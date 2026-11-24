Un joven de 19 años murió tras volcar en la Ruta Provincial 6 de Neuquén, cerca de la localidad de Rincón de los Sauces, durante la madrugada del pasado viernes. En el auto, que dio nueve tumbos antes de detenerse, también viajaba otro joven de 18 años. Ambos salieron despedidos por el impacto y fueron trasladados a un hospital de la zona.

El joven fallecido, identificado como Alan Nahuel Carrasco, recibió asistencia médica en el centro de salud local tras el hecho, aunque la gravedad de sus lesiones derivó en un cuadro crítico y las autoridades reportaron su muerte alrededor de las 4 de la madrugada.

De acuerdo con el medio local LM Neuquén, el subcomisario Pascual Lara de la policía provincial explicó que el Nissan March de color gris claro en el que viajaban dio nueve tumbos antes de quedar sobre el lateral de la ruta. La violencia de la secuencia hizo que los dos jóvenes salieran despedidos del vehículo, mientras el auto sufrió daños totales, confirmados por las autoridades durante las pericias.

El ocupante de 18 años estaba despierto al llegar los equipos de emergencia, pero mostraba confusión y no podía hablar con coherencia. Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces lo asistió en el lugar, comprobó que presentaba golpes y heridas leves, y lo inmovilizó para llevarlo al hospital de Cutral Co, desde donde luego volvió a Rincón de los Sauces.

Después de la autopsia, la policía confirmó la identidad del fallecido y la municipalidad de Rincón de los Sauces difundió un mensaje de acompañamiento a su familia. En el operativo trabajaron juntos policías, personal de salud y Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces.

Según indicó Pascual Lara, la policía planea tomar entrevistas al sobreviviente a medida que se recupere para reconstruir cómo ocurrió el vuelco. En paralelo, la fiscal Cintia Moya, del Ministerio Público Fiscal, intervino en la causa para reunir pruebas sobre lo ocurrido, determinar quién manejaba el auto y qué factores influyeron en la pérdida de control sobre la ruta.

Como prevenir accidentes

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