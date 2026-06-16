Antes del tumor: detectan en sangre señales que anticipan el cáncer de pulmón

Durante años, el cáncer de pulmón fue entendido como un fenómeno que comenzaba cuando aparecía un tumor visible. Sin embargo, un estudio publicado en la revista Cell sugiere que ese proceso podría empezar mucho antes, en silencio, y que el cuerpo deja señales medibles incluso hasta más de un lustro antes de que la enfermedad sea diagnosticada.

El trabajo identificó una firma de 14 proteínas en sangre capaz de anticipar el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón con más de cinco años de anticipación, en promedio 5,6 años antes del diagnóstico. Se trata de una señal que no detecta la presencia del tumor, sino un conjunto de procesos biológicos previos vinculados a su desarrollo.

Para llegar a ese resultado, los investigadores analizaron muestras de sangre de más de 48.000 personas del biobanco del Reino Unido, utilizando herramientas de análisis proteómico y aprendizaje automático para rastrear qué patrones se repetían en quienes, años más tarde, terminarían desarrollando la enfermedad. Esa firma fue luego validada en distintas cohortes internacionales, lo que permitió confirmar su consistencia.

Uno de los aspectos centrales del estudio es el origen de esa señal. Las proteínas que componen el biomarcador no provienen de células tumorales, sino que están asociadas a un entorno inflamatorio en el pulmón, a cambios en tejidos todavía sanos y a la respuesta del sistema inmune. En ese sentido, el hallazgo se aleja del enfoque tradicional de los marcadores oncológicos, que suelen buscar rastros directos del tumor.

El trabajo propone una secuencia en la que las mutaciones, que pueden acumularse con la edad, no son por sí solas suficientes para generar cáncer. Para que eso ocurra, se requiere un segundo paso, en el que distintos factores —como la exposición a contaminantes ambientales o al humo del tabaco— generan un estado de inflamación que favorece la activación de esas células alteradas y su progresión hacia un tumor. La firma de proteínas aparece precisamente en esa etapa intermedia.

Ese punto es el que abre un nuevo campo de investigación: la posibilidad de detectar no el cáncer en sí, sino el momento en el que el organismo se vuelve más propenso a desarrollarlo. En lugar de identificar una enfermedad ya instalada, el biomarcador permitiría señalar una ventana previa, en la que todavía no hay tumor visible, pero sí condiciones biológicas que lo favorecen.

A partir de esa lógica, el estudio también plantea un posible uso en estrategias de prevención. En particular, sugiere que esta firma de proteínas podría servir para identificar a qué personas les resultaría más beneficioso recibir tratamientos dirigidos a reducir la inflamación, como aquellos que actúan sobre la interleuquina 1 beta (IL‑1β), una molécula implicada en estos procesos. Sin embargo, los autores aclaran que este enfoque todavía es experimental y no forma parte de la práctica clínica.

De hecho, el hallazgo no implica que exista hoy un test disponible para detectar de forma temprana el cáncer de pulmón ni que estas estrategias puedan aplicarse de manera inmediata. El estudio ofrece una herramienta de investigación y una nueva forma de entender la enfermedad, pero requiere validaciones adicionales antes de convertirse en una herramienta de uso médico.

En la actualidad, los programas de detección temprana de cáncer de pulmón se basan principalmente en criterios como la edad y el tabaquismo, lo que deja fuera a una parte de la población que también puede desarrollar la enfermedad. El biomarcador identificado apunta a superar esa limitación al incorporar señales biológicas individuales, más allá de los factores de riesgo tradicionales.

En ese marco, el aporte principal del trabajo no es solo el desarrollo de un posible indicador, sino el cambio de perspectiva que propone: el cáncer como un proceso que puede comenzar años antes de ser visible, y que deja huellas en el organismo mucho antes de que pueda ser diagnosticado por los métodos actuales.