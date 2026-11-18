En la Argentina, el panorama sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) no difiere demasiado de lo que ocurre en el resto del mundo: es una patología mucho más frecuente de lo que se cree y está muy subdiagnosticada.

El único trabajo que da cuenta de su extensión local data de 2018 y, según su primer autor, el neumonólogo Andrés Echazarreta, sus datos mantienen la vigencia.

“Es la investigación epidemiológica más importante con la que contamos y mostró que la prevalencia de EPOC era de 14,5% en personas de más de 40 años”, afirma Echazarreta, que presidió la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) y es también vicedirector del Departamento de EPOC de la Asociación Latinoamericana del Tórax (ALAT).

“Trasladado poblacionalmente a hoy, supone que 2.7 millones de argentinos tienen EPOC, pero no más del 23% de ellos cuenta con diagnóstico. Por ahora hay más varones que mujeres, aunque tiende a equilibrarse, hay más casos a mayor edad y en sectores de menor nivel económico. En el 80% de los casos se asocia con el tabaquismo, pero también tienen EPOC personas que nunca fumaron”, explica.

En la espirometría, el paciente debe inspirar profundamente y luego soplar con la mayor fuerza y rapidez posible dentro de una boquilla conectada a un espirómetro

Y agrega: “Produce unas 6.000 muertes anuales, aunque si sumamos la mortalidad de los casos de EPOC sin diagnóstico —es decir, más del 70%—, la mortalidad sin dudas aumenta.”

Para Roxana Berenguer, jefa de la División de Neumonología del Hospital de Clínicas, un aspecto crucial del subdiagnóstico está relacionado con el hecho de que no se hacen ni se indican suficientes espirometrías. “Y sin espirometría no puede haber diagnóstico de EPOC”, asegura Berenguer, que es neumonóloga y broncoscopista.

La espirometría es una prueba no invasiva que mide la cantidad de aire que una persona puede inhalar y exhalar. Consultado el Ministerio de Salud de la Nación, el vocero de la cartera confirmó que no existe en el país un recuento de cuántos espirómetros están disponibles en los hospitales públicos.

Principales síntomas

“A menudo, síntomas como tos, expectoración, disnea (sensación de falta de aire), dificultad para caminar o subir una escalera son interpretados erróneamente —afirma Berenguer—. Piensan: ‘es porque fumé muchos años’, o ‘estoy más gordo y sedentario’. Pero la realidad es que estos síntomas, a veces inespecíficos, pueden estar ocultando una EPOC, que tiene distintos grados de severidad. Y no sólo es resultado del tabaquismo: hay muchos pacientes que han estado largamente expuestos a la combustión de biomasa, por ejemplo, carbón o leña, usados para cocinar o calentar ambientes. Respiran esos contaminantes durante años. Pero no solo hay subdiagnóstico. También algunas veces se diagnostica de más: llega alguien a una guardia con una bronquitis aguda y le ponen el cartel de EPOC”.

Ambos expertos coinciden en que aún no está científicamente demostrado que vapear incremente el riesgo de EPOC. “Pero sí hay una asociación entre vapeo y procesos inflamatorios en los pulmones muy similares a los que se desencadenan en la EPOC”, dice Echazarreta, que es jefe de Neumonología del Centro Médico Capital de La Plata.

“Especialmente quienes vapean de forma regular tienen alteraciones —afirma Berenguer—. El riesgo es mayor si el vapeo se inicia durante la adolescencia, cuando el desarrollo pulmonar no está completo”.

Autotest online

En la página de la AAMR existe un autotest online para que cada persona conozca mejor su capacidad respiratoria y consulte en forma precoz. Por su parte, la División de Neumonología del Hospital de Clínicas realizará espirometrías gratuitas en Plaza Houssay, los días 1, 2, 3, 9 y 10 de diciembre, de 12 a 14.

Síntomas a tener en cuenta