: conocida por sus tiendas exclusivas, cafés y galerías de arte, es una de las calles más elegantes de Boston. USS Constitution: este barco museo es uno de los navíos más antiguos aún en funcionamiento y ofrece una visión fascinante de la historia naval de Estados Unidos.

LA NACION