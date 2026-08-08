Dos camionetas cayeron de un puente en Mendoza: hay un muerto y cinco heridos

Un grave accidente ocurrió este sábado en Guaymallén, a metros del ingreso a la ciudad de Mendoza. Dos camionetas cayeron desde el puente del Acceso Este, una persona murió y hay cinco heridos. Entre los lesionados hay dos niños que fueron trasladados a hospitales locales.

Fue cerca de las 11.30 que se registró a dos vehículos, una Nissan Kicks y un Jeep, transitando el puente en dirección a la calle Alberdi, a la altura de la Terminal de Ómnibus de Mendoza.

Una cámara de seguridad de un establecimiento cercano captó el momento en el que ambos autos se desviaron y cayeron por el costado derecho hacia el vacío. Aunque por el momento se desconoce la causa detrás del incidente, las primeras investigaciones apuntaron a que los vehículos se rozaron en el Acceso, lo que derivó en que perdieran el control y cayeran hacia la calle inferior, reportó el medio local MDZ.

Dos autos cayeron de un puente en Mendoza: hay un muerto y cinco heridos

La Nissan Kicks impactó contra el pavimento boca arriba, mientras que el Jeep cayó de trompa.

El destrozo de ambos fue total, con grandes abolladuras, vidrios rotos y puertas reducidas a escombros. Poco después la policía local recibió llamados al 911 alertando de lo ocurrido, por lo que efectivos policiales y personal médico se desplazaron hacia las inmediaciones.

En los vehículos viajaban cuatro adultos y dos niños, reportó el medio local Diario UNO. Uno de los mayores de edad falleció mientras era asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los menores de edad lesionados fueron trasladados al Hospital Pediátrico Humberto Notti mediante un cordón sanitario.

El operativo desplegado tras el incidente en Mendoza

Uno de ellos sufrió un paro cardíaco pero fue estabilizado por el personal médico, mientras que el otro niño tuvo solo heridas leves. En tanto, dos de los tres adultos heridos fueron trasladados a diferentes nosocomios para recibir asistencia médica. El conductor del Jeep fue atendido en el lugar.

La circulación de vehículos debió ser interrumpida en la zona debido a la magnitud del operativo desplegado. Es que los equipos de emergencia, junto con los Bomberos, debieron proceder de forma veloz al rescate de los involucrados que habían quedado atrapados en los vehículos. También se presentó personal de Tránsito para desviar la circulación hacia calles paralelas.

La investigación al respecto quedó a cargo de la Comisaría 25° de Guaymallén.