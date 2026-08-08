Tragedia en Bariloche: murió una menor de tres años en un siniestro vial en el lago Nahuel Huapi

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Una nena de 3 años murió luego de que el vehículo en el que viajaba con su madre cayera esta tarde en el lago Nahuel Huapi. El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 15 de la avenida Bustillo de esta ciudad, en el barrio Don Orione.

La directora del Hospital Zonal de Bariloche, Myrna Lamberto, confirmó a LA NACION que la menor falleció y que la madre fue trasladada al Sanatorio San Carlos para recibir atención médica. Allí estuvo internada en observación, fuera de peligro. La mujer fue dada de alta poco después de las 20.30.

Según pudo saber este diario, se trata de una familia de esta ciudad. La madre de la menor manejaba un auto de tipo SUV que circulaba por una calle interna, de ripio: por la presencia de hielo en la calzada, habría perdido el control del vehículo, que se desbarrancó hacia el lago Nahuel Huapi.

El barrio Villa Don Orione, donde ocurrió la tragedia.

Las primeras informaciones indican que cayeron por una pendiente de más de 20 metros. El padre de la niña, que no estaba a bordo, se tiró a las gélidas aguas del lago para auxiliarlas. La familia vive en ese barrio del oeste barilochense.

A pesar de todos los esfuerzos, no pudieron rescatar a la menor de 3 años, que quedó atrapada en el interior del vehículo, aparentemente sujetada por el cinturón de seguridad. Testigos del accidente relataron que los gritos desesperados de la pareja alertaron a los vecinos, quienes solicitaron asistencia de inmediato.

Tras un intenso operativo de emergencia que involucró a buzos de la Prefectura Naval Argentina y a personal del cuartel de Bomberos Ruca Cura, el cuerpo de la menor fue hallado a unos 25 metros de profundidad y retirado del agua horas después. La causa quedó bajo la supervisión de los fiscales Guillermo Lista y Álvaro Viterbori.

La madre de la menor fue derivada de urgencia al Sanatorio San Carlos para recibir atención médica especializada. La mujer presenta diversos golpes y lesiones derivados del fuerte impacto y de los minutos que pasó sumergida en el agua helada intentando salvar a su hija.

Tanto ella como el padre de la menor sufrieron un cuadro de principio de hipotermia debido a las temperaturas extremas del lago Nahuel Huapi. Hace pocos instantes pudo saberse que a la madre de la niña le hicieron estudios para evaluar los traumatismos que presentaba y recibió contención psicológica ante la tragedia familiar. En el caso también interviene la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) para brindar el acompañamiento necesario a la familia.