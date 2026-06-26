Anmat prohibió la venta de una serie de cosméticos para niños con la imagen de Hello Kitty y de Labubu

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de una serie de cosméticos infantiles que carecían de inscripción sanitaria. La medida también alcanza a cualquier otro producto cosmético de las mismas marcas y permanecerá vigente hasta que los artículos sean debidamente regularizados, según establece la disposición publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La decisión fue adoptada mediante la disposición 3841/2026, luego de que el organismo detectara durante tareas de fiscalización la venta de cinco productos específicos sin registro sanitario. Se trata de un perfume infantil Little Princess de la marca Lady Idea; un kit dúo de lápiz corrector e iluminador facial Magic Pen de la marca M’Lundo, con imágenes de Hello Kitty; un labial lip gloss Labubu de la marca Hold Morning, que incluye un llavero con ese personaje; un labial lip gloss con glitter de la marca Miss Betty, también con referencias a Labubu; y un set de tres labiales lip gloss con forma de corazón de la marca Mocmallure, decorado con imágenes de Hello Kitty.

La disposición de Anmat prohibió, entre otros, un set de labiales en forma de corazón con imágenes de Hello Kitty Anexo Disposición 3841/2026

De acuerdo con la disposición, los productos fueron encontrados durante inspecciones realizadas en distintos comercios de la ciudad de Buenos Aires por personal del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Los procedimientos se llevaron adelante los días 15 y 22 de mayo de este año, en el marco de controles de mercado.

Tras la detección de los artículos, la Anmat verificó su base de datos de cosméticos inscriptos y concluyó que ninguno de ellos contaba con registros que coincidieran con la información incluida en los envases. Además, indicó que los rótulos carecían de datos de inscripción sanitaria.

Uno de los productos alcanzadas por la disposición de Anmat es un labial Labubu marca Hold Morning Anexo Disposición 3841/2026

La investigación también incluyó una revisión de distintos canales de comercialización por internet. Como resultado de esa tarea, el organismo identificó publicaciones correspondientes al perfume infantil Little Princess, al labial Labubu de Hold Morning y al labial con glitter de Miss Betty en sitios web y en redes sociales. A partir de ese hallazgo, la Anmat informó que dio intervención al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria para iniciar las gestiones destinadas a retirar esas publicaciones de los canales de venta.

En los fundamentos de la disposición, la Anmat explicó que, al no tratarse de productos registrados, no es posible garantizar que hayan sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas ni que su formulación utilice ingredientes permitidos por la normativa vigente. También indicó que no ingresaron al país mediante un importador habilitado a través del procedimiento legal de autorización de importación.

Con esos argumentos, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó prohibir el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de los productos involucrados mientras permanezcan sin regularizar. La disposición sostiene que la medida busca proteger a los potenciales usuarios frente a los riesgos asociados con la circulación de cosméticos considerados ilegítimos.