Altura de los ríos en la Argentina, según Prefectura: esta es la situación en el Paraná hoy, miércoles 21 de octubre

La Prefectura Naval Argentina (PNA) publicó este miércoles 21 de octubre una nueva actualización sobre la altura de los principales ríos del país, con especial atención a la situación del Paraná, donde varias localidades permanecen por encima de los niveles de evacuación. Los registros muestran un comportamiento desigual a lo largo de la cuenca, con estaciones que continúan en ascenso, otras que presentan descensos y algunos puntos donde el nivel del agua se mantiene estable.

De acuerdo con el informe oficial, las condiciones más comprometidas se concentran en sectores del norte del país, particularmente en Misiones, Corrientes y Chaco. En localidades como Ituzaingó, Itatí, Paso de la Patria, Corrientes y Barranqueras, las mediciones superan los valores establecidos como umbrales de evacuación, aunque las variaciones registradas durante las últimas horas fueron, en general, moderadas.

En contraste, el tramo medio e inferior del Paraná presenta una tendencia predominantemente creciente, pero con alturas que todavía se encuentran por debajo de los niveles de alerta en ciudades como Paraná, Santa Fe, Rosario y San Nicolás.

Cuál es la altura del río Paraná hoy, miércoles 21 de octubre

Según los datos publicados por la Prefectura Naval Argentina, el panorama hidrométrico de este miércoles presenta diferencias importantes entre los distintos puertos de la cuenca. El organismo informó las últimas alturas registradas, sus variaciones respecto de las mediciones anteriores y los valores de referencia correspondientes a las etapas de alerta y evacuación.

En el norte, uno de los puntos que requiere especial atención es Ituzaingó, Corrientes, donde el Paraná alcanzó los 4,61 metros, con un incremento de un centímetro respecto de la medición anterior. La altura supera el nivel de evacuación establecido en cuatro metros.

Una situación similar se registra en Itatí, donde el río permanece estable en 8,28 metros, por encima del umbral de evacuación de 7,50 metros. En Paso de la Patria, la altura llegó a 7,74 metros, con una suba de cuatro centímetros, mientras que en la ciudad de Corrientes alcanzó los 7,36 metros, con un incremento de un centímetro.

Por su parte, Barranqueras, en Chaco, registró una altura de 7,22 metros, sin variaciones respecto de la medición anterior. Este valor también supera el umbral de evacuación, fijado en 6,50 metros.

En Misiones, el puerto de Libertador presentó una altura de 15,91 metros, con una disminución de nueve centímetros, aunque todavía se encuentra por encima del nivel de evacuación de 15,50 metros. En Santa Ana, el registro fue de 9,40 metros, con una baja de 22 centímetros, pero permanece en estado de alerta.

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Las localidades del Paraná que están en alerta o evacuación

El relevamiento oficial permite identificar los puntos donde la altura del agua alcanzó o superó los umbrales establecidos por las autoridades.

Entre las estaciones que presentan niveles de evacuación se encuentran:

Libertador (Misiones): 15,91 metros, con tendencia descendente. Nivel de evacuación: 15,50 metros.

Ituzaingó (Corrientes): 4,61 metros, con tendencia creciente. Nivel de evacuación: 4 metros.

Itatí (Corrientes): 8,28 metros, estable. Nivel de evacuación: 7,50 metros.

Paso de la Patria (Corrientes): 7,74 metros, en crecimiento. Nivel de evacuación: 7 metros.

Corrientes (Corrientes): 7,36 metros, en crecimiento. Nivel de evacuación: 7 metros.

Barranqueras (Chaco): 7,22 metros, estable. Nivel de evacuación: 6,50 metros.

En tanto, otros puertos permanecen en estado de alerta, aunque todavía sin alcanzar sus respectivos niveles de evacuación. Es el caso de Santa Ana, con 9,40 metros; Bella Vista, con 6,25 metros; y Goya, con 5,51 metros.

En Bella Vista y Goya, las mediciones no presentaron modificaciones respecto de los registros anteriores. Santa Ana, por su parte, mostró una tendencia descendente.

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Cómo está el río Paraná en Buenos Aires y el Delta

En el sector inferior de la cuenca, las mediciones muestran un escenario heterogéneo, con ascensos, descensos y estaciones sin variaciones.

En San Nicolás, el Paraná alcanzó los 2,56 metros, con un incremento de un centímetro. En cambio, en Ramallo se registró una disminución de cuatro centímetros, que dejó la altura en 2,23 metros.

En los distintos puntos del Delta del Paraná, las últimas mediciones fueron las siguientes:

Puerto Altura Tendencia San Pedro 1,82 m Baja Baradero 1,65 m Estable Zárate 0,81 m Crece Campana 0,40 m Estable Escobar 0,60 m Crece Tigre 1,00 m Crece Dique Luján 0,90 m Crece San Fernando 1,10 m Crece San Isidro 0,75 m Baja Olivos 1,20 m Crece

Uno de los incrementos más destacados se produjo en San Fernando y Olivos, donde los niveles aumentaron 50 centímetros respecto de las mediciones anteriores. En Tigre y Dique Luján, las subas fueron de 30 centímetros.

Pese a estas variaciones, las estaciones mencionadas permanecen por debajo de los umbrales de alerta establecidos para cada punto.