El gobierno porteño anunció que los jubilados y pensionados residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) podrán utilizar el subte de manera gratuita, apoyando el DNI en los molinetes de ingreso.

El nuevo sistema utiliza le código de barras del DNI

Este sistema, que ya se encuentra vigente, está destinado a los jubilados, pensionados, retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, que vivan en el territorio porteño y tengan ingresos de hasta 2,5 veces el haber mínimo y declarar no tener otros ingresos adicionales.

Los adultos mayores que cumplan con la condiciones para el beneficio, podrán viajar gratis en el subte con solo escanear el código de barras del DNI en los molinetes habilitados.

Cuáles son los requisitos para viajar gratis en subte

El grupo que puede acceder a este beneficio está conformado por:

Jubilados

Pensionados

Retirados de las Fuerzas Armadas

Retirados de las fuerzas de seguridad

En todos los casos los beneficiarios deben tener en el DNI un domicilio dentro del perímetro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y contar con ingresos de hasta 2,5 veces el haber mínimo.

Cómo tramitar el pase gratuito para el subte

Los interesados pueden realizar la gestión del pasaje gratuito de manera presencial y sin turno previo en las oficinas de atención a jubilados de las distintas sedes comunales.

Para realizar el trámite de manera virtual, es preciso completar un formulario, con los datos detallados del beneficiario:

Primero, es preciso contar con usuario y clave miBA. Allí se debe comenzar con la carga de información en TAD (sitema de tramitación a distancia) y hacer clic en “Iniciar trámite”.

Allí se debe comenzar con la carga de información en TAD (sitema de tramitación a distancia) y hacer clic en “Iniciar trámite”. Para completar el formulario se necesita el número de trámite del DNI y el CUIL . Se pueden encontrar ambos en el DNI tarjeta.

. Se pueden encontrar ambos en el DNI tarjeta. Informar datos personales básicos: nombre, dirección, CUIL y teléfono; y adjuntar una foto del Documento Nacional de Identidad y del último recibo de haberes.

El sitio oficial remarca que a partir de las siguientes 24 horas de realizado el trámite, el usuario recibirá un mensaje de confirmación por WhatsApp en caso de que la solicitud haya sido aprobada. A partir de ese momento, podrá empezar a utilizar el beneficio con el DNI.

Los pasos para tramitar los viajes gratis en subte Ricardo Pristupluk

La información provista por el Gobierno porteño subraya que esta medida forma parte del proceso de modernización de los servicios de transporte público de la Ciudad y busca facilitar el acceso a los beneficios vigentes para personas mayores.

La incorporación del DNI como medio de validación permitirá simplificar el uso cotidiano del beneficio y ofrecer una alternativa más accesible para quienes utilizan el subte, sin depender de una tarjeta o aplicación específica.