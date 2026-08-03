Aulas vacías y hasta 98% de adhesión: fuerte acatamiento al paro docente en La Plata, pese a la amenaza de sanciones

LA PLATA.- “Nooo, acá no vino nadie. Si quiere venir Pettovello (Sandra, ministra de Capital Humano), que venga. Le podemos mostrar las graves deficiencias que tenemos en recursos y en infraestructura”.

La respuesta fue dada bajo reserva de identidad por la directora de una escuela del barrio Los Porteños, en las afueras de Capital bonaerense, ante el anuncio de sanciones realizado por el gobierno de Javier Milei para los trabajadores que adhieran al paro docente.

La advertencia no pareció amedrentar a la mayoría de los más de 300.000 docentes que trabajan en la provincia de Buenos Aires, donde el paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) registró un alto nivel de adhesión.

“El paro tiene un altísimo acatamiento en todo el país y también en la provincia”, dijo a LA NACION María Laura Torre, secretaria general adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba).

La Escuela Secundaria N°83 Eva Duarte, de Gonnet, registró una adhesión cercana al 98% al paro docente, según el relevamiento realizado en La Plata Redacción LA NACION

La afirmación fue respaldada por una recorrida realizada por LA NACION en diez escuelas primarias y secundarias de gestión pública de La Plata. La medida de fuerza también se hizo sentir en establecimientos de educación especial. En cambio, el nivel de adhesión fue menor en las escuelas de gestión privada.

El acatamiento fue total en la Escuela Primaria N°67 Enrique Galli y en la Escuela Secundaria N°57 de esta capital, tanto entre docentes como entre auxiliares.

La adhesión también superó el 90% en la Escuela N°92 América, de Gorina, y en la Escuela N°47 de City Bell, donde apenas se presentaron los directivos.

Aulas vacías y fuerte acatamiento al paro docente en La Plata Redacción LA NACION

En la Escuela N°83 Eva Duarte, de Gonnet, situada en las calles 495 y 25, donde asisten unos 300 alumnos y trabajan más de 100 docentes, el acatamiento alcanzó el 98%, tanto entre profesores como entre auxiliares.

En la Escuela Primaria N°107 General Mosconi, de José Hernández, el paro fue total, según pudo comprobarse durante una recorrida por aulas vacías. El mismo nivel de adhesión se registró en la Escuela Secundaria N°93 de esa localidad.

Algo menor fue el alcance de la medida en la Escuela Primaria N°36 Carlos Spegazzini, de Gonnet, donde la protesta alcanzó al 70% del personal.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultura y Educación que conduce Flavia Terigi, monitoreó el alcance de la medida de fuerza, aunque hasta el momento no difundió cifras oficiales sobre el nivel de acatamiento.