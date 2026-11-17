“Es un pasivo ambiental muy peligroso. Los focos de incendio suponen un peligro para la salud de todos”. Así definía al playón ferroviario de Colegiales, hace dos meses, un grupo de vecinos, durante un recorrido de LA NACION. El escenario era de abandono: una hilera de vagones oxidados cubiertos de grafitis, con ventanas sin vidrios, puertas abiertas y sectores ennegrecidos por el fuego. Los vecinos agrupados en reclamo por el estado del predio contabilizaron cuatro incendios entre diciembre de 2025 y julio de 2026.

Este lunes, Trenes Argentinos Infraestructura inició los trabajos de retiro del material rodante en desuso que permanece en el playón ferroviario, lindero a la estación Colegiales de la línea Mitre. Según detallaron, retiraron 17 coches y una locomotora tras venderlos en una subasta pública. La iniciativa, informaron, forma parte de un “plan integral para reordenar los espacios ferroviarios, mejorar la seguridad de la zona y generar ingresos genuinos para el sector”.

El retiro de los primeros vagones Trenes Argentinos Infraestructura

La empresa adjudicataria comenzó esta semana con las tareas de retiro. El adjudicatario, afirmaron desde Trenes Argentinos Infraestructura, cuenta con un plazo máximo de 60 días para completar el trabajo, que se realizará mediante el corte de los coches en el lugar y su traslado en camiones. “Las tareas se desarrollarán de lunes a viernes en horarios diurnos, contemplando las medidas de seguridad necesarias para preservar a los vecinos y peatones”, detallaron.

Uno de los vagones abandonados en el playón ferroviario de Colegiales, con grafitis, aberturas sin vidrios y signos de deterioro (18 de septiembre de 2026) Ricardo Pristupluk

Según los vecinos consultados durante el recorrido de septiembre pasado, había personas que entraban a los vagones y algunas dormían allí. También denunciaban que en el predio se acumulaban residuos y roedores. “Hay seguridad, pero no es suficiente; cualquiera entra como si nada”, sostuvo una de las denunciantes.

En enero pasado, una vecina realizó la primera presentación por Trámites a Distancia ante Trenes Argentinos. Ante la falta de respuesta, varios meses después, una abogada, también residente de la zona, presentó otro escrito, acompañado por las firmas de alrededor de 50 vecinos.

Vagones abandonados y restos de material ferroviario entre la vegetación del playón de Colegiales (18 de septiembre de 2026) Ricardo Pristupluk

Los vecinos reclamaban que el predio fuera utilizado para ampliar el sector parquizado del predio ferroviario. De todas formas, todavía no hay información sobre el futuro de este sector. En su comunicado, desde Trenes Argentinos, se limitaron a afirmar que se buscará “recuperar el playón ferroviario”.