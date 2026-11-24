SAN CARLOS DE BARILOCHE.— La empresa estatal Tren Patagónico S.A. abrió hoy la venta de boletos para la alta temporada de enero y febrero de 2027 de su servicio tradicional que conecta Viedma con esta ciudad cordillerana.

Con un elevado nivel de consultas desde las primeras horas de apertura de boleterías, la propuesta se consolida como una de las alternativas turísticas y de transporte más convocantes para recorrer la provincia de Río Negro desde el mar hasta las montañas.

El servicio turístico del Tren Patagónico recorre unos 60 kilómetros desde Bariloche hasta la estación Perito Moreno Gentileza

“Hoy a las 10 se lanzó la venta de la temporada estival, enero y febrero de 2027. Como sucede todos los años, recibimos muchísimas consultas telefónicas para realizar reservas y/o compras de pasajes”, indicó Darío Dukart, integrante del Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de la empresa.

El vocero destacó el cambio en los hábitos de gestión de los usuarios: “Recibimos infinidad de correos a través de nuestra web solicitando reservas de lugares, sobre todo en las clases camarote y transporte de autos y/o camionetas a bordo del tren. La diferencia que estamos viendo es que muchos de los pasajeros optan por realizar la operación a través de un operador por vía telefónica o por correo electrónico. En años anteriores veíamos que se acercaban más clientes a la compra presencial en nuestras estaciones”.

La travesía del Tren Patagónico abarca una extensión de más de 800 kilómetros y enlaza un total de 12 estaciones gentileza Tren Patagónico

Y concluyó: “Consideramos que por la cantidad de mensajes recibidos, será una temporada exitosa para la operación de venta de Tren Patagónico S.A.”.

Cuánto cuesta

Para enero y febrero, la estructura de precios establece valores diferenciados entre residentes de Río Negro y no residentes. En la categoría Pullman, con butacas individuales, el pasaje tiene un costo de $115.390 para residentes provinciales y de $138.820 para no residentes. Por su parte, la opción en clase Camarote, cuyo valor se fija por cama en compartimentos privados para dos personas, se ubicó en $160.490 para residentes y $193.390 para no residentes.

En cuanto a las bonificaciones vigentes, la empresa otorga un 20% de descuento para jubilados y un 30% de rebaja para menores de 12 años. En relación con el transporte vehicular a bordo de las bandejas automovileras, el traslado de unidades de hasta 1,55 metros de altura tiene una tarifa de $193.930, mientras que los vehículos que parten desde los 1,56 metros de altura pagan $268.290. Estos montos corresponden a valores estimativos que no incluyen el costo del seguro (se liquida en boletería según la valuación fiscal del rodado).

El viaje

La travesía del Tren Patagónico abarca una extensión de más de 800 kilómetros y enlaza un total de 12 estaciones: Viedma, San Antonio Oeste, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Clemente Onelli, Comallo, Pilcaniyeu y San Carlos de Bariloche.

El tren es una de las alternativas más convocantes para recorrer la provincia de Río Negro desde el mar hasta las montañas Javier Sinay

El itinerario invita a experimentar un contraste paisajístico singular que parte de las cercanías del océano Atlántico, atraviesa la inmensidad de la estepa rionegrina y culmina al pie de la Cordillera de los Andes.

A lo largo de la formación —integrada por tres coches Pullman, dos coches Camarote y dos bandejas automovileras con capacidad para 9 autos y 4 camionetas—, los viajeros disfrutan de un completo equipamiento de servicios.

Las vistas desde el tren gentileza Tren Patagónico

Entre estos se destaca el Coche Restaurante, donde un chef elabora en vivo una carta de más de 30 platos que incluye truchas, mariscos de la costa rionegrina, cordero de Jacobacci, vinos y champagnes regionales, además de un menú infantil.

Asimismo, el tren ofrece de forma gratuita un Coche Cine con proyecciones continuadas de películas nacionales y producciones regionales.

La estación y restaurante Los Juncos gentileza Tren Patagónico

El cronograma estival contempla partidas semanales desde Viedma los viernes a las 17 (llega a Bariloche a las 12.10 del día siguiente), mientras que los servicios de regreso desde la estación de Bariloche salen los domingos a las 17 y arriban a Viedma a las 12.20 del lunes.

“El cronograma de servicios contempla adecuaciones para los fines de semana largos y períodos de mayor demanda turística, con el objetivo de acompañar las necesidades de conectividad y movilidad de residentes y visitantes”, sumaron desde la empresa.

El tren ofrece de forma gratuita un Coche Cine con proyecciones continuadas de películas nacionales y producciones regionales Gentileza Tren Patagónico

Los pasajes para la clase Pullman se pueden adquirir directamente en el sitio web oficial de la empresa. En cambio, las reservas para Camarote y el espacio en la bandeja automovilera deben gestionarse de manera presencial o telefónica en las estaciones y agencias autorizadas.