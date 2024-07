Antonio Laje criticó el aeropuerto de Rosario: “Te cobran por un servicio que no dan”

Escuchar

El periodista y piloto comercial Antonio Laje se quejó sobre una situación que vivió tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”. “Esto es lo que pasa habitualmente. Llegás, los pasajeros con valijas, y está completamente vacío”, denunció en un video en donde se muestra mientras camina por una pista en donde no hay rastro de otros aviones o personal del lugar.

“¿A que no saben dónde nos hicieron dejar el avión?”, agregó y señaló la zona a varios kilómetros desde donde tuvo que caminar la tripulación para llegar a la terminal. Y marcó: “En algún momento algún gobierno va a tener que investigar todo lo que fue el gasto de este aeropuerto. Es una cosa disparatada”.

Mientras tanto, explicó que en el aeropuerto no hay carritos al servicio para llevar el equipaje ni los habituales micros que buscan a los pasajeros al bajar de la aeronave. “ Los aeropuertos cobran por esto, no es que nos hacen un favor... Te cobran un servicio que no dan ”, se quejó y sumó: “Estas son las cosas que no se entienden de la Argentina”.

Poco después de que la denuncia se vuelva viral, el directorio del aeropuerto le respondió a través de un comunicado publicado en el medio local Rosario 3. “Laje es piloto privado y arribo desde Ezeiza a las 22.11 y se quedó poco más de 20 min en el aeropuerto. La explicación tiene que ver con una cuestión de procedimiento. El arribo fue sin coordinar, se desconocen las intenciones que tiene la aeronave. Podría habérsele dado un lugar cercano, pero si el avión iba a pernoctar muchas horas (hay algunos que se quedan varios días), complica la normal operatoria del aeropuerto. Por eso, le dimos esa posición lejana porque no sabíamos cuando se iba a quedar. Es una cuestión de procedimiento, si hubiésemos conocido sus intenciones podríamos hacerlo ubicado en otro lado”, aclararon.

Además, según consignó el mismo medio, explicaron que el conflicto podría haberse evitado si el piloto se comunicaba con la torre para saber si la pista estaba lista para bajar, con lo que responsabilizaron al mismo Laje por el incidente.

Tras esta justificación, el periodista volvió a referirse al tema en el programa +Mañana, que conduce en LN+. “Lo primero que tienen que hacer es saber lo que es un aeropuerto”, cuestionó y detalló: “Hay unas notas para los pilotos que tenemos que leer cada vez que salimos y que establecen que estás obligado a pedir plataforma cuando hacés un vuelo no regular. Es mentira que hay un problema de comunicación, lo que pasa es que no saben las reglas de su propio aeropuerto ”.

Además, denunció que la administración del aeropuerto está a cargo de Gustavo Lipovich, dirigente de La Cámpora y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). “El aeropuerto tiene tres representantes: la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario y Funes. El asesor contratado por dos de esos tres es Lipovich. Si ese señor está manejando el aeropuerto, ¿qué querés que pase?”, cuestionó.

Y agregó: “Está en obra hace 10 años este aeropuerto más o menos. No tiene que ver con este Gobierno, pero ahora están pensando en hacer una auditoría por los gastos... Esto es una obra pública y es un mini Yacyretá lo que se llevaron de guita”.

