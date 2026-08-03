Tras acordar con privados, San Isidro avanza con la construcción del paseo costero más largo del partido

San Isidro avanza con la construcción de un sendero público de 900 metros de largo que conectará el Parque del Águila con la calle Alvear y permitirá caminar por ese sector de la vera del Río de la Plata sin necesidad de desviarse hacia la calle. El proyecto forma parte de un plan municipal para recuperar e integrar distintos sectores de la costa.

Según explicó a LA NACION Manuel Abella, subsecretario de Planeamiento Urbano del municipio, el objetivo es generar un recorrido continuo junto al río para peatones y ciclistas: “Hoy hay que subir a la calle, caminar por una vereda angosta y volver a bajar. La idea es poder recorrer toda la costa de forma continua”, afirmó.

Para concretar ese recorrido, fue necesario redefinir parte del uso del frente costero donde hoy funcionan emprendimientos gastronómicos y deportivos, entre ellos Malloy’s y Spirit Kite Beach. Según Abella, el municipio realizó mensuras para establecer los límites del espacio público y luego inició una serie de reuniones con ambos emprendimientos.

Render de parte del paseo de 900 metros entre el Parque del Águila y la intersección de Alvear y el río Gentileza Municipalidad de San Isidro

“Fue un proceso de varios meses en el que nos pusimos de acuerdo con el fin de liberar el frente costero para su uso público y para que pudiera convivir con las actividades que ya funcionan en la zona”, señaló Abella.

Uno de los acuerdos alcanzados fue con el restaurante Malloy’s; el otro, con la escuela deportiva Spirit Kite Beach. Consultado por este medio, el mánager del restaurante, Marcelo Mazzini, se mostró a favor del proyecto. “Creemos que todo lo que potencie el bajo y haga que venga más gente es bueno. Que las personas puedan caminar por la costa nos parece bárbaro”, sostuvo.

Uno de los restaurantes afectados por la obra es Malloy’s, ubicado sobre Sebastián Elcano Ricardo Pristupluk

Además, explicó que, tras conocer las mensuras realizadas por el municipio, descubrieron que una parte del restaurante ocupaba superficie destinada al espacio público. “Cedimos unos metros para que se pudiera agrandar el espacio público. Creemos que a la larga nos va a beneficiar porque hoy prácticamente no pasa nadie por atrás y esperamos que, con el paseo, circule más gente”, dijo Mazzini.

Además de liberar ese sector, Malloy’s colaborará económicamente con parte de la obra. Según indicó su gerente, la expectativa es que los trabajos finalicen hacia fines de septiembre, aunque el cronograma dependerá del avance general de la intervención.

El paseo cruzará por el sector trasero de Malloy’s y Spirit Kite Beach Ricardo Pristupluk

En tanto, el acuerdo con Spirit Kite Beach todavía está en proceso. El municipio continúa trabajando junto con quienes desarrollan la actividad para definir cómo convivirá el nuevo paseo con el uso náutico del sitio. Según pudo saber LA NACION, hay buen diálogo entre ambas entidades y el objetivo es continuar los encuentros para acordar un esquema que permita compatibilizar la circulación por la ciclovía con la práctica del kitesurf y, de esa manera, establecer las condiciones de seguridad necesarias tanto para los peatones como para los deportistas.

Cómo será el nuevo paseo

Una vez finalizada la obra, el sendero tendrá una extensión continua de 907 metros desde el Parque del Águila hasta la intersección entre la calle Alvear y el río. El proyecto incluye sectores de descanso, vegetación autóctona, nuevos espacios verdes y mobiliario urbano, además de una baranda sobre el borde del río.

Se espera que la obra esté finalizada para septiembre de este año Ricardo Pristupluk

Para Abella, este tramo constituye una pieza clave dentro del plan integral para conectar distintos sectores del paseo costero de San Isidro. “La idea es ir cosiendo la costa para que la gente pueda recorrerla de un lado al otro sin encontrarse con cortes”, explicó.

La obra frenada en Beccar

Mientras continúa el proyecto en Martínez, el municipio espera completar la renovación del Paseo 33 Orientales, en el Bajo de Beccar.

Las primeras dos etapas ya fueron inauguradas en mayo del año pasado e incluyeron la restauración del monumento a los Treinta y Tres Orientales, nuevos juegos infantiles, mejoras paisajísticas y actividades culturales para recuperar el uso del espacio.

Sin embargo, la tercera etapa —que contempla un sendero costero, bancos y nuevos espacios verdes sobre el borde del canal— permanece postergada por la obra hidráulica del aliviador del arroyo Alto Perú, que desemboca en ese mismo sector.

Antes y después del paseo de los 33 Orientales inaugurado en mayo del año pasado Gentileza del Municipio de San Isidro

Renovación del paseo de los 33 orientales con mejoras en el paisaje Gentileza de la Municipalidad de San Isidro

Según explicó Abella, mientras continúen los trabajos del desagüe, no será posible avanzar con el proyecto debido al movimiento de camiones y maquinaria pesada. La previsión del municipio es que la obra hidráulica concluya este año y, si los recursos lo permiten, se retomará la tercera etapa del paseo durante 2027.